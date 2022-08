Hải Dương bổ sung 83 dự án với tổng diện tích gần 282 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Tại TP. Chí Linh có 13 dự án, công trình với tổng diện tích là 63,47 ha. Trong đó có: Dự án khai khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường sắt Lim - Phả Lại (tiếp tục thực hiện phần còn lại); Dự án mở rộng khu dân cư mới Vĩnh Đại – Văn Đức – Chí Linh; Điểm dân cư mới khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc (bổ sung diện tích);

Dự án khu dân cư trung tâm xã An Lạc (giai đoạn 2-bổ sung diện tích); Dự án khai thác mỏ sét gốm, sét gạch ngói, cát khu vực hạ lưu hồ Cầu Dòng, phường Cộng Hòa; Xây dựng trụ sở Công an phường Đồng Lạc; Dự án nhà máy in và thêu Top Gear thuộc cụm công nghiệp Hoàng Tân; Đường nội bộ cụm công nghiệp Hoàng Tân (Dự án nhà máy gia công hàng may mặc xuất khẩu - bổ sung diện tích); Dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn (đường nối dài Cầu Hàn đến Quốc lộ 18, kết nối thành phố Hải Dương - Nam Sách - Chí Linh)...

Tại TP. Hải Dương có 6 dự án, công trình với tổng diện tích 4,64 ha, gồm: Dự án xử lý xen kẹp trên địa bàn phường Tứ Minh; Dự án xử lý xen kẹp trên địa bàn phường Thanh Bình; Dự án xây dựng khu nhà ở hỗn hợp cao tầng Ngô Quyền (bổ sung diện tích); Cơ sở sản xuất bao bì Carton Tân Trung Đức; Khu dân cư mới phường Ngọc Châu (phần diện tích còn lại); Dự án tổ hợp kinh doanh thương mại dịch vụ Thuận Phát.

Huyện Ninh Giang có 9 dự án, công trình với tổng diện tích 20,13 ha: Dự án xây dựng điểm dân cư số 1,2 thôn Hội Xá; công trình xử lý đất xen kẹp dôi dư; Quy hoạch khu dân cư thôn Giâm Me; Quy hoạch đất ở thôn Kim Húc vị trí số 2; Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường vào đền thờ Khúc Thừa Dụ; Bãi chứa vật liệu xây dựng; Điểm dân cư mới số 3 thôn Cáp; Cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi của hộ kinh doanh; Cơ sở sản xuất gia công hàng may mặc của hộ kinh doanh.

Huyện Nam Sách có 12 dự án, công trình với tổng diện tích 36,32 ha, bao gồm: Điểm dân cư mới số 3+4 thôn An Đông, xã An Bình (bổ sung diện tích); Xây dựng điểm dân cư mới thôn An Điền, xã Cộng Hòa (bổ sung diện tích); Khu dân cư phía Nam đường liên xã thị trấn Nam Sách đi Nam Hồng; Khu dân cư phía Bắc đường liên xã thị trấn Nam Sách đi Nam Hồng;

Dự án khu dân cư mới Cẩm Hoàng, xã An Lâm (Giai đoạn 1); Khu dân cư mới phía Nam Thôn Đầu Bến; Điểm dân cư mới thôn Đột Trên (khu ao Bộ), xã Nam Tân (bổ sung diện tích); Cơ sở chế biến nông - lâm sản và cho thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần Thương mại Ngọc Oanh HD (bổ sung diện tích)...

Ngoài ra, huyện Bình Giang có 4 dự án với diện tích 17,40 ha; huyện Cẩm Giàng có 8 dự án với 35,25ha; huyện Gia Lộc có 20 dự án với 36,84 ha; Thị xã Kinh Môn có 4 dự án với 50,46ha; huyện Kim Thành có 4 dự án với 12,34ha. Huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện, Thanh Hà, mỗi địa phương có 1 dự án với tổng là 5,05 ha.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Hải Dương, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan phải có trách nhiệm công khai danh mục kế hoạch sử dụng đất; thực hiện cập nhật thông tin, bổ sung danh mục, chỉ tiêu sử dụng đất theo quy định của pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.