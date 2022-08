Hải Phòng dành 433,19 ha đất để phát triển dự án nhà ở xã hội

Theo phê duyệt, TP. Hải Phòng sẽ có thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại quận Lê Chân gồm: Dự án khu nhà ở xã hội khu đô thị Cầu Rào 2 quy mô 9 ha; Dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị ven sông Lạch Tray phường Vĩnh Niệm, quy mô diện tích 2,6 ha.

Quận Ngô Quyền có 2 dự án: Dự án nhà ở xã hội-Tổng kho 3 Lạc Viên, số 142 Lê Lai, quy mô 17,6 ha; Khu nhà ở xã hội-số 384 Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ 6,88 ha.

Quận Kiến An và Dương Kinh sẽ có thêm dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phường Đồng Hòa, và phường Hưng Đạo, quy mô 1,98 ha.

Quận Hải An có 5 dự án nhà ở xã hội: dự án nhà ở công nhân (thu hồi của Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam) quy mô 2,4 ha; dự án đầu tư nhà ở xã hội tại phường Tràng Cát 126 ha; nhà ở công nhân Công ty TNHH Regiana 9,5 ha; khu nhà ở thu nhập thấp 0,5 ha; khu nhà ở xã hội 23 ha.

Huyện An Dương có 4 dự án mới gồm: khu nhà ở cho công nhân và chuyên gia Khu công nghiệp An Dương 11,50 ha; Dự án nhà ở xã hội tại khu Đồng Giới xã An Đông 56 ha; khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu nhà ở PG An Đồng 0,63 ha; Khu nhà ở xã hội tại xã Nam Sơn 5,4 ha.

Huyện Tiên Lãng có 4 dự án nhà ở xã hội: khu nhà ở phục vụ cán bộ công nhân viên và người lao động 9,9 ha; xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Tiên Lãng 2 quy mô 10,5 ha; xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Tiên Thanh 8,5 ha; Dự án khu đô thị mới thôn 4, xã Hùng Thắng 4,98 ha.

Huyện An Lão có 5 dự án mới: nhà ở xã hội xã An Tiến quy mô diện tích 12,24 ha; khu nhà ở công nhân thôn Khúc Giản, xã An Tiến 18 ha; dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ, nhà ở cho công nhân và cho người thu nhập thấp thị trấn Trường Sơn 11,82 ha; khu đô thị mới tại thị trấn An Lão và các xã An Tiến, An Thắng quy mô 34,7 ha; dự án xây nhà ở xã hội 7,84 ha.

Huyện Thủy Nguyên có 6 dự án nhà ở xã hội: Dự án xây dựng nhà ở công nhân Công ty Regina Miracle International Việt Nam tại lô đất P3-RH12 tại xã Trung Hà, xã Thủy Triều quy mô diện tích 5,35 ha; Dự án xây dựng nhà ở công nhân Công ty Regina Miracle International Việt Nam tại lô đất P5-E2 tại xã Trung Hà, xã Thủy Triều quy mô 4,14 ha; Dự án nhà ở xã hội thuộc giai đoạn 1,2 tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng 14,5 ha; Dự án nhà ở xã hội tại xã Thiên Hương và xã Kiền Bái 13,5 ha; dự án xây dựng nhà ở công nhân Công ty cổ phần Thép Việt - Ý 0,97 ha; xây dựng nhà ở xã hội trên khu đất của Công ty TNHH TMDV Toàn Thắng tại xã Thủy Đường 2,2 ha.

Ngoài ra, TP. Hải Phòng cũng dự kiến dành 18 vị trí phát triển nhà ở xã hội theo quy hoạch tại cụm công nghiệp Tân Trào; Cụm công nghiệp Giang Biên II; Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền giai đoạn 2; Khu công nghiệp Vinh Quang; Khu công nghiệp An Hưng - Đại Bản; Khu công nghiệp Đào Cái Tráp; Khu công nghiệp Tiên Lãng 1 và 2; Khu công nghiệp Tràng Duệ 3; Khu công nghiệp Thủy Nguyên...

Theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội ở TP. Hải Phòng, giai đoạn 2021-2025 sẽ phát triển nhà ở xã hội xây dựng mới, hoàn thành khoảng 605.770 m2 sàn. Trong đó có 224.747 m2 sàn hoàn thành từ các dự án nhà ở xã hội đang triển khai xây dựng, có 381.023 m2 sàn hoàn thành từ các dự án nhà ở xã hội đang kêu gọi đầu tư phát triển mới. Năm 2022, dự kiến diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành là 76.901 m2.

Đối với vấn đề nhà ở xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, nhà ở xã hội là trăn trở rất lớn đối với trách nhiệm của Nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh Nhà nước, chính quyền địa phương cần tính toán để quy hoạch phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp gắn với việc chịu trách nhiệm về nhu cầu nhà ở.