Khách Trung Quốc, Hàn Quốc thích trải nghiệm bản địa: Cơ hội tăng doanh thu cho điểm kinh doanh

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 15,9 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường nguồn lớn nhất, đóng góp hơn 6,3 triệu lượt khách, tương đương gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng, mà còn ở sự thay đổi trong cách du khách khám phá Việt Nam.
Nếu trước đây phần lớn du khách quốc tế đi theo các tour cố định, thì hiện nay ngày càng nhiều người lựa chọn hình thức du lịch tự túc (FIT), đi theo gia đình hoặc nhóm nhỏ. Họ chủ động tìm kiếm điểm đến, trải nghiệm địa phương và chia sẻ hành trình trên mạng xã hội.
Một ví dụ là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trên Xiaohongshu, hashtag #mekongriver hiện ghi nhận gần 32 triệu lượt xem cùng hơn 78.000 bài đăng, với nhiều nội dung chia sẻ trải nghiệm đi xuồng, khám phá chợ nổi, thưởng thức đặc sản địa phương và tìm hiểu đời sống sông nước. Những nội dung này đang giúp các trải nghiệm bản địa tiếp cận nhiều hơn với du khách Trung Quốc, thay vì chỉ tập trung vào các điểm đến quen thuộc trong hành trình tour truyền thống.
Tại Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc, nhiều khu vực đã trở nên quen thuộc với du khách Hàn Quốc đến mức được ví như “phố Hàn thu nhỏ”. Cùng với đó, người Hàn Quốc thường tham khảo thông tin từ các hội nhóm, diễn đàn và cộng đồng trực tuyến trước mỗi chuyến đi để tìm kiếm quán ăn ngon, địa điểm mua sắm hấp dẫn và những trải nghiệm đáng thử tại Việt Nam.
Sự thay đổi trong hành vi du lịch này đang mở ra thêm cơ hội cho các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, cơ sở đặc sản, điểm vui chơi hay dịch vụ địa phương tiếp cận trực tiếp du khách, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào các tuyến tour truyền thống
Bên cạnh cảnh quan đẹp, ẩm thực phong phú và chi phí du lịch hợp lý, Việt Nam còn hấp dẫn du khách Trung Quốc và Hàn Quốc nhờ nhiều nét tương đồng về văn hóa, khí hậu và nhịp sống. Tại nhiều điểm đến, du khách dễ dàng bắt gặp biển hiệu song ngữ, hướng dẫn viên hoặc nhân viên khách sạn, nhà hàng có thể giao tiếp bằng tiếng Trung hoặc tiếng Hàn, mang lại cảm giác thân thuộc và thoải mái hơn trong suốt hành trình.
Tuy nhiên, thu hút khách đến Việt Nam mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là làm sao để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn trong suốt hành trình.
Với nhiều du khách Trung Quốc và Hàn Quốc, trải nghiệm thuận tiện không chỉ nằm ở điểm đến hay dịch vụ, mà còn đến từ những thói quen quen thuộc. Đặc biệt, khách Trung Quốc đã quen sử dụng Alipay+, WeChat Pay (Tenpay) hay UnionPay trong hầu hết nhu cầu chi tiêu hằng ngày. Việc phải mang theo nhiều tiền mặt hoặc tìm nơi đổi ngoại tệ đôi khi có thể làm gián đoạn trải nghiệm du lịch. Tương tự, nhiều du khách Hàn Quốc cũng quen thuộc với các phương thức thanh toán số như GLN QR và mong muốn có trải nghiệm liền mạch tương tự khi đi du lịch.
Đó cũng là lý do Giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới của ACB ngày càng được nhiều điểm kinh doanh lựa chọn. Thay vì để du khách thích nghi với một phương thức thanh toán mới, giải pháp giúp họ chi tiêu theo đúng thói quen của mình.
Hiện giải pháp đã kết nối các mạng lưới thanh toán tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào và Campuchia, cho phép khách hàng sử dụng các ứng dụng quen thuộc như Alipay+, WeChat Pay (Tenpay), UnionPay, GLN QR, NETS và ITMX để thanh toán trực tiếp tại điểm bán. Nhờ đó, doanh nghiệp và hộ kinh doanh không chỉ phục vụ khách thuận tiện hơn mà còn có thêm cơ hội khai thác hiệu quả dòng chi tiêu từ nhóm khách quốc tế đang tăng trưởng mạnh.
QR xuyên biên giới - Quét liền tay, hoàn ngay 1 triệu
Từ nay đến 31/12/2026, khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký thành công dịch vụ QR xuyên biên giới được miễn phí 3 tháng đầu kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, với mức ưu đãi tối đa 1 triệu đồng/tháng/đơn vị chấp nhận thanh toán.
Sau thời gian miễn phí, khách hàng vẫn có cơ hội nhận hoàn phí giao dịch lên đến 1 triệu đồng/tháng khi duy trì số dư bình quân trên tài khoản thanh toán theo quy định của ACB.
Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, khách hàng tham khảo tại: https://acb.com.vn/doanh-nghiep-giai-phap-thanh-toan/qr-xuyen-bien-gioi
hoặc đến các Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB gần nhất hay Contact Center 24/7: 028 38 247 247.
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