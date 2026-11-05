Hateco Group chuẩn bị ra mắt khu đô thị hạng sang được bảo chứng bằng tiềm lực 22 năm phát triển

Kiên định theo đuổi triết lý kiến tạo giá trị thực, Hateco Group đã tạo dựng vị thế vững chắc của một tập đoàn kinh tế đa ngành với mạng lưới công trình hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn trên cả nước.

Bước sang dấu mốc 22 năm xây dựng và phát triển, tập đoàn chuẩn bị chính thức giới thiệu InterCentral – dự án khu đô thị được nghiên cứu, ấp ủ kỹ lưỡng suốt nhiều năm, hiện thực hóa khát vọng mang đến một chuẩn mực sống và đầu tư bền vững tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

BẢN LĨNH 22 NĂM VÀ BẢO CHỨNG TỪ DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHÌN TỶ

Sau hơn hai thập kỷ bền bỉ kiến tạo những nền tảng vững chắc cho mạch máu kinh tế, Hateco Group khẳng định vị thế của một tập đoàn đa ngành hàng đầu với hệ sinh thái đồng bộ trên 4 lĩnh vực mũi nhọn: Bất động sản; Logistics; Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và Đầu tư, xây dựng & vận hành Cảng.

Không chạy theo những cơn sốt thị trường ngắn hạn, năng lực thực thi và tiềm lực tài chính của tập đoàn trước hết được bảo chứng qua danh mục dự án đã đi vào vận hành hiệu quả trên khắp cả nước: từ các tổ hợp căn hộ và khu đô thị hiện đại như Hateco Laroma, Hateco Apollo, Hateco Hoàng Mai, Hateco Green Park, Hateco Green City,...; hạ tầng công nghiệp với Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (Quảng Ninh); chuỗi dịch vụ logistics gắn liền hệ sinh thái Cảng cạn ICD Long Biên; cho đến Cảng container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT).

Ông Trần Văn Kỳ - Chủ tịch HĐQT Hateco Group và lãnh đạo APT Terminals (thành viên Tập đoàn A.P.Moller - Maersk) trao biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại Việt Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch.

Chính nền tảng tích lũy vững chắc ấy đã đưa năm 2026 trở thành năm bản lề quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển bứt phá mới trên tất cả các lĩnh vực của Hateco Group. Trên đà tăng trưởng, tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò nhà đầu tư tại những công trình hạ tầng trọng điểm cấp quốc gia như Cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng), Cảng thủy nội địa Giang Biên (Hà Nội) và Cảng Sông Chanh 3 (Quảng Ninh), từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thương đa phương thức.

Song song với đó, tập đoàn chủ động đón đầu xu hướng công nghệ tương lai khi hợp tác quốc tế nghiên cứu phát triển hệ sinh thái thiết bị bay không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản. Mới đây nhất, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch, Hateco Group tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi bắt tay cùng APM Terminals (thành viên Tập đoàn A.P.Moller - Maersk) nghiên cứu dự án phát triển mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại Việt Nam, nâng quy mô các dự án hai bên hợp tác triển khai dự kiến lên tới 3,5 tỷ USD.

Việc đồng loạt đẩy mạnh danh mục công trình hạ tầng trọng điểm cùng định hướng làm chủ công nghệ tương lai không chỉ mở rộng mạng lưới giao thương liên vùng mà còn là minh chứng đanh thép cho tiềm lực tài chính vững mạnh cùng kỷ luật điều hành khắt khe của doanh nghiệp. Hiệu quả khai thác từ chuỗi cung ứng logistics và hạ tầng cảng chính là bệ đỡ vững chắc, giúp Hateco Group hoàn toàn làm chủ tiến độ, chất lượng ở mọi dự án tham gia.

