Hettich và DEG Impulse thành lập 3 trung tâm đào tạo phụ kiện nội thất tại Việt Nam

Dự án kéo dài 24 tháng nhằm đào tạo khoảng 2.500 thợ mộc và kỹ thuật viên, đồng thời nâng cấp 25 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngày 13/10 vừa qua tại TP.HCM, Hettich Southeast Asia Pte. Ltd. và Công ty TNHH Hettich Việt Nam (gọi chung là "Hettich") đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với DEG Impulse GmbH trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Doanh nghiệp Đức do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) tại Việt Nam tổ chức.

Dự án kéo dài 24 tháng này sẽ thiết lập 3 trung tâm đào tạo đặt tại các trường dạy nghề đối tác, trong đó có hai trung tâm tại TP.HCM và một trung tâm tại Đồng Nai. Thông qua các trung tâm này, khoảng 2.500 thợ mộc, công nhân và nhân sự kỹ thuật sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về kỹ thuật lắp đặt phụ kiện nội thất, bên cạnh hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho 25 doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.

DEG Impulse là công ty con của DEG, một thành viên của Tập đoàn KfW, chuyên thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân bền vững tại các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi. Đây là đơn vị thực hiện chương trình develoPPP do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ.

Đại diện của Hettich và DEG Impulse ký kết thỏa thuận hợp tác tại Diễn đàn Đầu tư Doanh nghiệp Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/10/ 2026.

HỖ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP NỘI THẤT VIỆT NAM

Ngành công nghiệp nội thất của Việt Nam đang tiếp tục phát triển, với việc ngày càng chú trọng đến đổi mới thiết kế, chất lượng sản phẩm, tính năng sử dụng và sự xuất sắc trong sản xuất. Khi kỳ vọng của thị trường tăng lên, việc phát triển nguồn nhân lực lành nghề, củng cố năng lực kỹ thuật và thúc đẩy các tiêu chuẩn chất lượng đồng bộ trở thành yếu tố cốt lõi cho sự tăng trưởng dài hạn của ngành.

Chất lượng và hiệu năng của đồ nội thất không chỉ phụ thuộc vào thiết kế và vật liệu mà còn vào độ chính xác của phụ kiện và tay nghề của những người lắp đặt. Phụ kiện nội thất phải được lắp đặt và điều chỉnh chính xác để mang lại đúng công năng, độ bền và trải nghiệm người dùng như thiết kế.

Bằng cách củng cố kỹ năng lắp đặt thực tế, nâng cao kiến thức kỹ thuật và thúc đẩy các tiêu chuẩn ngành cao hơn, dự án hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lực lượng lao động, hỗ trợ phát triển kinh doanh và đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của ngành nội thất Việt Nam.

Hettich và DEG Impulse chính thức hiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tại lễ ký kết, bà Phạm Thị Kim Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hettich Việt Nam bày tỏ: “Phụ kiện chỉ có thể phát huy hết công năng khi được lắp đặt đúng cách. Đó là lý do dự án này tập trung vào việc phát triển kỹ năng và kiến thức cho con người, thay vì chỉ quảng bá sản phẩm. Kiến thức kỹ thuật mà chúng tôi chia sẻ có thể áp dụng rộng rãi trong toàn ngành, không phân biệt thương hiệu, giúp người tham gia áp dụng các kỹ năng của mình bất cứ nơi nào sự nghiệp của họ hướng tới.”

KẾT HỢP TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT CÓ TRÁCH NHIỆM

Ngoài đào tạo chuyên môn, dự án đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy các chuẩn mực kinh doanh có trách nhiệm, điều kiện lao động và an toàn nghề nghiệp.

Cụ thể, các doanh nghiệp tham gia sẽ được giới thiệu những nguyên tắc quốc tế về ứng xử kinh doanh có trách nhiệm, các tiêu chuẩn lao động cốt lõi và Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và Nhân quyền. Chương trình cũng chú trọng mở rộng cơ hội tiếp cận đào tạo cho những nhóm lao động còn hạn chế về điều kiện nâng cao kỹ năng.

Ở khía cạnh môi trường và an toàn, nội dung đào tạo, tư vấn sẽ tích hợp các phương pháp làm việc an toàn, sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình sản xuất, gia công và lắp đặt nội thất.

Việc kết hợp đào tạo kỹ thuật với nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và môi trường được kỳ vọng giúp các doanh nghiệp tham gia cải thiện năng lực vận hành, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển dài hạn.

Đối với 25 doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ được hỗ trợ, việc tiếp cận kiến thức kỹ thuật, quy trình làm việc và các tiêu chuẩn kinh doanh có trách nhiệm có thể tạo điều kiện để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Được thành lập tại Đức năm 1888, Hettich là nhà sản xuất phụ kiện nội thất có hoạt động tại nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Đông Nam Á. Tại Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp các giải pháp phụ kiện nội thất cho cả dự án thương mại và nhà ở.

Trong khi đó, DEG Impulse GmbH là công ty phi lợi nhuận thuộc sở hữu toàn phần của DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, thành viên Tập đoàn KfW), có trụ sở chính tại Cologne, Cộng hòa Liên bang Đức. DEG Impulse tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân tại các quốc gia đang phát triển và chuyển đổi nhằm mở rộng cấu trúc khu vực tư nhân, góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao điều kiện sống.

Chương trình DeveloPPP của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức hỗ trợ các dự án do doanh nghiệp dẫn dắt, hướng đến tạo ra tác động tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường tại các quốc gia đang phát triển.

Với thời gian triển khai 24 tháng, dự án hợp tác giữa Hettich và DEG Impulse đặt mục tiêu mở rộng cơ hội đào tạo nghề, tăng cường năng lực kỹ thuật cho lực lượng lao động và hỗ trợ các doanh nghiệp nội thất vừa và nhỏ tại Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, an toàn và bền vững hơn.