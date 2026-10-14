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HDBank hỗ trợ 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nữ làm chủ, lãi suất từ 7,8%

K Khánh Huyền

HDBank triển khai chương trình “Tiếp sức vốn vay - Nâng tầm doanh nghiệp do Phụ nữ làm chủ” với hạn mức 2.000 tỷ đồng, lãi suất từ 7,8%/năm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

HDBank hỗ trợ 2.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp nữ làm chủ, lãi suất từ 7,8%

Theo đó, khách hàng được vay bằng VND với thời hạn tối đa 6 tháng. Số tiền tối đa được hưởng ưu đãi lãi suất là 5 tỷ đồng mỗi khách hàng. Lãi suất cho vay tối thiểu từ 7,8%/năm đối với kỳ hạn đến 3 tháng và từ 8,3%/năm đối với kỳ hạn trên 3 tháng đến 6 tháng.

Chương trình triển khai từ nay đến hết ngày 31/03/2027 hoặc đến khi đạt quy mô. Đối tượng tham gia là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, đáp ứng một trong các trường hợp: phụ nữ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; phụ nữ nắm giữ từ 20% vốn điều lệ trở lên và đáp ứng các tiêu chí về vai trò quản lý, tỷ lệ phụ nữ trong Hội đồng quản trị; hoặc doanh nghiệp do một hay nhiều phụ nữ trực tiếp sở hữu, vận hành và điều hành.

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Nguồn vốn giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, phù hợp với điều kiện và mục đích vay của chương trình.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đến tháng 8/2026, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 20-24% tổng số doanh nghiệp cả nước. Việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi góp phần tiếp sức cho nữ doanh nhân chủ động sản xuất kinh doanh và nắm bắt cơ hội phát triển.

Nguồn vốn ưu đãi giúp doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chủ động đáp ứng nhu cầu tài chính ngắn hạn, duy trì hoạt động và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Chương trình đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, tăng cường sự gắn kết giữa HDBank với khách hàng nữ chủ doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, HDBank tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, hỗ trợ nhu cầu vốn thiết thực và tạo điều kiện để khách hàng phát triển hoạt động kinh doanh. Từ nguồn vốn ưu đãi, nữ doanh nhân tự tin hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh, phát huy năng lực và khát vọng vươn lên.

Đọc bài theo từ khoá

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