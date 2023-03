Huy động trái phiếu lãi suất 12,5%, An Khải Hưng mới thanh toán được 2 tỷ trong gần 180 tỷ đồng nợ

Công ty CP Đầu tư An Khải Hưng vừa công bố thông tin về tình trạng chậm trả gốc trái phiếu. Theo đó, lô trái phiếu AKHCH2123001 của An Khải Hưng ngày thanh toán theo kế hoạch là 23/2/2023 với số tiền gốc phải thanh toán gần 180 tỷ đồng tuy nhiên, An Khải Hưng mới thanh toán được gần 2 tỷ đồng.

Còn lại 178 tỷ đồng chưa thể thanh toán do tổ chức phát hành chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán.

Đây là lô trái phiếu An Khải Hưng phát hành vào ngày 23/11/2021, kỳ hạn 15 tháng, lãi suất cố định 12,5%/măm và được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 1351, 588; tờ bản đồ số 19, địa chỉ phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM.

Toàn bộ lô trái phiếu đã được mua hết bởi 2 nhà đầu tư tổ chức (5,556% - tương đương 10 tỷ đồng) và 1 nhà đầu tư cá nhân (94,444% - tương đương giá trị 170 tỷ đồng).

Lô trái phiếu được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Dầu khí – chi nhánh Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh 4 TP.HCM.

An Khải Hưng cho biết, số tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán tiền đặt cọc mua đất tại phường Trường Thạnh, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

An Khải Hưng được thành lập vào tháng 4/2017, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hiện đóng trụ sở tại Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Ông Huỳnh Trọng Nghĩa là người đại diện theo pháp luật.

Tại thời điểm mới thành lập, công ty có quy mô vốn điều lệ 88 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm 3 cá nhân gồm 2 anh em ông Huỳnh Thiện Khánh (SN 1987, nắm 35%), ông Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 1979, nắm 35%) và mẹ là bà Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1957, nắm 30%). Tới ngày 25/5/2021, vốn điều lệ của An Khải Hưng đã được nâng lên mức 150 tỷ đồng. Ông Huỳnh Trọng Nghĩa là Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Ông Nghĩa còn là Tổng giám đốc, cổ đông sáng lập nắm 49% vốn Công ty TNHH Phát triển Nhà Đồng Tâm. Tính đến tháng 6/2018, Nhà Đồng Tâm có vốn điều lệ 70 tỷ đồng, do Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Thương mại Đồng Tâm - công ty con của CTCP Đồng Tâm (Đồng Tâm Group) - góp 35,7 tỷ đồng, sở hữu 51% vốn điều lệ. Ông Huỳnh Trọng Nghĩa góp 32,2 tỷ đồng, tương đương 46% vốn điều lệ.

Ông Huỳnh Thiện Khánh, Huỳnh Trọng Nghĩa, bà Nguyễn Thị Thu Hồng còn thành lập CTCP Đầu tư An Việt Hưng vào tháng 8/2014 với vốn điều lệ 125 tỷ đồng.