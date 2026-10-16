Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…
Hội nghị nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương. Giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả.
Bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Hội nghị kết nối từ điểm cầu ở Trung ương với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự; đồng thời được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số, phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.
Theo chương trình, tại Hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.
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