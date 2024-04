“Bùng nổ” du lịch Điện Biên: Cháy vé máy bay, hết sạch phòng khách sạn

Kết quả thống kê tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay nội địa cho thấy, vé máy bay đi Điện Biên sẽ tiếp tục "nóng" lên khi gần đến dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hiện tại, các đường bay Hà Nội/TP.HCM - Điện Biên đều nằm trong nhóm có tỷ lệ đặt chỗ cao xuyên suốt cả kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, và dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong những ngày kế tiếp.

TOUR ĐIỆN BIÊN KÍN CHỖ

Hiện tại, Vietnam Airlines và Vietjet Air đều đang tăng chuyến bay kết nối Hà Nội/TP.HCM - Điện Biên nhằm phục vụ người dân và du khách có thêm những lựa chọn di chuyển để tìm hiểu lịch sử, tham quan và du lịch Điện Biên trong dịp lễ trọng đại này. Cụ thể, Vietjet tăng tuần suất bay Hà Nội, TP.HCM đến Điện Biên lên 28 chuyến mỗi tuần, phục vụ nhu cầu người dân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Với đường bay khứ hồi Hà Nội - Điện Biên, Vietjet cho biết hãng sẽ tăng lên 14 chuyến trong tuần từ ngày 3 - 11/5. Trước đó, đường bay này khai thác từ ngày 1/3 với tuần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, Tư và Sáu giúp rút ngắn thời gian đường bộ từ 12 tiếng xuống khoảng 30 phút bay. Trong khi đó, đường bay TP.HCM - Điện Biên giữ nguyên 14 chuyến mỗi tuần, nhằm phục vụ du khách phương Nam.

Tương tự, Vietnam Airlines sẽ khai thác 3 chuyến bay mỗi ngày từ Hà Nội đi Điện Biên và chiều ngược lại trong thời gian từ ngày 03/05 đến 08/05/2024. Vietnam Airlines cho biết, trong dịp Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tần suất bay cao điểm của hãng sẽ tăng gần gấp đôi so với lịch bay hiện tại. Vietnam Airlines đang khai thác các chuyến bay giữa Hà Nội và Điện Biên với tần suất 11 chuyến mỗi tuần, tăng mạnh so với giai đoạn đầu khi sân bay này mới hoạt động trở lại. Các chuyến bay đều được khai thác bằng máy bay Airbus A321.

Nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp lễ 30/4 và 1/5 và nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao.

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp lễ 30/4 và 1/5 và nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao. Một số các công ty du lịch thậm chí đã có thông báo ngưng nhận khách. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty Lữ Hành Vietluxtour cho biết, nhiều tour đến Điện Biên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã hết chỗ từ sớm, đặc biệt các tour di chuyển bằng máy bay đã "khóa sổ".

Tương tự, bà Phạm Phương Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP truyền thông Du lịch Việt, chia sẻ: "Đến thời điểm này các tuyến tour đi Điện Biên bằng đường hàng không của chúng tôi đã ngưng nhận khách do đã bán đủ số lượng. Tour đi bằng ô tô từ Hà Nội - Điện Biên của nhiều đoàn cựu chiến binh đến nhân dịp kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng đã tăng hơn gần gấp đôi so với cùng kỳ”. Công ty Lữ hành Vietluxtour cũng thông tin, nhiều tour đến Điện Biên dịp lễ 30/4 đã hết chỗ từ sớm do lượng khách có nhu cầu đến điểm đến này tăng, đặc biệt các tour di chuyển bằng máy bay.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến nay, lượng du khách đến tỉnh ghi nhận tăng vọt, dự kiến sẽ tiếp tục tăng đột biến trong các dịp diễn ra sự kiện lớn. Chỉ tính riêng trong tháng 1 và tháng 2, lượng du khách đến Điện Biên là 230.600 lượt, doanh thu từ du lịch khoảng hơn 400 tỉ đồng. Trong tháng 3, diễn ra Lễ hội hoa ban và sự kiện công bố Năm du lịch Quốc gia, lượng du khách cũng tăng đột biến.

Từ giữa tháng 4, tỉnh Điện Biên bắt đầu mùa cao điểm du lịch dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên. Thống kê đến ngày 9/4, toàn tỉnh đón 440.600 lượt du khách tham quan du lịch. Đây là năm đầu tiên, lượng khách đến Điện Biên du lịch đông như vậy. Du khách đổ về thăm quan các địa điểm như Sở chỉ huy chiến dịch, hầm De Castries, bảo tàng… đông nghịt từ sáng đến chiều, điểm tham quan di tích phục vụ hết công suất.

Từ giữa tháng 4, tỉnh Điện Biên bắt đầu mùa cao điểm du lịch dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên.

NHÀ DÂN THÀNH CƠ SỞ LƯU TRÚ

Tuy nhiên, đại diện các công ty lữ hành cho biết, hiện nay hạn chế của điểm đến Điện Biên là số lượng dịch vụ lưu trú hơi ít, nên các công ty du lịch rất vất vả trong việc chọn nơi ăn chốn nghỉ phù hợp theo tiêu chuẩn của du khách.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh hiện có 205 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2.800 phòng, khoảng 5.100 giường. Con số này khá khiêm tốn so với nhu cầu của du khách, từ đầu tháng 4 đến nay, các cơ sở lưu trú của Điện Biên hầu hết đã đạt công suất tối đa. Nhờ sự vận động của chính quyền địa phương, hơn 100 hộ dân ở TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đăng ký đón tiếp và phục vụ du khách trong dịp cao điểm. Số này bao gồm cả nhà xây và nhà sàn, với khả năng phục vụ khoảng gần 1.400 người.

Chị Cà Thị Ún, người dân xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào vì Điện Biên đón nhiều khách tới. Vợ chồng tôi cũng sẵn sàng tiếp đón khách, chuẩn bị chăn, ga gối đệm để sạch sẽ khi nào cũng tiếp đón khách đến ăn, ngủ, nghỉ trong nhà". Việc các hộ dân đăng ký triển khai dịch vụ lưu trú trong thời gian cao điểm này không chỉ góp phần giải quyết khó khăn, đảm bảo nơi lưu trú cho du khách, mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất Điện Biên thân thiện, mến khách.

Thống kê đến ngày 9/4, toàn tỉnh đón 440.600 lượt du khách tham quan du lịch.

Các ngành chức năng cũng đã tích cực hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, cho hay tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú trong toàn tỉnh.

"Kết quả không phát hiện trường hợp nào lợi dụng khách đông để tăng giá niêm yết", bà Chuyên nói và cho biết du khách đến Điện Biên dịp này tăng đột biến nhưng có hai luồng chính. Trước hết là các đoàn khách của các bộ, ngành trung ương, các tỉnh bạn đến thăm Điện Biên, phía UBND tỉnh đã đặt các khách sạn lớn, các cơ sở lưu trú đủ điều kiện.

Luồng khách thứ hai là các đoàn tham quan của cựu chiến binh các xã, các địa phương khác trong cả nước, có đoàn lên đến hàng trăm người. Đa số các đoàn này sẽ thỏa thuận giá cả với các cơ sở lưu trú. "Sắp tới chúng tôi huy động thêm các hộ dân quanh thành phố Điện Biên Phủ cùng làm dịch vụ lưu trú, sẽ có thêm hơn 2.000 chỗ ở", bà Chuyên nói.