INTERCENTRAL: DẤU ẤN ẤP Ủ TỪ TẦM NHÌN VÀ NGUỒN LỰC TÍCH LŨY

Sau chặng đường dài tích lũy kinh nghiệm và tiềm lực, InterCentral ra đời như một dấu ấn đặc biệt của Hateco Group nhân dịp đón tuổi 22. Vượt lên khuôn khổ của một dự án bất động sản thuần túy, khu đô thị tại Vĩnh Thanh, Hà Nội, là tâm huyết được tập đoàn ấp ủ suốt nhiều năm, hiện thực hóa khát vọng kiến tạo chuẩn mực sống văn minh, bền vững và thịnh vượng ngay tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Dự án vừa chính thức khởi công vào ngày 8/10/2026, được triển khai đồng bộ với các dự án đầu tư công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xung quanh, tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ về diện mạo đô thị khu vực ngay từ những ngày đầu.

Lễ khởi công khu đô thị InterCentral được tổ chức tại Vĩnh Thanh ngày 8/10/2026.

Dự án được phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) chuẩn mực với quy mô 43,89 ha, tọa lạc tại giao lộ huyết mạch giữa đường Võ Văn Kiệt và đường Hoàng Sa, đồng thời tiệm cận điểm giao thoa của hai tuyến Metro số 4 và số 6.

Tọa độ này là lời giải bài bản nhằm đón đầu lưu lượng di chuyển lớn của Thủ đô trong tương lai, kết nối nhanh chóng tới sân bay quốc tế Nội Bài, khu vực Tây Hồ Tây và các trung tâm kinh tế liên vùng. Từ các nhà ga metro kế cận, luồng hành khách được dẫn dắt liên hoàn vào không gian đô thị mở, khơi thông hoạt động thương mại và dịch vụ sầm uất cả ngày lẫn đêm.

Đáng chú ý, InterCentral tạo lập niềm tin cho khách hàng nhờ nền tảng pháp lý minh bạch và chuẩn chỉnh hiếm có. Dự án đã hoàn thiện trọn vẹn các thủ tục pháp lý, bao gồm Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, Quyết định bàn giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất, cùng phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500. Sự chuẩn bị bài bản và tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy chuẩn pháp lý chính là bảo chứng cho tiến độ thi công thực tế cũng như quyền lợi bền vững của khách hàng.

Trên nền tảng pháp lý vững chắc, Hateco Group kiến tạo InterCentral thành một đô thị đa chức năng với “hệ tiện ích 15 phút”, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống, làm việc, mua sắm và giải trí của cư dân chỉ trong vòng 15 phút đi bộ. Dự án quy hoạch không gian hoàn chỉnh với cơ cấu sản phẩm đa dạng từ chung cư cao cấp, biệt thự hạng sang cho đến các dãy nhà phố thương mại sầm uất, phục vụ tối ưu mục đích an cư lẫn khai thác kinh doanh bền vững.

Dự án nằm trên quỹ đất trung tâm với giữ mật độ xây dựng ở mức lý tưởng 27%, dành tới 35% tổng diện tích cho không gian cây xanh và mặt nước. Trái tim sinh thái của toàn khu là cụm song hồ điều hòa quy mô lên tới 7,2 ha kết hợp cùng 6 công viên chủ đề đa trải nghiệm và hơn 50 tiện ích cao cấp khép kín, đem lại chuẩn mực sống trong lành, cân bằng trọn vẹn cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Phối cảnh tổng thể InterCentral – khu đô thị được quy hoạch theo mô hình TOD chuẩn mực tại giao lộ huyết mạch phía Bắc Thủ đô.

Từ nền tảng của một chủ đầu tư dạn dày bản lĩnh cùng kinh nghiệm triển khai những công trình nghìn tỷ, InterCentral mang theo kỳ vọng xác lập vị thế biểu tượng phát triển mới tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô. Sự chuẩn bị chu đáo về pháp lý, quy hoạch và tiềm lực tài chính suốt nhiều năm qua không chỉ bảo đảm lộ trình triển khai vững chắc, mà còn khẳng định cam kết của Hateco trong việc phụng sự cộng đồng bằng những giá trị thực chất và trường tồn với thời gian.