Hải Phòng, Quảng Ninh bội thu trong 5 ngày nghỉ lễ

Theo thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 5 ngày (từ 30/4 đến 4/5), toàn tỉnh đã đón trên 1,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 112% so cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tổng số khách lưu trú đạt gần 500.000 lượt; khách quốc tế ước đạt 102.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 3.121 tỷ đồng, cao gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước, đưa ngành du lịch Quảng Ninh tiến gần tới mục tiêu đạt 55.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hơn 40 hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa và văn nghệ thể thao. Nổi bật là Chương trình Carnaval Hạ Long 2025 với chủ đề “Kết nối Di sản - Tiên phong tỏa sáng” tổ chức ngày 1/5 tại Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Đây là một trong những sự kiện đặc biệt trong chuỗi các hoạt động của Tuần Du lịch Hè Hạ Long năm 2025, thu hút hàng vạn người dân và du khách tham gia.

Với chuỗi các sự kiện hấp dẫn, độc đáo, lượng khách du lịch đến với các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng tăng đột biến. Cụ thể, thành phố Hạ Long đón gần 651.000 lượt khách; thành phố Móng Cái đón 280.000 lượt khách; thành phố Uông Bí đón trên 112.600 lượt khách; huyện Vân Đồn đón gần 120.000 lượt khách; huyện Cô Tô đón khoảng 34.000 lượt khách.

Theo số liệu thống kê, công suất sử dụng buồng phòng tại khối cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương đạt khoảng 90 - 95%, các cơ sở lưu trú khác đạt khoảng 70-80%. Riêng các ngày 30/4-2/5, một số địa phương có công suất phòng đạt 90-95% như: Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu. Các tàu lưu trú trên vịnh Hạ Long công suất đạt 90-95%.

Để đảm bảo du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn và trọn vẹn, UBND tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, từ kiểm tra vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, đến giám sát giá cả dịch vụ,…

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh được yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các khu, điểm du lịch có dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước và phương tiện vận chuyển khách du lịch nghiêm túc thực hiện giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. Các cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ.

Tại Hải Phòng, theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, thành phố đã đón và phục vụ khoảng 780.000 lượt khách, tăng 39,28% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách nội địa đạt 751.000 lượt và khách quốc tế đạt 29.000 lượt.

Khu du lịch Đồi Rồng tại Hải Phòng thu hút đông du khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Công suất phòng trên toàn thành phố đạt trên 80%, trong 4 ngày cao điểm 30/4, ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3/5/2025 nhiều khách sạn, nhà nghỉ du lịch công suất phòng tại khu vực nội thành, Đồ Sơn, Cát Bà đạt 100%.

Trong suốt 5 ngày nghỉ lễ, thành phố và các địa phương đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện đặc biệt nhằm thu hút du khách như: Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2025 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” và kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Đồ Sơn; Đường sách chào mừng 70 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/1955-13/5/2025); Các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với Chủ đề “Bài ca thống nhất”; Chương trình nghệ thuật “ Hải Phòng – vang mãi bản hùng ca”; Chương trình biểu diễn “ Hải Phòng - Thành phố Hoa Phượng Đỏ”; Liên hoan các trích đoạn chèo hay và Nghệ thuật đờn ca tài tử; Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng năm 2025 với chủ đề “Hải Phòng đón bạn bốn phương”…

Theo ông Vũ Huy Thưởng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, để các hoạt động tham quan du lịch, nghỉ dưỡng của người dân và du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2025 diễn ra vui tươi, an toàn và lành mạnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động du lịch tại các sự kiện, điểm du lịch, bến phà, tàu, sân bay tập trung đông khách du lịch; Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhằm thực hiện nếp sống văn minh du lịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách khi về với Hải Phòng.

Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, food tour đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch với tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Niêm yết công khai giá dịch vụ, không tăng giá trong dịp lễ.

Đồng thời, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; chủ động, tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo an toàn cho du khách, trong quá trình phục vụ thể hiện tinh thần mến khách, đa số đều để lại ấn tượng tốt cho du khách.