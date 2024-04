Khách sạn vẫn ngóng khách

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 4,6 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019 (chưa xảy ra dịch Covid-19). Đặc biệt, khách du lịch Hàn Quốc chiếm chủ đạo với 1,2 triệu khách, tăng 150% theo năm. Tiếp đó là khách Trung Quốc với 890.000 lượt, cao gấp 06 lần so với quý 1/2023. Các thị trường đáng chú ý khác bao gồm Nhật Bản, Malaysia, Úc, Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ và Mỹ.

TÍN HIỆU DU LỊCH KHẢ QUAN CHƯA VỮNG

Tình hình du lịch cải thiện những tháng đầu năm 2024 là tín hiệu đáng mừng cho thị trường khách sạn và loại hình bất động sản nghỉ dưỡng. Đặc biệt, dịp lễ 30/4 và 01/5 kéo dài 05 ngày, nhiều khách sạn và resort kỳ vọng lượng khách du lịch sẽ tăng. Tuy nhiên, tính đến tuần cuối cùng của tháng 4/2024, công suất phòng khách sạn và khu nghỉ dưỡng vẫn chưa như kỳ vọng.

Thông tin từ nền tảng công nghệ kinh doanh du lịch Mustgo cho thấy tình hình chung về tỷ lệ đặt phòng dịp lễ 30/4 của nhiều tỉnh, thành trên cả nước Việt Nam mới chỉ đạt mức trung bình khoảng 50%.

Theo chủ một khách sạn kinh doanh trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TP.HCM), tỷ lệ khách du lịch đặt phòng trước tại khách sạn của ông chỉ ở mức 50%, trong khi trước dịch thường đạt trên 90%, thậm chí kín phòng.

Tình hình khách du lịch đến Phú Quốc (Kiên Giang) trong kỳ nghỉ 30/4 năm nay dự báo vắng hơn mọi năm. Theo ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Kiên Giang, hiện, hệ thống khách sạn 5 sao, villa khu vực Bắc và Nam đảo Phú Quốc mới đạt công suất thuê phòng 25%, phân khúc 4 sao khu vực trung tâm đảo đạt 45%. Một số villa, resort Nam đảo duy trì được công suất 60% do tháng 4 vẫn là mùa khách quốc tế.

Chủ một resort tại Phú Quốc cho biết hầu hết khách sạn, resort, khu lưu trú từ 1-4 sao ở Phú Quốc hiện có tỷ lệ đặt trước chỉ đạt 40-55%. Nhiều du khách đã chọn đi du lịch quốc tế vì vé máy bay nội địa đang quá cao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến du lịch trong nước.

Tại Hội An (Quảng Nam), thông tin từ Hiệp hội du lịch Quảng Nam cho biết tỷ lệ đặt phòng vào các ngày cuối tuần mới chỉ khoảng 50%. Thống kê đến nay trong 02 ngày chính lễ là 30/4 và 1/5, công suất đặt phòng trước thấp hơn khoảng 5% so với những ngày cuối tuần.

Trái ngược với một số tỉnh, thành có thế mạnh du lịch, Bình Thuận dự báo sẽ có khoảng 160.000 lượt khách tham quan du lịch Phan Thiết - Bình Thuận dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2024. Trong đó, phần lớn là khách nội địa đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nam bộ, Hà Nội và khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật, Đức, Mỹ, Nga, Úc…

Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, cho biết hiện tại các khách sạn từ 3 sao trở lên ở Bình Thuận đã kín 100% phòng trong dịp lễ sắp tới. Các khu lưu trú còn lại như homestay, nhà nghỉ, khách sạn 1 - 2 sao được đặt hơn 90%.

NGUỒN CUNG LƯU TRÚ VẪN TĂNG

Nhiều chủ khách sạn nhìn nhận dù lượng khách du lịch đang tăng trở lại, nhưng công suất phòng vẫn thấp. Năm 2024, hứa hẹn nhiều sự tăng trưởng nhưng khách quốc tế chưa thể phục hồi.

Tình hình ế phòng vẫn diễn ra, chưa thể khôi phục nhanh tỷ lệ lấp đầy của phân khúc nghỉ dưỡng. Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận Nghiên cứu của Savills TP.HCM, thị trường khách sạn tại TP.HCM cho thấy tình trạng hoạt động kém theo quý bởi lượng khách quốc tế và nội địa giảm, cùng công suất phòng thấp trong tháng 2/2024.

Tính theo cả quý 1/2024, công suất duy trì ở mức 66%, giảm 1 điểm % theo quý và 2 điểm % theo năm. Nguyên nhân là do lượng khách đến TP.HCM trong quý 1/2024 giảm 19% theo quý, đạt 1,4 triệu lượt và khách nội địa giảm 5% theo quý đạt 8 triệu lượt đã góp phần làm giảm công suất phòng trong quý 1/2024.

Dù ế ẩm nhưng nguồn cung vẫn tăng 4% theo quý và 7% theo năm, đạt hơn 16.600 phòng từ 118 khách sạn. Giá phòng bình quân vẫn tăng 9% theo năm, đạt 2,1 triệu đồng/phòng/đêm.

Tình hình hoạt động của loại hình khách sạn tại TP.HCM những năm gần đây - Nguồn: Savills Việt Nam.

Bà Hương dự báo trong 9 tháng cuối năm 2024, TP.HCM dự kiến đón 287 phòng từ 02 dự án mới. Bên cạnh đó, sẽ có 340 phòng khách sạn 3 và 4 sao hoàn tất cải tạo và quay trở lại thị trường.

Tại Hà Nội, ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam, cho biết công suất cho thuê phòng tại Hà Nội trong quý 1/2024 có phần cải thiện khi tăng 1 điểm phần trăm theo quý và 7 điểm phần trăm theo năm, đạt 65%. Giá thuê trung bình tăng 2% theo quý và 11% theo năm. Dự báo từ năm 2024 đến 2026, có 13 dự án khách sạn với 2.896 phòng đi vào hoạt động.

“Nhiều chuyên gia đặt niềm tin vào thị trường khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng thời gian tới. Tuy nhiên, miếng bánh thị phần sẽ thu hẹp lại, nếu các chủ đầu tư không có chiến lược tốt, thị trường sẽ đóng cửa nguồn cung kém chất lượng”, ông Troy Griffith nói.

Về sức cầu loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, đà giảm dự kiến kéo dài đến hết năm 2024. Nguồn cung tiếp tục duy trì ở mức thấp. Thanh khoản thị trường dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn và khó có những đột biến trong ngắn hạn, theo dự báo của DKRA Group.