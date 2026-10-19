KBSV: Từ dấu ấn doanh nghiệp đến những giá trị bền vững cho thế hệ tương lai

Ngày 15 tháng 10 vừa qua, KBSV đã được được xướng tên ở hạng mục "Thương hiệu truyền cảm hứng" tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards, đây là năm thứ 2 liên tiếp công ty giữ vững danh hiệu này, nối tiếp chuỗi 3 năm đạt giải "Doanh nghiệp xuất sắc", hoàn thiện bức tranh 5 năm xuất hiện tại sân khấu APEA. Giải thưởng đã ghi dấu bước chuyển mình quan trọng của KBSV: Từ một định chế tài chính vận hành hiệu quả đến một thương hiệu tích cực lan tỏa giá trị nhân văn và truyền cảm hứng phát triển bền vững ra toàn xã hội.
Phát biểu tại lễ vinh danh, Ông Park Kang Hyun - Tổng giám đốc Chứng khoán KB Việt Nam, chia sẻ: "Trong gần một thập kỷ KBSV đồng hành cùng thị trường Việt Nam, điều đọng lại sâu sắc nhất trong chúng tôi bên cạnh những con số tăng trưởng của doanh nghiệp, là sự gắn kết và niềm tin mà KBSV đã xây dựng được với khách hàng và cộng đồng.
Chúng tôi hiểu rằng sức mạnh của một thương hiệu tài chính không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà ở việc nguồn lực ấy có thể tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Giải thưởng này sẽ là động lực để KBSV tiếp tục nâng chuẩn dịch vụ, kiên định với chiến lược đầu tư cho giáo dục và sát cánh cùng thế hệ tương lai của Việt Nam."
Cũng trong tháng 10 này, liên tiếp những hoạt động đầu tư cho giáo dục của KBSV cùng công ty mẹ đã được thực hiện tại Việt Nam. Dự án “Lớp học cầu vồng” và việc bắt tay hợp tác dài hạn với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã khẳng định thương hiệu “Chứng khoán KB Việt Nam” đang nỗ lực để chung tay cùng Việt Nam đưa thế hệ tương lai đi lên bền vững.
Nối dài hành trình cải thiện môi trường học tập cho thanh thiếu niên, dự án 'Lớp học Cầu Vồng' năm nay ghi dấu ấn tại ba điểm trường ở Hải Phòng (THCS Lạc Viên, THCS An Đà và Tiểu học Trần Quốc Toản) với gói tài trợ hơn 1,7 tỷ đồng. Công trình mang đến diện mạo mới thông qua 03 phòng trải nghiệm khoa học – công nghệ hiện đại (mô hình STEAM), 03 phòng tư vấn tâm lý học đường và 01 thư viện ngoài trời; qua đó khẳng định sự chăm sóc toàn diện của KBSV và Tập đoàn dành cho học sinh Việt Nam – từ khơi mở tri thức, nuôi dưỡng đam mê khoa học đến chăm sóc sức khỏe tinh thần và cảm xúc trọn vẹn.
Bên cạnh việc ươm mầm tri thức ở bậc phổ thông, hành trình đồng hành cùng giáo dục của Tập đoàn Tài chính KB và Chứng khoán KB Việt Nam tiếp tục được nối dài tới môi trường đại học. Cũng trong tháng 10, KBS đã trao học bổng cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp tục lan tỏa tinh thần đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình phát triển tri thức và năng lực.
Với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng, KBSV đã trao học bổng dành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn Tài chính KB đối với giáo dục, đồng thời tiếp nối định hướng phát triển bền vững mà KBSV theo đuổi tại Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng và tiếp sức cho thế hệ trẻ trên hành trình chinh phục tri thức, xây dựng tương lai.
Hành trình 5 năm liên tiếp tại APEA là câu chuyện về sự bền bỉ. Một "Thương hiệu truyền cảm hứng" thực thụ không chỉ được ghi nhận trên sân khấu vinh danh, mà hiện hữu rõ ràng nơi những lớp học khang trang, không gian thư viện mở và cánh cửa nghề nghiệp rộng mở cho thế hệ trẻ. Với điểm tựa vững chắc từ Tập đoàn Tài chính KB, KBSV đang từng bước khẳng định vai trò người đồng hành tin cậy trên hành trình kiến tạo tương lai thịnh vượng.
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