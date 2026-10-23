KBSV và Ngân hàng MB ký kết mở rộng cơ hội hợp tác trên nền tảng số

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Park Kang Hyun – Tổng giám đốc KBSV, bà Phạm Thị Mai Anh – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, cùng đại diện ban lãnh đạo các khối chuyên môn của hai tổ chức.
Trong bối cảnh làn sóng chuyển đổi số đang tái định hình thói quen quản lý tài sản và đầu tư tài chính của người tiêu dùng, sự bắt tay giữa một công ty chứng khoán thuộc định chế tài chính hàng đầu Hàn Quốc và một ngân hàng số nội địa quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới cho thị trường tài chính – chứng khoán.
Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phát huy tối đa thế mạnh sẵn có: hệ sinh thái số quy mô lớn cùng năng lực công nghệ vượt trội từ MB, kết hợp với chuyên môn tài chính và danh mục sản phẩm chứng khoán toàn diện của KBSV. Đặc biệt, sự hợp tác hướng tới việc triển khai mô hình dịch vụ tài chính nhúng – tích hợp trực tiếp các tiện ích đầu tư của KBSV lên nền tảng giao dịch của MB. Bên cạnh các sản phẩm, dịch vụ cơ bản, hai bên sẽ nghiên cứu các giải pháp tài chính chuyên sâu như tối ưu hóa dòng tiền và gia tăng sức mua cho khách hàng từ hai phía.
Chia sẻ về định hướng hợp tác, ông Park Kang Hyun – Tổng giám đốc KBSV cho biết: “Thông qua việc ký kết lần này, KBSV và Ngân hàng MB hướng tới việc khảo sát khả năng liên kết các nền tảng số, đơn giản hóa hành trình trải nghiệm của khách hàng để từng bước xây dựng các giải pháp tài chính – đầu tư thuận tiện, hiệu quả hơn. Quan trọng nhất là từng bước chuyển hóa các ý tưởng trao đổi thành sản phẩm thực tế, mang lại giá trị rõ ràng cho người dùng của cả hai bên.”
Đồng tình với định hướng trên, đại diện Ngân hàng TMCP Quân Đội, bà Phạm Thị Mai Anh – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số chia sẻ: “MB hiện đang là một trong những ngân hàng có nền tảng số dẫn đầu tại Việt Nam, phục vụ gần 40 triệu khách hàng cá nhân trên ứng dụng MBBank với quy mô xử lý lên tới 20 triệu giao dịch mỗi ngày. Bởi vậy, chúng tôi tin tưởng, với những thế mạnh từ mỗi bên, chúng ta sẽ sớm cho ra mắt những sản phẩm, dịch vụ tài chính số vượt trội, mang lại trải nghiệm thuận tiện và liền mạch nhất cho khách hàng của cả MB và KBSV.”
Trong giai đoạn tới, KBSV và MB sẽ tập trung hiện thực hóa việc kết nối dịch vụ trên môi trường số, kết hợp đẩy mạnh truyền thông và nâng cao kiến thức tài chính cho khách hàng. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ với các giải pháp an toàn thông tin và chuẩn hóa giao dịch điện tử, hướng tới trải nghiệm liền mạch và an toàn cho người dùng.
Việc ký kết MOU lần này không chỉ mở rộng danh mục giải pháp cho người dùng của cả KBSV và MB, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của cả hai doanh nghiệp trong việc thúc đẩy xu hướng tài chính toàn diện và số hóa hành trình đầu tư tại Việt Nam.
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