Huế sắp đấu giá hơn 100 lô đất ở

Theo đó, ngày 6/3/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất tại huyện Quảng Điền.

Các lô đất đấu giá đều là đất ở, có thời hạn sử dụng lâu dài thuộc khu dân cư phố chợ vùng Trung tâm xã Quảng Thái. Diện tích các lô đất từ hơn 140 - 224m2. Giá đất từ 3,1 - 3,6 triệu đồng/m2; tương đương giá khởi điểm mỗi lô từ hơn 440 triệu đồng đến trên 808 triệu đồng.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá và theo phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

Cũng tại huyện Quảng Điền, ngày 7/3/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 19 lô đất khu dân cư phía Bắc nhà văn hóa huyện Quảng Điền. Diện tích các lô đất từ hơn 160 - hơn 353m2. Giá đất từ 6,5 - 6,8 triệu đồng/m2; tương đương giá khởi điểm mỗi lô từ hơn 1 tỷ đồng đến trên 2,4 tỷ đồng.

Cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo hình thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá. Phiên đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

Tại huyện Phú Vang, sáng 6/3/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế sẽ tổ chức đấu giá 17 lô đất. Diện tích các lô từ 122,5 - 193,5 m2. Đơn giá từ 3,2 - 3,5 triệu đồng/m2; tương đương mỗi lô có giá khởi điểm từ 392 triệu đồng đến trên 677 triệu đồng.

Cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo hình thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá. Phiên đấu giá sẽ diễn ra tại hội trường UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang.

Tiếp đến, 8 giờ ngày 14/3/2025 tại Hội trường UBND phường Phong An, thị xã Phong Điền, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng 38 lô đất tại Khu dân cư xứ Ma Đa (Khu B và Khu C), phường Phong An và phường Phong Hiền, thị xã Phong Điền. Diện tích từ các lô đất từ hơn 212m2 đến hơn 390m2. Đơn giá từ 5,5 – 6,1 triệu đồng/m2, tương đương giá khởi điểm từ gần 1,2 – 2,4 tỷ đồng/lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên không hạn chế số vòng trả giá.

Thời gian 10 giờ ngày 14/3/2025 tại Hội trường UBND phường Phong Hòa, thị xã Phong Điền, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở 15 lô tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa (nay là tổ dân phố tư, phường Phong Hòa), thị xã Phong Điền. Diện tích từ các lô đất từ hơn 234 – hơn 309m2. Đơn giá từ 3 – 3,5 triệu đồng/m2, tương đương giá khởi điểm từ gần 704 triệu đồng – hơn 1 tỷ đồng/lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng trả giá.