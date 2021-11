HNX công bố loạt cổ phiếu bị cảnh báo trên sàn UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách cổ phiếu cảnh báo nhà đầu tư mới nhất với 16 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 166 mã bị hạn chế giao dịch và 8 mã bị đình chỉ giao dịch...

Theo đó, HNX thông báo danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của bảng cảnh báo nhà đầu tư như sau:

16 mã có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng với thời gian bị đưa vào danh sách từ tháng 5/2021 gồm: Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng (CID); Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh (DAC); Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm (FCC); Công ty cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam (GQN); Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI); Công ty cổ phần Khoáng sản 3- Vimico (MC3); Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (MXC); Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (QNT); Công Ty Cổ phần In Sách giáo khoa Tp. HCM (SAP); Công ty cổ phần Sông Đà 25 (SDJ); Công ty Cổ Phần Sông Đà 19 (SJM); Công ty cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SSG); Công ty cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất (TNS); Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO (TSD); Công ty cổ phần May Thanh Trì (TTG) và Công ty cổ phần Đầu tư Việt Việt Nhật (VNH).

166 mã bị hạn chế giao dịch với hai mã lâu nhất là từ năm 2008 là L44 và KHL.

Cụ thể: CTCP Xà phòng Hà Nội (XPH); Công ty cổ phần Thủy sản số 4 (TS4); Công ty cổ phần Vinaconex 39 (PVV); Công ty cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang (HGC); Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (BLW); Công ty cổ phần Tổng Bách Hoá (TBH); Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HKB); Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa (SHX); Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang (NUE); Công ty cổ phần Vật tư Bưu điện (PMJ); Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PXL);

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW); Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN); Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (DSP); Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI); Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (ICF); Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA); Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội (DHN); Công ty cổ phần Du lịch ĐăkLăk (DLD); Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện (EMG); Công ty cổ phần Liên hợp Thực phẩm (FCC);

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTC); Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành (AUM); Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (CE1); Công ty cổ phần Công trình 6 (CT6); Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần (VSF); Công ty cổ phần Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex) (LGM); Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi (TLI);

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CCA); Công ty cổ phần Cà phê Phước An (CPA); Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (NHP); Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS); Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC); Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco (VMI);



Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MPT); Công ty cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC); Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (LQN); Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (MXC); Công ty cổ phần Giống Nông nghiệp Quảng Nam (NNQ); Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn (NSG); Công ty cổ phần Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN); Công ty cổ phần An Trường An (ATG);

Công ty cổ phần Lilama 5 (LO5); Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CEG); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG); Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY); Công ty cổ phần Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI); Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạn tầng ALV (ALV);

Công ty cổ phần An Thịnh (ATB); Công ty cổ phần CIMSTONE Việt Nam (CMI); Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc (DTB); Công ty cổ phần Dịch vụ Một thế giới (ONW); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (PPI); Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (MEC); Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC); Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG); Công ty cổ phần Tô Châu (TCJ); Công ty cổ phần Landmark Holding (LMH); Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây (HTT); Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (HNM);

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX); Công ty cổ phần Khoáng sản luyện kim màu (KSK); Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty cổ phần (PVE); Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (SPP); Công ty cổ phần Cầu 12 (C12); Trung tâm Đăng kiểm phương tiện Giao thông Thủy bộ (DKH); Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang (HGA);



Công ty cổ phần Hestia (HSA); Công ty cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su (RCD); Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (VPC); Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (PVH); Công ty cổ phần Kho vận Petec (PLO); Công ty cổ phần Phân phối Top One (TOP);

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF); Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (SGO); Công ty cổ phần Vinavico (CTA); Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu (NDF); Công ty cổ phần Beton 6 (BT6); Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG); Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC); Công ty cổ phần Hưng đạo Container (HDO); Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (DHB); Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt (DLR); Công ty cổ phần Cơ điện công trình (MES); Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông (LTC);

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA (ASA); Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT); Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu (DCS); Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (G20); Công ty cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà (SDX); Công ty cổ phần Xây dựng số 5 (VC5); Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT);



Công ty cổ phần gạch men Chang Yih (CYC); Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC (BHT); Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (VIR); Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA); Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (SDH); Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - Công ty cổ phần (TCK);

Công ty cổ phần PIV (PIV); Công ty cổ phần 482 (B82); Công ty cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương I (VNY); Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (FCS); Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VTG); Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (TV1); Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI); Công ty cổ phần Traenco (TEC);



Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1); Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VVN); Công ty cổ phần Sông Đà 12 (S12); Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY); Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 (DP2); Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊ CA VNECO (VES); Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex (VCT); Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVY);

Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam 2 (PX1); Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE); Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH); Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOS); Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI); Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO (MCI); Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình (TNM);



Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR); Công ty cổ phần Xây dựng số 15 (V15); Công ty cổ phần Sông Đà 8 (SD8); Công ty cổ phần Trang trí Nội thất Dầu khí (PID); Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 10 IDICO (I10); Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (SHG); Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre (TBT); Công ty cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PXC);

Công ty cổ phần NTACO (ATA); Công ty cổ phần Thành An 77 (X77); Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF); Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2); Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT); Công ty cổ phần Docimexco (FDG); Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 (S96); Công ty cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex (CAD); Công ty cổ phần Sông Đà 1 (SD1);



Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long (STL); Công ty cổ phần Thuận Thảo (GTT); Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (SSF); Công ty cổ phần Sông Đà 207 (SDB); Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc (NOS); Công ty cổ phần Việt An (AVF); Công ty cổ phần Bê tông Biên Hòa (BHC); Công ty cổ phần Xây dựng công trình ngầm (CTN); Công ty cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM);

Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng (GGG); Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà (HFX); Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu (HLA); Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế (ISG); Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong (LCC); Công ty cổ phần Lilama 3 (LM3); Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584 (NTB); Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PSG); Công ty cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA); Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM); Công ty cổ phần Sông Đà 27 (S27);



Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (SCO); Công ty cổ phần Xây dựng số 11 (V11); Công ty cổ phần Container Phía Nam (VSG); Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VST); Công ty cổ phần SX - XNK Dệt May (VTI); Công ty cổ phần Lilama 45.4 (L44) và Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL).

8 mã bị đình chỉ giao dịch gồm: Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu (BLU); Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA); Công ty cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM); Công ty cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải (VSP); Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa (VKP); Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á (BAM); Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS) và Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc Tế FBA (FBA).