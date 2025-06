Hải Phòng quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông hơn 5.307 tỷ đồng

HĐND thành phố Hải Phòng đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 qua địa bàn quận Kiến An nhằm giảm tải cho tuyến đường kết nối từ trung tâm thành phố đến các quận huyện lân cận, giúp vận chuyển hàng hoá, hành khách, đảm bảo an toàn giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông tại khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.307 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố (chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 2.387 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị là hơn 2.351 tỷ đồng) triển khai tại quận Kiến An và huyện Kiến Thuỵ với nhu cầu sử dụng đất khoảng hơn 40ha.

Dự án có mục tiêu tạo ra tuyến đường mới kết nối khu vực trung tâm với các huyện phía Nam của thành phố Hải Phòng cũng như kết nối giữa các tuyến quốc lộ 5, quốc lộ 10 nhằm giảm tải cho các tuyến đường Trần Nhân Tông, đường tỉnh 354 đang ngày càng trở nên quá tải, giúp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực.

Đồng thời, từng bước hoàn thiện tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 theo quy hoạch, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng khung đô thị Kiến An và Kiến Thuỵ, là tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị Kiến An hiện đại, tạo ra nhân tố thuận lợi thu hút vốn đầu tư vào địa bàn quận Kiến An và huyện Kiến Thuỵ.

Theo quyết định chủ trương đầu tư, dự án sẽ xây dựng mới tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 đoạn từ đường Bùi Viện đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với chiều dài khoảng 7,3km, chiều rộng mặt cắt ngang nền đường 50,5m quy mô mỗi chiều 3 làn ô tô, dải an toàn, dải phân cách giữa, dải phân cách bên, đường bên và vỉa hè.

Dự án cũng đầu tư xây dựng một cầu vượt sông Đa Độ chiều rộng cầu 40,5m gồm 2 đơn nguyên cách nhau 1m, mỗi đơn nguyên rộng 20,25m cùng một nút giao khác mức với đường Bùi Viện. Tại khu vực dưới cầu vượt Lãm Khê xây dựng hầm chui dọc theo đường Trường Chinh (quy mô 4 làn xe bề rộng 17,2m) nhằm giải quyết triệt để các điểm xung đột giao thông cùng các nút giao cùng mới với đường địa phương.

Theo quyết định chủ trương đầu tư, dự án tuyến đường nối quốc lộ 5 với quốc lộ 10 trên địa bàn quận Kiến An sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2025-2029, trong đó, năm 2025 chuẩn bị đầu tư, từ 2026-2029 thực hiện dự án.