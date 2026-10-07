HDBank: Á quân hiệu quả hoạt động trong Top 50 ngân hàng niêm yết lớn nhất Đông Nam Á

Trên bảng xếp hạng của S&P Global Market Intelligence, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, HoSE: HDB) đã vươn lên vị trí Á quân với điểm tổng hợp 0,87, sau Bank Central Asia của Indonesia (1,11). Vị trí Á quân đưa HDBank vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng quy tụ nhiều định chế tài chính lớn từ Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam.
Bảng xếp hạng xem xét toàn diện khả năng sinh lời, chất lượng tài sản, thanh khoản, nền tảng vốn và hiệu quả kiểm soát chi phí. S&P Global Market Intelligence sử dụng dữ liệu tài chính của 12 tháng kết thúc ngày 31/12/2025, đánh giá các ngân hàng theo 7 chỉ số có trọng số để xác định điểm hiệu quả hoạt động tổng hợp.
Cách tiếp cận này đặt kết quả kinh doanh trong mối tương quan với nguồn lực và khả năng quản trị của từng ngân hàng. Trong nhóm 50 ngân hàng được lựa chọn theo quy mô tổng tài sản, vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh hiệu quả hoạt động qua nhiều thước đo tài chính.
Điểm sáng của HDBank là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) đạt 26,11%, cao nhất trong nhóm 50 ngân hàng được đánh giá. Chỉ số này cao gấp hơn hai lần mức bình quân 13% của nhóm, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn nổi bật khi đặt trong tương quan khu vực.
Khả năng sinh lời đi cùng hiệu quả vận hành. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của HDBank ở mức 27,13%, thấp nhất Top 10 và thấp hơn đáng kể mức bình quân 43,59% của toàn bộ nhóm S&P Global Market Intelligence theo dõi.
Đây cũng là hai yếu tố đóng góp lớn vào điểm tổng hợp của HDBank. Trong bảng điểm thành phần do S&P công bố, ROAE đóng góp 0,32 điểm và CIR đóng góp 0,26 điểm. Các con số làm rõ vai trò của hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát chi phí trong việc đưa ngân hàng lên vị trí Á quân.
Ở các chỉ tiêu khác, biên lãi ròng (NIM) của HDBank đạt 4,85%, so với mức bình quân 3,46% của nhóm; tỷ lệ tài sản thanh khoản trên tổng tài sản đạt 34,54%, cao hơn nhiều so với mức bình quân 25,97%; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt tới 16,73%... Việc đưa các chỉ tiêu này vào cùng hệ thống đánh giá giúp kết quả xếp hạng phản ánh nhiều khía cạnh của hoạt động ngân hàng.
Kết quả còn cho thấy sự hiện diện nổi bật của các ngân hàng Việt Nam trong nhóm dẫn đầu. Sáu ngân hàng Việt Nam góp mặt trong Top 10 gồm HDBank, LPBank, Techcombank, TPBank, MB và Nam A Bank. HDBank giữ thứ hạng cao nhất tại Việt Nam và Á quân Top 50 khu vực, góp thêm điểm nhấn cho ngành ngân hàng Việt Nam trên bản đồ tài chính Đông Nam Á.
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