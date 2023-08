Hội nghị Fido Châu Á - Thái Bình Dương về xác thực mạnh không mật khẩu lần đầu tiên sắp diễn ra tại Việt Nam

Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin các quốc gia, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, tài chính, ngân hàng, an ninh mạng… trong khu vực và sự tham gia triển lãm, trưng bày công nghệ, sản phẩm từ các công ty công nghệ như: VinCSS, Securemetric Technology, Yubico, AirCuve, CyStack, iProov, Thales, ISR, SMARTdisplayer Technology, và TrustKey..

Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới (FIDO Alliance) vừa chính thức công bố Hội nghị FIDO Châu Á Thái Bình Dương - FIDO APAC Summit lần đầu tiên (năm 2023) sẽ được tổ chức tại Vinpearl, Nha Trang, Việt Nam từ ngày 28 đến 30 tháng 8 năm 2023. Sự kiện được đồng tổ chức bởi FIDO Alliance, Cục An toàn Thông tin và Công ty Cổ phần Dịch vụ An ninh mạng VinCSS dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. FIDO APAC Summit 2023 quy tụ đông đảo đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin của các quốc gia, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, tài chính, ngân hàng, an ninh mạng… trong khu vực.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển trong việc xây dựng chính sách, nghiên cứu phát triển và ứng dụng xác thực mạnh không mật khẩu - công nghệ xác thực tiên tiến nhất thế giới hiện nay trong đảm bảo an ninh hệ thống công nghệ thông tin và phòng chống tấn công lừa đảo trực tuyến của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong những năm gần đây, tình hình an ninh mạng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã trải qua một giai đoạn phát triển và biến động đáng kể. Điều này được thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi số nhanh chóng, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật (IoT), đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho các quốc gia, doanh nghiệp phải áp dụng giãn cách xã hội và làm việc từ xa.

Khi các dịch vụ của chính phủ và doanh nghiệp ngày càng được triển khai trên các nền tảng số hoá, các mối nguy trên không gian mạng ngày càng trở nên phức tạp và gia tăng cả về số lượng các cuộc tấn công mạng lẫn quy mô, mức độ vi phạm. Năm 2022, số lượng sự cố mất an toàn thông tin xảy ra tại Châu Á-Thái Bình Dương chiếm 31% tổng số lượng toàn cầu, trong đó chủ yếu là các sự cố về lộ lọt hoặc bị đánh cắp tài khoản. Do đó, việc áp dụng các phương pháp xác thực mạnh mẽ và an toàn trở thành một nhu cầu cấp bách cho tất cả các tổ chức trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề của FIDO APAC Summit 2023 là "Kết nối vì một tương lai số an toàn hơn với xác thực mạnh không mật khẩu", nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng phương pháp xác thực an toàn để ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo chiếm đoạt tài khoản với trọng tâm là công nghệ xác thực mạnh không mật khẩu FIDO và mã khoá (passkeys). Tham gia FIDO APAC Summit 2023, các đại biểu không chỉ có cơ hội cập nhật thông tin mới nhất và chính sách đáng chú ý, mà còn được tham gia vào các buổi thảo luận, trao đổi và các phiên demo trải nghiệm, tư vấn kỹ thuật trực quan với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực. Đặc biệt, sự kiện mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đại biểu tham dự.

Chia sẻ về Hội nghị FIDO Châu Á - Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc áp dụng công nghệ xác thực mạnh không mật khẩu để bảo vệ nền kinh tế số của Việt Nam. Mong muốn của chúng tôi là tăng cường kết nối và hợp tác với FIDO Alliance cùng các quốc gia khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vì một tương lai số an toàn hơn."

Ông Andrew Shikiar, Giám đốc Điều hành của FIDO Alliance cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự phối hợp với VinCSS đồng tổ chức Hội nghị FIDO Châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Hoạt động tấn công, lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài khoản với thông tin định danh xác thực yếu ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cũng không tránh được tình trạng này. Tuy nhiên, dấu hiệu đáng mừng là cả chính phủ và các doanh nghiệp trong khu vực này đều đã nhận thấy và ủng hộ việc áp dụng các biện pháp xác thực mạnh tiên tiến nhất, điển hình là xác thực mạnh chuẩn FIDO2 để đối phó với các mối đe doạ”.

Ông Andrew chia sẻ thêm: “ Hội nghị này sẽ tạo điều kiện để các đại biểu tiếp cận, tìm hiểu công nghệ cũng như chia sẻ kinh nghiệm áp dụng triển khai xác thực mạnh không mật khẩu, từ đó giúp lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin ở các quốc gia và lãnh đạo các doanh nghiệp trong khu vực có tầm nhìn và kế hoạch rõ ràng hơn trong việc áp dụng công nghệ này.”

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng xác thực không mật khẩu từ những lãnh đạo ngành an ninh mạng trong khu vực

Các diễn giả chính tại FIDO APAC Summit 2023 bao gồm:

Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Việt Nam);

Andrew Shikiar, Giám đốc điều hành của FIDO Alliance;

Đỗ Ngọc Duy Trác (Simon), Tổng giám đốc của Công ty VinCSS, Tập đoàn Vingroup.

(Danh sách diễn giả được cập nhật liên tục trên trang chủ sự kiện).

Ngoài ra, hội nghị sẽ có khu vực triển lãm, trưng bày công nghệ, sản phẩm từ các công ty công nghệ lớn như VinCSS, Securemetric Technology, Yubico, AirCuve, CyStack, iProov, Thales, ISR, SMARTdisplayer Technology, và TrustKey.

* Để biết thêm thông tin và đăng ký tham gia hội nghị, vui lòng truy cập trang web https://fidoapacsummit.com/