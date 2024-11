Hàn Quốc bất ngờ hạ lãi suất lần thứ hai trong hơn một tháng

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 28/11 bất ngờ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất tái cấp vốn kỳ hạn bảy ngày về mức 3%. Trước đó, cơ quan này cũng hạ lãi suất 0,25 điểm phần trong cuộc họp chính sách tháng 10.

Đây là hai lần hạ lãi suất liên tiếp đầu tiên của cơ quan này kể từ năm 2009, diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng ảm đạm. GDP quý 3 của nước này tăng 0,1% so với quý trước, không đạt dự báo của các nhà phân tích là tăng 0,4% và phục hồi không đáng kể so với mức tăng trưởng -0,2% của quý 2. So với cùng kỳ năm trước, GDP quý 3 của Hàn Quốc tăng 1,5%, cũng thấp hơn dự báo tăng 2% của các nhà phân tích.

BOK ngày 28/11 cũng hạ dự báo GDP năm 2024 xuống còn 2,2% từ mức 2,4% đưa ra hồi tháng 8. Dự báo tăng trưởng cả năm 2025 cũng được hạ từ 2,1% còn 1,9%.

“Dù lạm phát đã được bình ổn, nhưng áp lực giảm tốc của nền nền kinh tế đang gia tăng. Do đó, chúng tôi đánh giá rằng đây là thời điểm thích hợp để tiếp tục hạ lãi suất cơ bản để giảm thiểu rủi ro suy giảm của nền kinh tế”, BOK cho biết trong một thông cáo.

Lạm phát tại Hàn Quốc đã giảm đáng kể xuống mức 1,3% trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Trước quyết định hạ lãi suất của BOK, một số nhà kinh tế dự báo rằng cơ quan này sẽ dừng việc hạ lãi suất do đồng won suy yếu sau khi nhiều tháng giảm mạnh và ghi nhận mức thấp nhất hai năm 1.411,31 won đổi 1 USD hôm 14/11. Hầu hết các nhà kinh tế được khảo sát đều nhận định cơ quan này sẽ cần nhiều thời gian hơn để đánh giá tác động của lần giảm lãi suất tháng 10 và tránh làm cho đồng won suy yếu thêm.

Sau cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10, Thống đốc BOK Rhee Chang-yong nói rằng diễn biết sụt giá nhanh của won so với USD là một yếu tố quan trọng trong việc xác định tốc độ giảm lãi suất của BOK trong những tháng tới.

“Đồng won đang mất giá với đốc độ nhanh hơn đáng kể so với dự báo của chúng tôi”, ông Rhee nói với tờ Korea Times.

Sau quyết định hạ lãi suất của BOK, đồng nội tệ Hàn Quốc giảm 0,3% xuống mức 1.392,17 won đổi 1 USD, trong khi chỉ số chứng khoán KOSPI tăng 2,9%.

Theo một số nhà phân tích, việc BOK bất ngờ hạ lãi suất lần thứ hai trong hơn một tháng có thể là một phản ứng phòng ngừa trước những rủi ro về kinh tế và thương mại toàn cầu trong nhiệm kỳ sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Chiến thắng của ông Trump khiến các nhà hoạch định chính sách tại Hàn Quốc phải cân nhắc các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế vốn phụ thuộc vào xuất khẩu trước viễn cảnh rào cản thuế quan có thể dâng cao ở Mỹ.

Hàn Quốc là một trong những nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, trong đó ngành công nghệ mang về nguồn thu lớn từ việc bán hàng hóa ra nước ngoài. Tuy nhiên, đà tăng trưởng xuất khẩu chip nhớ của nước này có dấu hiệu suy giảm những tháng gần đây.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế quan với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ và có thể sẽ rút lại trợ cấp của Washington dành cho các công ty nước ngoài đang hoạt động ở nước này, trong đó có các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung Electronics và Hyundai Motors.

Quyết định ngày 28/11 đi ngược lại lập trường của BOK là không giảm lãi suất liên tiếp trừ khi có khủng hoảng kinh tế. Theo các nhà phân tích, động thái này cho thấy sự cấp bách của các nhà hoạch định chính sách tại BOK cũng như sự linh hoạt hơn của cơ quan này trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới đối mặt nhiều biến động.

BOK được dự báo sẽ hạ lãi suất thêm một lần nữa vào quý đầu tiên của năm 2025 trước nhu cầu lớn phải nới lỏng chính sách tiền tệ để kích thích tăng trưởng kinh tế.