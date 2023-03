Hưng Thịnh Land phát triển căn hộ dành cho thế hệ 9X tại TP.HCM

Mới đây, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia đã chỉ rõ giá bất động sản Việt Nam đang ở mức tương đối cao so với thu nhập của đa số người dân. “Người Việt Nam trung bình cần ít nhất hơn 23 năm để mua được nhà ở, đứng thứ 14/107 quốc gia trên thế giới, cao hơn nhiều so với các nước Indonesia (18,5 năm), Singapore (15,5 năm), Ấn Độ (9,2 năm) và Malaysia (8,1 năm)”, ông Lực dẫn chứng.

Theo ông, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung nhà ở khan hiếm, cơ cấu sản phẩm nghiêng về phân khúc nhà ở trung - cao cấp, nhà ở cho người thu nhập thấp thiếu. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cơ cấu sản phẩm bất động sản bình dân giảm dần từ 20% (năm 2019) xuống dưới 5% trong năm 2022, số lượng dự án triển khai rất hạn chế.

Đặc biệt tại TP.HCM, nơi căn hộ được xem là xu hướng nhà ở chủ đạo, trong báo cáo thị trường bất động sản quý 4/2022 của Savills Việt Nam cũng chỉ rõ, những căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng/căn đã không còn xuất hiện.

Người trẻ TP.HCM ngày càng khó mua nhà do giá bất động sản tăng cao.

Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho thấy, tiền lương trung bình thực trả cho người lao động tại thành phố năm 2022 là hơn 11 triệu đồng/tháng. Với mức thu nhập này, nếu một gia đình bỏ ra 10 triệu/tháng để mua căn hộ tầm 2 tỷ đồng thì họ phải mất khoảng 15-16 năm mới có thể mua được. Mức thu nhập có thể tăng theo hằng năm thế nhưng giá căn hộ lại tăng phi mã, bỏ xa tốc độ tăng lương. Ước mơ an cư ở đô thị lớn này cũng vì thế mà ngày càng xa vời.

“CƠN MƯA GIẢI HẠN” CHO PHÂN KHÚC NHÀ Ở VỪA TÚI TIỀN

Năm 2023, các chuyên gia bất động sản nhận định dự án nhà ở vừa túi tiền sẽ giúp khôi phục đà phát triển của thị trường. Các ban ngành, doanh nghiệp cũng đốc thúc thực hiện đề án nhà ở cho người lao động bình dân. Từ đầu năm 2022, Vingroup, Novaland, Hưng Thịnh… đã lần lượt công bố kế hoạch xây hàng trăm nghìn căn nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền dành cho người lao động.

Giải bài toán nhà ở cho người trẻ tại TP.HCM cần sự chung tay của nhiều đơn vị.

Riêng với Tập đoàn Hưng Thịnh, trong hành trình hơn 20 năm phát triển, “ông lớn” này luôn gắn liền với những dự án đáp ứng nhu cầu thực, tạo nơi an cư cho hàng chục ngàn hộ gia đình. Vào giai đoạn nhà đất đóng băng những năm 2008-2013, Hưng Thịnh lại tìm thấy sự bứt phá mạnh mẽ, khi cung cấp dòng sản phẩm dành cho người trẻ với những căn hộ 8X Đầm Sen, 8X Thái An, 8X Plus, 8X Rainbow… có giá chưa đến 1 tỷ đồng/căn, góp phần hiện thực ước mơ sở hữu nhà ở cho thế hệ 8X sinh sống và lập nghiệp tại TP.HCM.

Nối dài triết lý bất động sản giá trị thực, ngay trong năm 2022, Hưng Thịnh Land đã cho ra mắt chuỗi căn hộ 9X với mong muốn đồng hành cùng giới trẻ sở hữu căn nhà đầu đời. Và dự án đầu tiên là khu căn hộ 9X Quy Nhơn tại trung tâm phố biển miền Trung. Đầu năm 2023, Hưng Thịnh Land tiếp tục giới thiệu dự án 9X An Sương tại khu đô thị Tây Bắc TP.HCM.

“Với người trẻ lập nghiệp tại thành phố, hầu hết đều mong muốn sở hữu nhà ở để xây dựng cuộc sống. Có được ngôi nhà là một bước ngoặt lớn, là cả một gia tài tích lũy cả đời. Chúng tôi rất vui mừng khi Chính phủ và các bộ ngành, đi đầu là Bộ Xây dựng, vào cuộc giải bài toán nhà ở vừa túi tiền cho đông đảo người dân. Bởi vì với chúng tôi hạnh phúc lớn nhất là đem đến ngôi nhà cho tất cả mọi người”, đại diện Hưng Thịnh Land chia sẻ.

9X AN SƯƠNG - CĂN HỘ VỪA TÚI TIỀN, ĐẾN ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG

Là dự án thứ hai của dòng sản phẩm 9X, cùng với kinh nghiệm dày dặn của nhà phát triển Hưng Thịnh Land, 9X An Sương kỳ vọng kiến tạo nên không gian sống chất lượng, kết nối thuận tiện cho các cá nhân và gia đình tại khu vực Tây Bắc TP.HCM.

9X An Sương cung cấp ra thị trường khoảng 800 căn hộ với diện tích từ 37m2 đến 92m2, tọa lạc tại khu vực trung tâm Hóc Môn, tiếp cận nhanh chóng với nhiều tuyến giao thông lớn như: đường Song Hành, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1A, tuyến metro số 2 đang được xúc tiến… Bên cạnh đó, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố, hay các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… Nơi đây còn tập trung đầy đủ các tiện ích về giáo dục, y tế, thương mại trong vòng bán kính vài km như: Aeon Mall Hóc Môn (đang được đẩy mạnh đầu tư), trường học, chợ, siêu thị, công viên, bệnh viện đã hiện hữu.

Căn hộ 9X An Sương ra đời với mục đích dành cho khách hàng trẻ, đặc biệt là khách hàng có nhu cầu sở hữu căn hộ đầu tiên. Phối cảnh: Hưng Thịnh Land.

Ngay nội khu dự án, cư dân sẽ được trải nghiệm không gian sinh hoạt chung với khoảng 30 tiện ích hiện đại gồm: khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao, đường dạo bộ, công viên, hồ bơi, vườn thư giãn trên cao, BBQ, hồ bơi vô cực, nhà trẻ…

Khách hàng sở hữu dự án 9X An Sương chỉ cần thanh toán 150 triệu (đợt 1). Hiện, 9X An Sương còn áp dụng lịch thanh toán “siêu giãn” với chỉ 0,5%/tháng, tạo cơ hội hấp dẫn để người trẻ thế hệ 9X sở hữu căn nhà đầu đời.

