Hệ thống Y tế MEDLATEC: Đồng hành cùng mẹ và bé trên hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện

Từ những lần khám thai đầu tiên đến khi con chào đời và những ngày đầu chăm sóc con nhỏ, mỗi gia đình đều cần một nơi để yên tâm đồng hành. Hệ thống Y tế MEDLATEC kết nối dịch vụ thai sản trọn gói, nhi khoa và chăm sóc sơ sinh trong cùng một nơi, để mẹ và bé được theo dõi liền mạch hơn.

Hệ thống Y tế MEDLATEC mở cơ sở mới tại 108 Nguyễn Hoàng (Hà Nội) được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.

Tại Hệ thống Y tế MEDLATEC (chèn link https://medlatec.vn), cơ sở 108 Nguyễn Hoàng, Hà Nội, mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình được thiết kế chuyên sâu với sự kết nối đồng bộ giữa các chuyên khoa Sản phụ khoa, Nhi khoa và Sơ sinh.

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CHUYÊN SÂU, NỀN TẢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE MẸ VÀ BÉ

Đối với chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, chuyên môn của đội ngũ bác sĩ là một trong những yếu tố quan trọng. Sản phụ khoa và nhi khoa đều có những đặc thù riêng, đòi hỏi bác sĩ không chỉ nắm vững chuyên môn mà còn cần đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, tư vấn rõ ràng và phối hợp phù hợp khi cần thiết.

Đồng hành cùng khách hàng là đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng công tác tại nhiều cơ sở y tế lớn. Trong đó, tiêu biểu là BSCKII. Duy Thị Thảo, Trưởng khoa Ngoại - Sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế MEDLATEC, nguyên Phó Giám đốc phụ trách khối Ngoại - Sản của Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức với hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực sản phụ khoa, có thế mạnh chuyên môn trong điều trị các bệnh lý sản phụ khoa phức tạp.

Cùng tham gia là BSCKI. Vương Văn Hồ - nguyên Trưởng khoa Phụ sản tại Bệnh viện Augusto Ngangula và Bệnh viện Đa khoa Sản Nhi Kilamba Kiaxi (Angola). Với gần 40 năm kinh nghiệm, bác sĩ có thế mạnh trong quản lý thai kỳ bệnh lý, mổ lấy thai trên vết mổ cũ nhiều lần và phẫu thuật sản phụ khoa. Bên cạnh đó, ThS.BS Nguyễn Thị Hải Yến, hơn 10 năm kinh nghiệm và BSCKI. Vũ Thị Vân Anh với 7 năm kinh nghiệm đảm nhiệm theo dõi thai kỳ toàn diện, tư vấn sức khỏe sinh sản và chăm sóc y tế chuyên sâu.

Về nhi khoa, ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng Đơn nguyên Nhi, Khoa Nội Nhi, cùng các bác sĩ nhi khoa đồng hành cùng bé yêu ngay từ khi chào đời. Trong thời gian lưu viện, bé được bác sĩ thăm khám, đánh giá sức khỏe hằng ngày, kịp thời phát hiện những thay đổi cần lưu ý và được tư vấn chăm sóc phù hợp với từng trường hợp. Nhờ vậy, cha mẹ có thêm thông tin chuyên môn để nhận biết các dấu hiệu cần lưu ý, thay vì chỉ đánh giá tình trạng của con qua biểu hiện bên ngoài.

Tại bệnh viện, chuyên khoa Sản phụ khoa hiện có hai dịch vụ mũi nhọn bao gồm: Thai sản và sinh con trọn gói; tầm soát và điều trị các bệnh lý phụ khoa. Các dịch vụ này được chú trọng đầu tư chuyên sâu từ trình độ chuyên môn của y bác sĩ đến cơ sở vật chất tiện nghi và trang thiết bị hiện đại. Hiện có rất nhiều mẹ lựa chọn sinh con tại đây, cả sinh mổ và sinh thường. Đa số các mẹ bầu đều có phản hồi hài lòng về sự chuyên nghiệp của nhân viên y tế, sự tận tình của bác sĩ thăm khám.

“Mỗi sản phụ có tình trạng sức khỏe và nỗi lo riêng, nên chúng tôi dành thời gian lắng nghe và giải thích rõ ràng trước khi đưa ra tư vấn. Khi mẹ hiểu và yên tâm thì quá trình đồng hành trong thai kỳ cũng nhẹ nhàng hơn”, BSCKII. Duy Thị Thảo cho biết.

Hệ thống phòng phẫu thuật được trang bị đồng bộ máy gây mê kèm thở, dàn phẫu thuật nội soi hiện đại, đèn mổ treo trần và bàn mổ đa năng tại khoa Ngoại - Gây mê hồi sức của bệnh viện.

Bên cạnh đội ngũ chuyên môn, hệ thống trang thiết bị cũng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, các thiết bị và dịch vụ cận lâm sàng được sử dụng theo từng bước của hành trình thai sản. Ở chuyên khoa Sản phụ khoa, hệ thống siêu âm Acuson hỗ trợ bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi qua các lần khám. Hệ thống xét nghiệm sinh hóa - miễn dịch tự động Cobas, vận hành trên nền hệ thống xét nghiệm đạt chuẩn CAP và ISO 15189:2022, cho kết quả các xét nghiệm cần thiết trong thai kỳ chính xác, tin cậy. Khi cần đánh giá thêm, tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu như MRI hoặc CT.

Với định hướng kết nối đa chuyên khoa cùng nguồn lực chuyên môn và trang thiết bị, bệnh viện hướng tới mang đến một hành trình thai sản thuận tiện, chủ động và trọn vẹn hơn cho mỗi gia đình.

KHÔNG GIAN SINH VÀ LƯU VIỆN TIỆN NGHI CHO MẸ CÙNG GIA ĐÌNH

Ngoài chất lượng chuyên môn, không gian khám, sinh con và lưu viện cũng là điều nhiều gia đình quan tâm. Tại cơ sở mới, phòng sinh, phòng mổ và phòng lưu viện đều được đầu tư hiện đại, đồng bộ để chăm sóc mẹ và bé trong suốt thời gian nằm viện.

Điểm đáng chú ý là mô hình phòng sinh gia đình, cho phép người thân ở bên sản phụ trong quá trình chuyển dạ theo quy định của bệnh viện. Sự hiện diện của người thân giúp sản phụ được chia sẻ và động viên tinh thần vào thời điểm quan trọng. Các giai đoạn chuyển dạ, sinh thường và theo dõi sau sinh đều được thực hiện theo quy trình chuyên môn, bảo đảm sức khỏe của mẹ và bé.

Sau sinh, sản phụ có thể lựa chọn các hạng phòng lưu viện như phòng VIP Family, phòng Đơn tiêu chuẩn tùy theo nhu cầu và điều kiện của gia đình. Phòng Family thiết kế dạng căn hộ cao cấp thu nhỏ với diện tích rộng rãi, khép kín phù hợp với trường hợp có người thân ở cùng; trong khi đó, các phòng Đơn tiêu chuẩn thiết kế nhỏ gọn, ấm cúng, đảm bảo sự riêng tư, cùng đầy đủ tiện nghi thiết yếu cho mẹ và bé.

Không gian lưu viện đạt chuẩn khách sạn, riêng biệt và yên tĩnh, hạn chế lây nhiễm chéo. Khu chăm sóc mẹ và bé có máy hâm sữa, máy vắt sữa, thiết bị tiệt trùng cùng bỉm, quần áo sơ sinh, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu khi lưu viện.

Về chi phí, sản phụ và gia đình có thể sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám ngoại trú, điều trị nội trú và phẫu thuật tại bệnh viện theo quy định. Bên cạnh đó, bệnh viện liên kết với nhiều hãng bảo hiểm uy tín, hỗ trợ xử lý hồ sơ bảo lãnh, yêu cầu bồi thường (claim) nhanh chóng, góp phần giảm bớt thủ tục hành chính để gia đình an tâm trong thời gian lưu viện.

Từ theo dõi thai kỳ, sinh nở đến chăm sóc trẻ sơ sinh và khám nhi khoa, MEDLATEC số 108 Nguyễn Hoàng hướng tới đồng hành cùng gia đình ngay trong một cơ sở. Cùng đội ngũ bác sĩ, trang thiết bị và điều kiện lưu viện, bệnh viện giúp các gia đình theo dõi sức khỏe mẹ và bé thuận tiện hơn qua từng giai đoạn.

Ưu đãi thai sản hấp dẫn dành cho mẹ bầu tại MEDLATEC số 108 Nguyễn Hoàng

Thai kỳ là hành trình hạnh phúc, thiêng liêng, với không ít gia đình còn chất chứa những băn khoăn, lo lắng về chi phí. Với mong muốn đồng hành cùng mẹ bầu ngay từ những lần khám đầu tiên, nhân dịp ra mắt bệnh viện mới, MEDLATEC số 108 Nguyễn Hoàng dành tặng ưu đãi: Gói thai sản VIP ưu đãi tới 45% (áp dụng từ nay đến ngày 31/12/2026).

Thông tin chi tiết về chương trình, mẹ bầu vui lòng liên hệ: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế MEDLATEC, 108 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm, Hà Nội, hotline: 1900 56 56 56.