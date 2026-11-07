Huế rà soát tiến độ 4 dự án giao thông trọng điểm, khắc phục tình trạng thi công chậm

Ngày 5/11, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh kiểm tra thực địa 4 dự án giao thông trọng điểm, gồm đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, cầu qua phá Tam Giang, đường phía Tây phá Tam Giang – Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa – Phú Gia) và đường Vành đai 3.
Qua kiểm tra, một số dự án còn chậm tiến độ, công tác tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu. Những hạn chế về huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, điều kiện mặt bằng và nguồn vật liệu đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình.
Đáng chú ý, dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,59 km. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam, tăng cường kết nối đô thị với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 98,52% diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, công trình vẫn chậm tiến độ khoảng 7 tháng so với yêu cầu. Một số đoạn tuyến đi qua khu vực thấp trũng, bị ngập nước nên chưa thể triển khai bóc lớp đất phong hóa, đắp nền đường. Khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng và việc huy động nguồn lực thi công cũng tác động đến tiến độ dự án.
Qua kiểm tra, lãnh đạo thành phố Huế nhận thấy nhân lực, máy móc và thiết bị tại công trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công. Chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu rà soát lại phương án triển khai, tăng cường các mũi thi công tại những vị trí đủ điều kiện.
Đối với những đoạn tuyến bị ngập nước, các đơn vị cần nghiên cứu giải pháp bơm hút nước, xử lý mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa để tiếp tục thi công nền đường khi bảo đảm điều kiện kỹ thuật. lãnh đạo Thành phố Huế cũng yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm nguồn cung vật liệu đất, đá phục vụ các công trình.
Tại dự án cầu qua phá Tam Giang nối xã Phú Vang với xã Phú Vinh, yêu cầu trọng tâm là đẩy nhanh công tác chuẩn bị mặt bằng và điều kiện tổ chức thi công. Chủ đầu tư, nhà thầu cần sớm triển khai đường công vụ, chuẩn bị bãi đúc dầm và các điều kiện cần thiết để tiếp cận vị trí xây dựng cầu.
Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các hạng mục có thể triển khai song song phải được tổ chức đồng thời, không để tình trạng chờ đợi giữa các công đoạn làm kéo dài thời gian thực hiện. Đây là công trình có vai trò tăng cường kết nối các khu vực ven phá Tam Giang, tạo thuận lợi cho giao thương và đi lại của người dân.
Trong khi đó, dự án đường phía Tây phá Tam Giang – Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa – Phú Gia) cũng được đánh giá có tiến độ triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu sớm hoàn thành, đưa công trình vào khai thác. Thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực hoàn thiện dự án, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn giao thông tại những đoạn đang thi công, chưa hoàn thiện.
Tại dự án đường Vành đai 3, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Hiện dự án đang thi công đoạn phía Nam từ nút giao đường Bùi Thị Xuân đến đường Minh Mạng, trong khi đoạn phía Bắc đang chuẩn bị triển khai xây lắp.
Một số vị trí chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng khiến việc tổ chức thi công chưa thể triển khai đồng bộ, đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
Trước thực tế này, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khẩn trương bàn giao những vị trí đủ điều kiện để tổ chức thi công. Đối với những đoạn tuyến đã có mặt bằng, nhà thầu cần chủ động bố trí nhân lực, máy móc triển khai ngay, tránh tình trạng chờ đợi làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Đối với cả 4 dự án, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng lại tiến độ thi công chi tiết, xác định rõ khối lượng công việc, số lượng nhân công, máy móc, phương tiện cần huy động và thời gian hoàn thành từng hạng mục. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng công trình phải được tăng cường, bảo đảm các cam kết được thực hiện nghiêm túc.
Đáng chú ý, dù đang trong mùa mưa, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu các đơn vị không lấy thời tiết làm lý do để chậm trễ, mà phải chủ động lựa chọn giải pháp kỹ thuật và phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế. Những vị trí đủ điều kiện cần được tập trung triển khai, không để tình trạng mưa là đồng loạt dừng thi công trên toàn tuyến.
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