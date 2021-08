Kênh đầu tư nào sinh lời nhất mùa dịch?

Thị trường bất động sản vẫn sôi động khi nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ do dịch Covid-19. Theo các chuyên gia, một trong những lí do bởi bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư sinh lời tốt và an toàn bất chấp dịch bệnh.

"GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG", LỢI NHUẬN GẤP 5 LẦN GỬI TIẾT KIỆM

Tháng 4/2020, dự đoán việc kinh doanh sẽ khó khăn do dịch bệnh Covid-19, chị Trần Thùy Linh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) quyết định đóng cửa 1 nhà hàng và 3 tiệm spa ở quận trung tâm Thủ đô để chuyển hướng đầu tư bất động sản. Đến nay, sau hơn 1 năm, chị Linh vẫn cho rằng đây là quyết định kịp thời và sáng suốt nhất của bản thân.

Thời điểm tháng 4/2020, 3 căn chung cư cao cấp mà chị Thùy Linh mua tại 1 khu đô thị ở Tây Mỗ, Nam Từ Liêm có giá bán chỉ 37 - 38 triệu đồng/m2. Tranh thủ gói hỗ trợ tài chính của chủ đầu tư, chị Linh chỉ phải trả số tiền 30%, tương đương 2,7 tỷ đồng. Phần còn lại, chị Linh vay ngân hàng với lãi suất 0%, đồng thời còn được ân hạn nợ gốc.

Đầu tháng 8/2021, cũng tại chính dự án đó, giá bán đã tăng lên 42 - 43 triệu đồng/m2, nhiều khách tìm mua mà không có hàng. Chị Thùy Linh quyết định “chốt lời” và thu về hơn 1 tỷ đồng tiền lãi.

“Số vốn 2,7 tỷ đồng nếu gửi tiết kiệm đến giờ tiền lãi cũng chỉ khoảng 200 triệu, bằng 1/5 so với lợi nhuận đầu tư bất động sản. Trước kinh doanh vừa vất vả lại rủi ro mà cũng không bằng đầu tư đầu tư bất động sản”, chị Thùy Linh so sánh.

Chị Thùy Linh chỉ là 1 trong số rất nhiều nhà đầu tư hưởng “trái ngọt” khi nắm bắt được xu hướng của thị trường. Theo báo cáo của kênh thông tin batdongsan.com.vn công bố ngày 9/8 vừa qua, bất chấp dịch bệnh bùng phát mạnh, loại hình chung cư tiếp tục xu hướng tăng giá ở cả Hà Nội và Tp.HCM. Trong đó, chỉ số giá chung cư tại Tp.HCM và Hà Nội trong tháng 7 cùng tăng 2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2020, giá chung cư Hà Nội và Tp.HCM tăng lần lượt 7% và 10%.

“Với mức tăng giá 7 - 10% chỉ sau 1 năm thì tất cả nhà đầu tư vào phân khúc chung cư đều có lãi lớn. Trong khi phần lớn các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều bị đình trệ thậm chí là thua lỗ vì Covid-19, lãi suất tiết kiệm xuống mức thấp kỷ lục thì bất động sản rõ ràng đang là “gà đẻ trứng vàng’”sinh lời tốt nhất”, anh Vũ Đình Hoan, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm, đánh giá.

GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN ĐANG "CHECK-IN MỘT CHIỀU"

Từ góc độ đầu tư, TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Bộ phận đầu tư Savills Việt Nam, cho biết trong lịch sử thế giới, mỗi khi xảy ra các biến động xã hội lớn như chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng tài chính… thì các kênh, các quỹ đầu tư sẽ chuyển sang các loại hình đầu tư có tính an toàn cao là bất động sản và vàng.

Tại Việt Nam, khi không có nhiều kênh, sản phẩm đầu tư, và đặc biệt, lãi suất ngân hàng chỉ còn 5 - 6% và có khả năng gỉảm tiếp thì các nhà đầu tư đang chuyển hướng mạnh sang kênh có tính dự trữ đồng thời có giá trị tăng theo thời gian là bất động sản. Lượng tiền thật dồi dào, một phần “chảy” ra từ các kênh tiết kiệm vốn đang mất dần sự hấp dẫn, một phần đến từ những nhà đầu tư “chốt lời” chứng khoán, tạo thành một nguồn lực mạnh mẽ khiến thị trường nhà đất trở nên sôi động, bất chấp bầu không khí ảm đạm của nền kinh tế.

“Người càng nhiều tiền thì nhu cầu đảm bảo an toàn và sinh lời cho nguồn vốn càng lớn. Vì thế, dù bất động sản đang tăng giá nhưng họ vẫn đầu tư bởi đây là một kênh an toàn. Hơn nữa, giá tăng ở đây là giá thật”, TS. Khương phân tích.

Các khu đô thị tiện ích “tất cả trong một” luôn đảm bảo tiềm năng tăng giá trị trong lâu dài.

Trong khi đó, ThS. Huỳnh Phước Nghĩa, Phó Trưởng khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, cho rằng dù giá tài sản leo thang trong suốt nửa thập niên qua nhưng vẫn chưa xuất hiện “cú sốc” giá. Thực tế thời gian qua, các dự án mới chào bán với giá kỷ lục nhưng vẫn đắt khách. Cũng nhờ sự tăng giá liên tục đó mà ngay cả khi bán với giá thấp hơn giá trị trường các nhà đầu tư vẫn có lãi.

“Hiện những người bán chưa rơi vào thế bí phải bán đổ, bán tháo nên khả năng bong bóng giá nhà đất vỡ là không có. Những người đang nắm giữ tài sản quyết tâm ôm hàng, giữ giá cao để bảo toàn giá kỳ vọng”, ông Nghĩa giải thích.

Nhận định về xu hướng giá thời gian tới, TS. Sử Ngọc Khương cho rằng sẽ không có chuyện bất động sản rớt giá. Đối với các đô thị lớn như Hà Nội và Tp.HCM, theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, diện tích nhà ở bình quân đầu người là 25m2. Đã hơn 20 năm tiêu chuẩn này chưa tăng lên được bởi dân số tăng nhanh trong khi nguồn cung mới rất khan hiếm.

Giá bất động sản đang “check-in một chiều” không chỉ bởi cầu vượt xa cung mà còn bởi lực đẩy từ chi phí đầu vào. Theo TS. Sử Ngọc Khương, quy định siết chặt việc cấp phép dự án mới khiến thời gian triển khai kéo dài, cộng thêm tiền sử dụng đất tăng lên, giá vật liệu xây dựng leo thang… là những yếu tố đẩy giá thành căn hộ tăng cao. Có những dự án ban đầu định giá là 25 triệu đồng/m2 nhưng khi hoàn thiện giá thành bị đội lên 40, thậm chí 50 triệu đồng/m2. Ngay tại cùng một dự án, chỉ cần mua trước và mua sau vài tháng giá đã chênh vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng mỗi m2.

“Giá có thể cao so với thu nhập nhưng nhu cầu thị trường là rất lớn nên đầu tư bất động sản thời điểm này chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ”, vị chuyên gia của Savills khẳng định.