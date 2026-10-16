Hệ thống Y tế MEDLATEC mở thêm cơ sở khám chữa bệnh mới cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng

Nhân dịp đặc biệt này, hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn được triển khai, áp dụng từ nay đến hết ngày 31/10/2026, mang đến cơ hội để người dân trải nghiệm dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí tối ưu.
Tháng 10/2026, đánh dấu cột mốc quan trọng khi Hệ thống Y tế MEDLATEC chính thức mở thêm cơ sở khám chữa bệnh đa chuyên khoa, chất lượng đạt quốc tế tại Hà Nội. Sự kiện không chỉ mở rộng năng lực khám chữa bệnh của hệ thống mà còn bổ sung thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.
Kế thừa nền tảng chuyên môn vững mạnh của Hệ thống Y tế MEDLATEC, bệnh viện quy tụ đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành và chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Đây là nền tảng để phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đồng thời triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao theo định hướng quốc tế.
Tọa lạc tại số 108 Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, Hà Nội, bệnh viện sở hữu vị trí thuận lợi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu một cách thuận lợi, nhanh chóng. Bệnh viện được đầu tư quy mô 12 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sử dụng gần 30.000 m² và công suất từ 250 - 350 giường nội trú.
Được xây dựng theo mô hình bệnh viện - khách sạn hiện đại, cơ sở mới mang đến không gian khám chữa bệnh hiện đại, sang trọng và tiện nghi. Đặc biệt, bệnh viện được thiết kế theo định hướng tiệm cận các tiêu chuẩn quản lý chất lượng y tế quốc tế, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn JCI và hướng dẫn thiết kế công trình y tế FGI 2018 của Mỹ.
Song hành cùng hạ tầng hiện đại là hệ thống trang thiết bị đồng bộ từ các thương hiệu y tế hàng đầu thế giới như GE, Siemens, Roche với nhiều công nghệ chẩn đoán tiên tiến như MRI 1.5 Tesla, CT Somatom 384 lát cắt và hệ thống xét nghiệm tự động Cobas hoàn toàn.
Về định hướng chuyên môn, bệnh viện tập trung phát triển nhiều lĩnh vực thế mạnh như Nội khoa, Ngoại khoa, Tiêu hóa, Sản phụ khoa, Nhi khoa, Ung bướu, Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; đồng thời đẩy mạnh khám sức khỏe doanh nghiệp, khám sức khỏe tổng quát cao cấp và các chương trình quản lý sức khỏe toàn diện.
Không chỉ chú trọng đầu tư chuyên môn và công nghệ, bệnh viện còn được định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành và chăm sóc khách hàng. Việc số hóa quy trình khám chữa bệnh giúp tối ưu thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả phối hợp chuyên môn và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dân.
Sự hiện diện của bệnh viện mới này tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bền vững của Hệ thống Y tế MEDLATEC, hướng tới xây dựng hệ sinh thái y tế hiện đại, nơi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, thuận tiện và nhân văn ngay tại Việt Nam.
Nhân dịp mở thêm cơ sở khám chữa bệnh mới của Hệ thống Y tế MEDLATEC tại 108 Nguyễn Hoàng (Hà Nội), từ nay đến hết ngày 31/10/2026, khách hàng đến khám tại bệnh viện sẽ được hưởng hàng ngàn ưu đãi thiết thực, gồm:
Ngoài các ưu đãi về dịch vụ y tế, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều phần quà ý nghĩa như túi canvas thương hiệu, bình giữ nhiệt, gấu bông cùng các bộ quà tặng dành cho mẹ và bé khi đăng ký các gói thai sản hoặc sinh con tại bệnh viện.
Trong xu hướng y học hiện đại, chăm sóc sức khỏe không còn dừng lại ở điều trị bệnh mà hướng tới phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe chủ động. Bởi vậy, việc lựa chọn một cơ sở y tế có chuyên môn vững vàng, công nghệ tiên tiến và dịch vụ thuận tiện ngày càng được nhiều người dân quan tâm.
Chương trình ưu đãi chào mừng cơ sở mới của Hệ thống Y tế MEDLATEC giúp người dân tiết kiệm tối đa chi phí, mở ra cơ hội trải nghiệm tại một bệnh viện hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tại đây, khách hàng được tiếp cận đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị tiên tiến, năng lực chẩn đoán và xét nghiệm chất lượng cao của MEDLATEC cùng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, chuyên nghiệp.
Đặc biệt, mô hình bệnh viện thông minh được triển khai đồng bộ tại đây giúp tối ưu toàn bộ hành trình khám chữa bệnh, từ đặt lịch, tiếp đón, lưu trữ dữ liệu đến theo dõi sức khỏe. Điều này không chỉ góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian chờ đợi mà còn nâng cao sự thuận tiện và trải nghiệm hài lòng của khách hàng.
Bên cạnh đó, các dịch vụ được xây dựng theo hướng cá thể hóa, giúp mỗi khách hàng được tư vấn, theo dõi và chăm sóc phù hợp với độ tuổi, thể trạng cũng như nhu cầu sức khỏe riêng biệt.
Để không bỏ lỡ cơ hội chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình cùng những quyền lợi đặc biệt tại bệnh viện mới của Hệ thống Y tế MEDLATEC, người dân đăng ký khám hoặc tìm hiểu chi tiết chương trình, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 56 56 56.
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