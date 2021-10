9 tháng: Vốn hoá UpCoM đạt 1,31 nghìn tỷ, tăng 3,79% so với tháng trước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường UPCoM tháng 9/2021 với thanh khoản tăng 20%, khối ngoại mua ròng 378 tỷ đồng.

Cụ thể: tháng 9/2021, thị trường UPCoM tại HNX có thêm 4 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới và 1 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch. Tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch đạt 903 doanh nghiệp, với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt hơn 39,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch đạt xấp xỉ 397,3 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tháng này tăng 3,79% so với tháng 8, đạt hơn 1,31 nghìn tỷ đồng tại ngày 30/9/2021.

Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại thời điểm cuối tháng 9 đạt 96,56 điểm, tăng 2,98% so với tháng trước. Phiên giao dịch có điểm chỉ số cao nhất tháng 9 vào ngày 23/9 đạt 98,37 điểm và cũng là chỉ số cao nhất quý 3/2021.

Toàn thị trường có hơn 2,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong tháng 9, tăng 12,7% so với tháng 8, tương ứng giá trị giao dịch 42,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,39%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 121,4 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 2,1 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 23,97% và 20,33% so với tháng trước và cao hơn lần lượt 25,56% và 25,64% so với bình quân quý 3 (96,7 triệu cổ phiếu/phiên và 1,7 nghìn tỷ đồng/phiên). Phiên có khối lượng giao dịch cao nhất tháng đạt 184,3 triệu cổ phiếu được ghi nhận vào ngày 17/9 và phiên có giá trị giao dịch cao nhất tháng vào ngày 20/9 với giá trị giao dịch đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 9 vừa qua, có 5 mã cổ phiếu tăng giá nhiều nhất trong tháng 9/2021 gồm: CBS tăng 158,94% từ 15.100 đồng/cổ phiếu lên 39.100 đồng/cổ phiếu; KHB tăng 155,17% từ 2.900 đồng/cổ phiếu lên 7.400 đồng/cổ phiếu; VNH tăng 120,93% từ 4.300 đồng/cổ phiếu lên 9.500 đồng/cổ phiếu; RGC tăng 120,72% từ 11.100 đồng/cổ phiếu lên 24.500 đồng/cổ phiếu và HTH tăng 113,47% từ 24.500 đồng/cổ phiếu lên 52.300 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong 3 tháng liên tiếp, BSR, HHV, VGT giữ vững vị trí top 3 mã cổ phiếu được quan tâm nhất trên UPCoM. Trong đó, trong tháng 9, BSR có khối lượng giao dịch đạt 216,6 triệu cổ phiếu, HHV 154,8 triệu cổ phiếu và VGT 138,4 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là 2 mã VHG và KSH với khối lượng giao dịch lần lượt là 129,7 triệu và 112,7 triệu cổ phiếu.

Theo HNX, thị trường UPCoM ngày càng thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, trong 3 tháng liên tiếp từ tháng 7-9/2021, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 613 tỷ đồng trên UPCoM. Đặc biệt, trong tháng 9, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 378 tỷ đồng, với tổng khối lượng giao dịch trong tháng 9 đạt 45,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần 1,7 nghìn tỷ đồng.

Top 5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất trong tháng 9 là HHV, QNS, VEA, ACV, TV6 với khối lượng giao dịch lần lượt đạt 5,4 triệu, 5,2 triệu, 3,9 triệu, 2,2 triệu và 1,5 triệu cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu được bán nhiều nhất là VEA, QNS, BSR, ACV, VGR với khối lượng giao dịch lần lượt đạt 4,4 triệu, 3,6 triệu, 2 triệu, 950,5 nghìn, 452,4 nghìn cổ phiếu.