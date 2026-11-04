HLI EcoHub Nam Hà: Giải pháp nhà xưởng xanh và dịch vụ trọn gói cho doanh nghiệp FDI

Đáng chú ý, dự án cung cấp giải pháp hỗ trợ thủ tục đầu tư với thời gian cam kết hoàn tất Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) tối đa 30 ngày làm việc, cùng các dịch vụ tuyển dụng, quản trị nhân sự và hỗ trợ vận hành.
HLI EcoHub Nam Hà tọa lạc tại Cụm công nghiệp Nam Hà 2, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng, giáp ranh khu vực Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Dự án có quy mô 27,2 ha, do Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Long làm chủ đầu tư, hướng đến khai thác lợi thế kết nối giữa khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.
Dự án giáp ranh Đồng Nai, cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 57 km và cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải khoảng 85 km. Thời gian kết nối với TP.HCM ước tính khoảng 90 phút qua các tuyến cao tốc.
Bên cạnh yếu tố vị trí, dự án định hướng phát triển hệ thống nhà xưởng xây sẵn (Ready-Built Factory – RBF) theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Silver. Các giải pháp thiết kế như tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng vật liệu cách nhiệt và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái được kỳ vọng góp phần giảm tiêu thụ năng lượng, tối ưu chi phí vận hành và hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Về hạ tầng kỹ thuật, diện tích nhà xưởng được thiết kế linh hoạt từ 1.400 m2, tích hợp khu vực văn phòng từ 100 m2. Nhà xưởng có chiều cao thông thủy 7,5 m, tải trọng sàn hơn 2 tấn/m2, cùng hệ thống điện với trạm biến áp 110/22 kV và hạ tầng cấp nước công suất lớn.
Một trong những điểm nhấn của HLI EcoHub Nam Hà là mô hình One-Stop Service, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt quá trình triển khai dự án, từ pháp lý ban đầu, chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện nhà xưởng để hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo đó, doanh nghiệp thuê nhà xưởng có thể tiếp cận các dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công và hoàn thiện văn phòng; lắp đặt hệ thống giá kệ chuyên dụng; kết nối viễn thông; nâng công suất điện; bảo trì kỹ thuật và thi công các hạng mục phụ trợ.
Hệ thống dịch vụ vận hành còn bao gồm an ninh 24/7, vệ sinh công nghiệp, cung cấp suất ăn công nghiệp và kết nối các dịch vụ hải quan, logistics. Khu vực lân cận dự án có các tiện ích phục vụ đời sống như cơ sở y tế, trường mầm non, chợ và khu nhà ở, góp phần hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt của người lao động.
Đối với nhà đầu tư nước ngoài, quá trình chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất các thủ tục pháp lý có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch triển khai sản xuất. Vì vậy, khả năng hỗ trợ thủ tục đầu tư là một trong những yếu tố được quan tâm khi doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đặt nhà máy.
Tại HLI EcoHub Nam Hà, Hoa Long Invest cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp. Theo cam kết được đơn vị đưa ra, thời gian hoàn tất thủ tục cấp IRC và ERC tối đa là 30 ngày làm việc.
Tiến độ thực tế phụ thuộc vào tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và các điều kiện pháp lý áp dụng đối với từng dự án. Việc tích hợp dịch vụ tư vấn ngay từ giai đoạn chuẩn bị được kỳ vọng giúp nhà đầu tư hạn chế các bước xử lý riêng lẻ, chủ động hơn trong việc lập kế hoạch và tổ chức triển khai.
Ở nhóm lao động sản xuất, đơn vị cung cấp giải pháp khai thác nguồn nhân lực tại địa phương, kết nối với các trường nghề và tổ chức hoạt động tuyển dụng nhằm tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu về số lượng và tay nghề.
Đối với các vị trí chuyên môn, dịch vụ tập trung vào tuyển dụng nhân sự quản lý và kỹ thuật như quản đốc phân xưởng, kỹ sư vận hành máy, nhân sự kiểm soát chất lượng (QA/QC), kế toán và nhân sự có năng lực ngoại ngữ.
Đối với chuyên gia, kỹ sư nước ngoài, doanh nghiệp có thể được hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp mới hoặc gia hạn giấy phép lao động (Work Permit), thị thực và thẻ tạm trú (TRC), theo quy định hiện hành.
Trong bối cảnh doanh nghiệp sản xuất ngày càng chú trọng hiệu quả sử dụng vốn, khả năng kiểm soát chi phí vận hành và đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững, mô hình nhà xưởng xây sẵn kết hợp dịch vụ hỗ trợ tích hợp đang mở ra thêm lựa chọn cho các nhà đầu tư FDI.
Với Dự án nhà xưởng xây sẵn cho thuê HLI EcoHub Nam Hà, sự kết hợp giữa hạ tầng nhà xưởng theo định hướng công trình xanh và hệ sinh thái One-Stop Service được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chuẩn bị mặt bằng, đơn giản hóa quá trình triển khai và chủ động hơn trong kế hoạch vận hành.
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