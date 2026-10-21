Kênh ETC hồi phục, Imexpharm duy trì tăng trưởng lợi nhuận sau 9 tháng

Hoạt động kinh doanh của Imexpharm ghi nhận những điểm sáng trong quý 3/2026 khi doanh thu kênh ETC tăng trưởng trở lại và kênh chuỗi nhà thuốc tăng mạnh. Lũy kế 9 tháng năm 2026, Imexpharm duy trì tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 5% nhờ tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí.

Nhà máy IMP2 tại Tp HCM. Ảnh: Imexpharm

Theo kết quả kinh doanh được Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã chứng khoán: IMP) công bố ngày 20/10/2026, doanh thu kênh ETC trong quý 3 hồi phục tích cực sau hai quý suy giảm, tăng 10% so với cùng kỳ và 12% so với quý trước. Nhờ đó, mức giảm doanh thu lũy kế 9 tháng của kênh này thu hẹp còn 2% so với cùng kỳ.

Sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh kênh ETC phục hồi tại tất cả các khu vực, trong đó miền Bắc ghi nhận doanh số quý 3 tăng 116% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng tăng 52%, trở thành một trong những điểm sáng kinh doanh của Imexpharm.

Ở kênh phân phối bán lẻ, doanh thu qua hệ thống chuỗi nhà thuốc trong quý 3 tăng 206% so với cùng kỳ và 15% so với quý trước. Kênh chuỗi hiện đóng góp 22% tổng doanh thu OTC, tăng 8 điểm % so với mức 14% của năm 2025, cho thấy vai trò ngày càng lớn của hệ thống chuỗi nhà thuốc trong hoạt động phân phối của doanh nghiệp.

LỢI NHUẬN DUY TRÌ ĐÀ TĂNG NHỜ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ VẬN HÀNH

Nhân viên Imexpharm trong công tác nghiên cứu và phát triển. Ảnh: Imexpharm.

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh và phân phối dược phẩm, Imexpharm đã linh hoạt thích ứng, củng cố toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng các sản phẩm thuốc an toàn, chất lượng cho hệ thống y tế và người bệnh; tiếp tục cải thiện khả năng sinh lời, mang lại giá trị bền vững cho cổ đông và nhà đầu tư.

Trong quý 3 năm 2026, doanh thu gộp đạt 665 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 544 tỷ đồng, giảm lần lượt 2% và 5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 4% nhờ những cải thiện về hiệu quả vận hành và kiểm soát chi phí.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu gộp đạt 1.961 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 1.652 tỷ đồng, giảm lần lượt 7% và 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 326 tỷ đồng, tăng 5% và hoàn thành 65% kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp đạt 41,5%, tăng 1,8 điểm % so với cùng kỳ. Biên EBITDA cũng cải thiện lên 24,3%, tăng 2 điểm%.

Việc duy trì tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện biên lợi nhuận của Imexpharm nhờ triển khai các sáng kiến tối ưu sản xuất, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu suất sử dụng nhà máy, đặc biệt tại các dây chuyền sản xuất thuốc tiêm đạt chuẩn EU-GMP.

Trong 9 tháng năm 2026, việc kiểm soát chính sách bán hàng và các chương trình khuyến mãi giúp chi phí bán hàng và quản lý giảm 8% so với cùng kỳ. Đà cải thiện được ghi nhận rõ hơn trong tháng 9, khi doanh thu gộp tăng 7% so với tháng trước, trong khi lợi nhuận trước thuế và EBITDA tăng lần lượt 62% và 49%. Chia sẻ về kết quả kinh doanh của Imexpharm và tình hình thị trường, Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm, cho biết:

“Nền tảng vững vàng về con người, chất lượng và sản xuất được vun đắp trong suốt 49 năm qua đã tạo sức bật giúp Imexpharm linh hoạt thích ứng với thị trường, tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối miền Bắc, khôi phục đà tăng trưởng kênh ETC, đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng 2026 cán mốc 326 tỷ đồng. Chính sách quản lý và các tiêu chuẩn tuân thủ ngày càng khắt khe chính là ‘lửa thử vàng’ giúp tái cấu trúc thị trường theo hướng minh bạch, tạo lợi thế bền vững cho các doanh nghiệp kiên định theo đuổi chất lượng.”

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, ĐẦU TƯ R&D TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

Imexpharm chính thức ra mắt Chi nhánh Hải Phòng, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình mở rộng thị trường. Ảnh: Imexpharm.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả vận hành, Imexpharm tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển danh mục sản phẩm và đầu tư R&D nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng trong dài hạn.

Ngày 26/8/2026, Imexpharm khai trương Chi nhánh Hải Phòng, đánh dấu bước mở rộng thị trường phía Bắc sau 25 năm kể từ khi thành lập Chi nhánh Hà Nội. Đây là chi nhánh thứ hai của doanh nghiệp tại khu vực này, nâng tổng số chi nhánh bán hàng trên toàn quốc lên 19 chi nhánh, góp phần tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng và phát triển mạng lưới phân phối.

Imexpharm hiện sở hữu 4 cụm nhà máy, trong đó IMP1 đạt chuẩn WHO GMP còn 3 cụm nhà máy IMP2, IMP3 và IMP4 có tổng cộng 12 dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP bao gồm cả thuốc uống và thuốc tiêm, là công ty dẫn đầu cả nước về số lượng dây chuyền đạt chuẩn Châu Âu. Với kinh nghiệm 10 năm vận hành nền tảng sản xuất theo tiêu chuẩn khắt khe EU-GMP, Imexpharm là một trong những nhà sản xuất và phân phối thuốc hàng đầu ở kênh bệnh viện tại Việt Nam. Công ty không ngừng đầu tư cho R&D hướng tới cung cấp những sản phẩm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng đa dạng của thị trường. Trong 9 tháng năm 2026, Imexpharm đã ra mắt 10 sản phẩm mới, đồng thời duy trì 127 dự án R&D tiềm năng.

Với những cải thiện về hiệu quả vận hành và sự phục hồi tại các kênh kinh doanh trọng điểm, Imexpharm tiếp tục tập trung phát triển danh mục sản phẩm mới, mở rộng thị trường, tạo động lực tăng trưởng trong trung và dài hạn.