Hành trình giải mã ung bướu tại MEDLATEC của Bác sĩ Chuyên khoa II Tẩn A Pao

Bác sĩ Chuyên khoa II Tẩn A Pao lớn lên trong một gia đình người Dao thuần nông và nay là Trưởng Đơn nguyên Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế MEDLATEC. Với bác sĩ, việc không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức và phát huy kinh nghiệm lâm sàng là nền tảng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Dao thuần nông, Bác sĩ Chuyên khoa II Tẩn A Pao từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ bằng sự kiên trì trong học tập và nỗ lực theo đuổi con đường đã chọn.

TỪ CẬU HỌC TRÒ NGƯỜI DAO ĐẾN TRƯỞNG ĐƠN NGUYÊN UNG BƯỚU

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, anh công tác tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ), bắt đầu hành trình gắn bó lâu dài với lĩnh vực điều trị ung thư.

Năm 2015, anh tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Ung thư tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2025, anh bảo vệ thành công luận văn Bác sĩ Chuyên khoa II (BSCKII) cùng chuyên ngành.

Đề tài “Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ Pemetrexed - Cisplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ” cho thấy sự quan tâm của bác sĩ đối với việc nghiên cứu, đánh giá các phương pháp điều trị trong thực hành ung bướu. Nghiên cứu này cũng được công bố trên Tạp chí Y học Việt Nam theo hồ sơ chuyên môn được cung cấp.

Không dừng lại ở đào tạo chính quy, bác sĩ thường xuyên tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành. Quá trình công tác tại Bệnh viện Hùng Vương cũng giúp anh tích lũy kinh nghiệm quản lý, trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Ung bướu.

BSCKII. Tẩn A Pao - Trưởng Đơn nguyên Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế MEDLATEC.

Những năm tháng học tập và thực hành đã tạo nền tảng chuyên môn để BSCKII. Tẩn A Pao tiếp tục đảm nhận trọng trách tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế MEDLATEC. Hiện nay, trên cương vị Trưởng Đơn nguyên Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế MEDLATEC, anh tham gia khám, chẩn đoán và điều trị nội khoa các bệnh lý ung thư, đồng thời cùng tập thể khoa hướng đến nâng cao chất lượng chuyên môn.

KHI MÔI TRƯỜNG CHUYÊN MÔN VÀ TƯ DUY CHUYÊN GIA CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI BỆNH

“Giải mã ung bướu” là phát hiện khối u, xác định tên bệnh và kết nối các dữ liệu chuyên môn để hiểu rõ hơn tình trạng của người bệnh. Công nghệ cung cấp những thông tin quan trọng, nhưng việc diễn giải kết quả trong bối cảnh lâm sàng vẫn cần kiến thức, kinh nghiệm và khả năng đánh giá của bác sĩ.

Theo BSCKII. Tẩn A Pao, năng lực ấy phải được bồi đắp liên tục, trong đó môi trường làm việc đóng vai trò quan trọng. Kinh nghiệm lâm sàng giúp bác sĩ nhận diện vấn đề, còn khả năng phân tích và kết nối thông tin là cơ sở để cân nhắc bước tiếp theo. Không có phương án điều trị nào phù hợp cho mọi bệnh nhân, nên bác sĩ cần đánh giá riêng từng trường hợp để đưa ra quyết định phù hợp với từng loại ung thư, giai đoạn bệnh, thể trạng và bệnh lý đi kèm của từng người.

Với anh, MEDLATEC đáp ứng được điều đó. Tại đây, anh có điều kiện trao đổi chuyên môn trực tiếp với các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia trong lĩnh vực ung thư, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh... đồng thời tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia, bệnh viện đầu tư đồng bộ hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế và nội soi phục vụ chẩn đoán, theo dõi các bệnh ung thư. Nhờ đó, bác sĩ có thêm dữ liệu để phát hiện sớm tổn thương, xác định giai đoạn bệnh và cân nhắc hướng điều trị phù hợp.

“Bác sĩ muốn đi xa cần ba thứ: Người thầy giỏi để học, công cụ đủ tốt để làm và đồng nghiệp cùng chí hướng để chia sẻ. MEDLATEC cho tôi cả ba”, anh chia sẻ.

Ba điều kiện ấy giúp bác sĩ trưởng thành và là nền tảng để năng lực chuyên môn trở thành chất lượng chăm sóc người bệnh. Thiết bị hiện đại chỉ phát huy giá trị khi được dùng đúng chỉ định và kết quả được đặt trong bối cảnh lâm sàng cụ thể. Theo kinh nghiệm của bác sĩ, dữ liệu chẩn đoán và sự phối hợp giữa các chuyên khoa cần bổ trợ cho nhau, nhất là với những ca bệnh khó.

Bác sĩ ân cần giải thích tình trạng bệnh và hướng điều trị cho người bệnh.

Đối với người bệnh, điều này có nghĩa là khi đến Khoa Ung bướu của MEDLATEC, tình trạng bệnh được đánh giá toàn diện dựa trên các dữ liệu từ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và nội soi ngay tại bệnh viện, tùy theo chỉ định của bác sĩ. Với những ca phức tạp, bác sĩ có thể hội chẩn với các chuyên gia ung thư trong Hệ thống Y tế MEDLATEC trước khi đưa ra phác đồ điều trị. Người bệnh và gia đình cũng được giải thích rõ tình trạng bệnh, các lựa chọn điều trị và lý do chọn phác đồ, nên hiểu mình đang đi theo hướng nào và yên tâm hơn khi đồng hành cùng bác sĩ.

TỪ LẰN RANH SINH TỬ ĐẾN NHỮNG TRÁI NGỌT CỦA SỰ SỐNG

Với người bệnh ung thư, nỗi lo không dừng ở kết quả chẩn đoán mà còn là khả năng điều trị và chất lượng cuộc sống. Vì vậy, bên cạnh chuyên môn, bác sĩ cần sự thấu hiểu.

Những năm đầu làm nghề, anh cũng chịu nhiều áp lực khi thường xuyên đối mặt bệnh nặng, diễn biến khó lường và nỗi lo của gia đình bệnh nhân. Để giữ tinh thần cân bằng, anh dành thời gian cho thể thao, văn nghệ và những buổi đàn hát cùng đồng nghiệp.

Tinh thần thể thao bền bỉ cũng chính là nguồn năng lượng tích cực giúp vị bác sĩ ung bướu vững vàng vượt qua áp lực nghề nghiệp để mang lại ‘trái ngọt’ sự sống cho người bệnh.

“Mỗi ngày tôi đều chạy về phía trước, tự nhủ mỗi ca bệnh chuyển biến tích cực đều là hạnh phúc lớn lao nhất của người thầy thuốc, là những ‘trái ngọt’ giúp giải tỏa bớt căng thẳng”, BSCKII. Tẩn A Pao tâm sự.

Gần 20 năm làm nghề, anh có thể không nhớ hết mặt từng bệnh nhân, nhưng những lần họ quay lại thăm hỏi sau 5-10 năm luôn khiến anh xúc động. Điều này minh chứng rằng hành trình điều trị không chỉ nằm trong hồ sơ bệnh án, mà còn ở những năm tháng người bệnh tiếp tục sống bên gia đình.

Từ cậu học trò người Dao năm nào, BSCKII. Tẩn A Pao vẫn tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn. Trong lĩnh vực mà mỗi quyết định đều cần cân nhắc kỹ, chuyên môn vững vàng cùng sự thấu hiểu với người bệnh là điều anh hướng tới trong từng ca điều trị.