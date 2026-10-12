Hành trình tái chế chai nhựa 4 năm liên tiếp thu hút GenZ

Duy trì hoạt động hơn 3 năm, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” của Coca-Cola vẫn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ duy trì thói quen thu gom và tái chế. Mở rộng hơn 30 địa điểm thu gom trong năm thứ 4, chương trình đang thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, người dân tại Hà Nội và TP.HCM.
Phối hợp cùng Báo Tiền Phong tại 10 trường đại học lớn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Coca-Cola triển khai đã liên tiếp nhiều năm liền tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi giữa cộng đồng sinh viên. Năm nay, từng chiếc vỏ chai gửi đi được nhân đôi khi số lượng chai thu gom được quy đổi thành các suất học bổng tiếp sức cho những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tham gia.
Theo bạn Vũ Võ Châu Giang, sinh viên trường HUTECH, tái chế giúp những chai nhựa đã qua sử dụng không trở thành rác thải bị bỏ đi một cách lãng phí. “Khi được thu gom và xử lý đúng cách, chai nhựa có thể tiếp tục được sử dụng để tạo ra những sản phẩm mới. Quan trọng hơn, việc này giúp sinh viên chúng em hình thành thói quen tốt và có ý thức sử dụng, xử lý rác thải có trách nhiệm hơn.”, Giang chia sẻ thêm.
Cùng chung niềm hào hứng, bạn Minh Trí (sinh viên đại học Phenikaa) cho biết: “Tái chế giúp những chai nhựa đã qua sử dụng không trở thành rác thải bị bỏ đi một cách lãng phí. Khi được thu gom và xử lý đúng cách, chúng có thể tiếp tục được sử dụng để tạo ra những sản phẩm mới. Quan trọng hơn, việc này giúp mỗi người hình thành ý thức sử dụng và xử lý rác thải có trách nhiệm hơn.”
Nhìn lại nhiều năm trước, người dân khó tìm thấy một địa điểm thuận lợi cho việc phân loại một chai nhựa sau khi sử dụng. Thậm chí, ít người hiểu rõ hành trình của một chai nhựa đã qua sử dụng sẽ đi về đâu, được tái chế như thế nào. Nhưng, trong những năm gần đây, người dân đã được tiếp cận với những trải nghiệm thu gom và tái chế một cách dễ dàng, đồng thời nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn hằng ngày, góp phần tạo ra những tác động tích cực đến với môi trường.
Sự thay đổi này nhờ vào những hoạt động thu gom tiện lợi thông qua chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” từ Coca-Cola hơn 3 năm qua. Thay vì phải tốn công sức tìm kiếm những điểm xử lý rác xa xôi, các bạn trẻ giờ đây có thể bắt gặp các máy thu gom tự động BOTOL tại các chung cư, ga metro TPHCM hay các điểm thu gom thủ công và trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với tổng cộng 30 địa điểm thu gom, việc phân loại chai nhựa hay lon nhôm rỗng vì thế trở nên đơn giản như một điểm dừng chân trên đường đi học, đi làm và đi chơi.
Trải nghiệm công nghệ hiện đại cũng đóng vai trò như một cú hích nhẹ nhàng. Từ việc tìm điểm thu gom gần nhất, gửi chai đi tái chế, quét QR tích điểm đến theo dõi Bảng xếp hạng hàng tuần, tất cả thao tác đều dễ dàng và tiện lợi trên Mini-App Zalo của chương trình. Trong thời gian từ 21/09 – 13/12/2026, người tham gia sẽ có cơ hội đổi lấy các voucher ưu đãi hằng tuần và nhiều phần quà hấp dẫn chung cuộc lên đến 3 triệu đồng.
Bên cạnh hoạt động thi đua diễn ra mạnh mẽ tại các trường đại học, nhiều bạn trẻ cũng tham gia hành trình tái sinh chai nhựa như một thói quen mỗi ngày tại các điểm máy thu gom BOTOL ở các ga metro TP.HCM. Bạn Cảnh Khiêm, sống tại TP.HCM, cho biết: “Việc thu gom chai nhựa được thao tác trên máy và mini-app rất hiện đại và tiện lợi, nên mình thấy tái chế chai nhựa không còn khó khăn và phức tạp như hồi xưa.”
Với đông đảo sự tham gia của người trẻ, hàng trăm ngàn chai nhựa, lon nhôm đã được trao vòng đời mới. Hơn 3 năm nỗ lực góp phần giảm rác thải nhựa, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” đã chung tay hình thành thói quen thu gom trong giới trẻ và lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.
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