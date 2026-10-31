Keppel được vinh danh hai hạng mục tại "Vietnam Property Value Chain Awards 2026"

Tại Giải thưởng Vietnam Property Value Chain Awards (VPVC Awards) 2026, Keppel Ltd. (Keppel) đã được vinh danh tại hai hạng mục Nhà kiến tạo Bất động sản Cao cấp Tiêu biểu và Nhà kiến tạo Công trình Xanh Tiêu biểu.

Ông Lim Kay Siong (giữa), Giám đốc Bộ phận Quản lý Vận hành Tài sản, Bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, thay mặt Công ty nhận giải thưởng “Nhà kiến tạo Bất động sản Cao cấp Tiêu biểu”.

Hạng mục Nhà kiến tạo Bất động sản Cao cấp Tiêu biểu tôn vinh năng lực phát triển những dự án nhà ở chất lượng cao của Keppel, nơi thiết kế vượt trội hòa quyện cùng hệ tiện ích được quy hoạch chỉn chu, mang lại giá trị bền vững theo thời gian. The Estella, Estella Heights, Celesta Rise, The Infiniti, những cái tên tiêu biểu trong danh mục nhà ở cao cấp của Keppel tại Việt Nam, là minh chứng cho định hướng kiến tạo môi trường sống chất lượng, đáp ứng nhu cầu và phong cách sống ngày càng đa dạng của cư dân.

Trong khi đó, hạng mục Nhà kiến tạo Công trình Xanh Tiêu biểu ghi nhận cam kết bền bỉ của Keppel đối với phát triển bền vững. Từ năm 2008 đến nay, tất cả dự án của Keppel tại Việt Nam đều đạt các chứng nhận công trình xanh như Green Mark của Cục Quản lý và Xây dựng Singapore (BCA), LEED và EDGE.

Ông Lim Kay Siong (giữa), Giám đốc Bộ phận Quản lý Vận hành Tài sản, Bộ phận Bất động sản, Keppel Việt Nam, thay mặt Công ty nhận giải thưởng “Nhà kiến tạo Công trình Xanh Tiêu biểu”.

Ông Joseph Low, Trưởng Đại diện tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản Việt Nam của Keppel, chia sẻ: “Chúng tôi vui mừng khi được vinh danh tại VPVC Awards. Giải thưởng là minh chứng cho cam kết lâu dài của Keppel trong việc kiến tạo những dự án chất lượng, góp phần xây dựng cộng đồng và nâng tầm cuộc sống. Trong gần bốn thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi luôn chú trọng kiến tạo những không gian được quy hoạch và thiết kế bài bản, đáp ứng nhu cầu và lối sống không ngừng thay đổi, đồng thời xem phát triển bền vững là một phần không thể tách rời trong mọi hoạt động để mang đến giá trị lâu dài. Keppel sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đem đến những giải pháp không gian đô thị đón đầu tương lai, mang lại lợi ích cho cộng đồng và giá trị bền vững cho các thế hệ mai sau.”

Có mặt tại Việt Nam trong gần bốn thập kỷ qua, Keppel đã phát triển và trở thành một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất tại đây, với 30 dự án được cấp phép và tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỷ đô la Singapore. Trong suốt hành trình phát triển, Keppel đã đóng góp vào quá trình đô thị hóa của Việt Nam thông qua các giải pháp bất động sản chất lượng cao và bền vững, góp phần nâng tầm cuộc sống và làm phong phú thêm giá trị cho cộng đồng.

VPVC Awards 2026 là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Chuỗi giá trị Bất động sản Việt Nam (Vietnam Property Value Chain). Chương trình lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), với sự phối hợp của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES).