Hải Phòng tăng tổng mức đầu tư dự án đường vành đai 2 thêm hơn 1.100 tỷ đồng

HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – đường Bùi Viện trong đó bổ sung công trình xây dựng mở rộng hơn 10km đường Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện từ nút giao quốc lộ 10 đến nút giao đường vành đai 2 tại chân cầu Bùi Viện, xây dựng cầu vượt nút giao quốc lộ 10, đưa tổng mức đầu tư dự án từ hơn 7.439 tỷ đồng lên thành hơn 8.593 tỷ đồng.

DỰ ÁN GIAO THÔNG GIẢM TẢI CHO CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – đường Bùi Viện được HĐND TP. Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 với tổng mức đầu tư 7.439,524 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện 2021-2026. UBND TP. Hải Phòng đã có quyết định phê duyệt dự án (tháng 3/2023), phê duyệt điều chỉnh dự án (tháng 9/2024) với tổng mức đầu tư 7.020,406 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 106ha do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án có mục tiêu hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng khung đô thị thành phố, tạo tiền đề để phát triển các khu vực đô thị mới, thu hút đầu tư vào khu vực có tuyến đường đi qua. Đồng thời, tuyến đường sẽ phân luồng xe container ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, giải quyết tình trạng ùn tắc mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, rút ngắn hành trình, giảm thời gian chạy xe vận chuyển hàng hoá đi và đến cụm cảng Hải Phòng.

Dự án có quy mô xây dựng tuyến đường từ nút giao Tân Vũ – Hưng Đạo – đường Bùi Viện có tổng chiều dài khoảng 11km. Trong đó, đoạn từ nút giao Tân Vũ – cầu Hải Thành và Hưng Đạo – đường Bùi Viện chiều rộng nền đường 37m, mặt đường 8 làn xe, dải phân cách giữa 5m. Đoạn từ đường tỉnh 353 – Hưng Đạo chiều rộng nền đường 68m, mặt đường 8 làn xe, dải phân cách giữa 23m, hè đường hai bên.

Dự án cũng xây dựng cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray chiều dài hơn 1.133m, cầu vượt nút giao đường Bùi Viện dài hơn 327m mặt cắt ngang cầu rộng 25m và nhánh nối giữa hai đường gom; xây dựng hai cầu nhánh với chiều dài mỗi cầu nhánh hơn 156m kết nối với các nhịp đã thi công đang đẻ chờ tại nút giao Tân Vũ.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng hè đường, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, thoát nước mưa, chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp thoát nước,vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh cùng khu tái định cư 12ha tại quận Dương Kinh.

Dự ánđầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – đường Bùi Viện đã được khởi công xây dựng từ ngày 11/3/2025. Theo thông tin từ chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng, đến nay, các quận Hải An, Dương Kinh, Kiến An đã thực hiện giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư được 53,71ha (trong tổng số 106,53ha).

Các gói thầu 20 (xây dựng đoạn tuyến từ nút giao đường Liên phường đến hết nút giao cầu vượt Hải Thành) trị giá hơn 2.520 tỷ đồng, gói thầu 22 (xây dựng Nút giao đường Bùi Viện) trị giá hơn 463 tỷ đồng đang triển khai thi công. Gói thầu số 19 (xây dựng nút giao Tân Vũ) trị giá hơn 291 tỷ đồng đang hoàn thiện các thủ tục cấp phép thi công, gói thầu 21 (xây dựng đoạn tuyến từ cuối nút giao cầu vượt Hải Thành đến đầu nút giao cầu vượt đường Bùi Viện) đang chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

BỔ SUNG CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG ĐƯỜNG THOÁT CONTAINER

Theo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án được bổ sung mục tiêu mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ và đường Bùi Viện (đoạn từ nút giao quốc lộ 10 đến nút giao đường vành đai 2) nhằm tăng khả năng thông hành trên tuyến, giảm xung đột, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, tăng tính hiệu quả chung của dự án, đảm bảo tính đồng bộ và thông suốt cho giao thông trong khu vực, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khu đô thị.

Dự án được bổ sung quy mô mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện với chiều dài khoảng 10,4km chiều rộng nền đường từ 31-50,5m mặt đường 6-8 làn xe, xây dựng cầu vượt nút giao quốc lộ 10, bổ sung bê tông nhựa mặt đường Nguyễn Trường Tộ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đoạn tuyến mở rộng. Diện tích sử dụng đất tăng từ 106,53ha lên thành 176,78ha chủ yếu trên địa bàn quận An Dương.

Do bổ sung quy mô công trình nên tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên thành 8.593,119 tỷ đồng, tăng 1.153,595 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được HĐND thành phố quyết định (7.439, 524 tỷ đồng), tăng 1.572,713 tỷ đồng so với tổng mức đã được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh (7.020,406 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh từ giai đoạn 2021-2026 thành giai đoạn 2021-2028.

Theo Tờ trình của UBND TP. Hải Phòng, dự án phải điều chỉnh quy mô mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực nội thành Hải Phòng, nhất là giờ cao điểm. Cụ thể, để phần luồng xe container ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông, Hải Phòng đã đầu tư xây dựng đường vành đai 2 với quy mô 8 làn xe.

Tuy nhiên, sau khi đường vành đai 2 Tân Vũ – Bùi Viện hoàn thành thì tuyến đường Nguyễn Trường Tộ hiện đang có quy mô 4 làn xe sẽ có nguy cơ trở thành điểm nghẽn giao thông. Hơn nữa, theo Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050, tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện được định hướng quy hoạch có lộ giới 67-68m. Theo dự án phát triển giao thông đô thị được UBND thành phố phê duyệt, tuyến đường này đã được giải phóng mặt toàn tuyến là 50,5m.

Vì vậy, UBND TP. Hải Phòng cho rằng để tăng năng lực trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, đường Bùi Viện đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt cho giao thông khu vực thì việc bổ sung công trình mở rộng tuyến đường này là hết sức cần thiết.