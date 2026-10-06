Khải Hoàn Prime hưởng lợi từ xung lực hệ sinh thái đô thị Nam Sài Gòn

Từ nền tảng hiện hữu là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, sự xuất hiện của các đại đô thị mới với tổng quy mô hơn 670 ha đang mở rộng không gian sống và hoạt động kinh tế của Nam Sài Gòn. Nằm trong tâm điểm vùng phát triển này, Khải Hoàn Prime không ngừng gia tăng sức hút về an cư và tiềm năng khai thác cho thuê.

Khải Hoàn Prime thừa hưởng hạ tầng trọng điểm đang hoàn thiện tại khu Nam TP.HCM.

Tại Nam Sài Gòn, ba thập kỷ phát triển của Phú Mỹ Hưng đã tạo nên diện mạo đô thị kiểu mẫu hàng đầu, khu vực thịnh vượng tập trung giới thượng lưu, trí thức và người nước ngoài; đồng thời tạo điều kiện cho các khu vực lân cận được tiếp cận hệ tiện ích chuẩn quốc tế cũng như các hoạt động kinh tế - văn hóa sôi động.

Tuy nhiên, nhìn trong thực tế, quỹ đất tại Phú Mỹ Hưng đang ngày càng cạn kiệt, mặt bằng giá khu vực này hiện cũng thuộc hàng đắt đỏ và liên tục lập đỉnh. Việc mở rộng không gian đô thị của Nam Sài Gòn vì thế là hệ quả tất yếu.

HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ MỞ RỘNG HƠN 670 HA

Theo giới quan sát, dư địa phát triển rộng cùng mặt bằng giá đất cạnh tranh là yếu tố tạo sức hút cho khu vực mở rộng của Nam Sài Gòn, nhất là trong bối cảnh quy hoạch hạ tầng đến năm 2030 xuất hiện hàng loạt điểm sáng nổi bật.

Ngoài cao tốc Bến Lức – Long Thành đã thông xe toàn tuyến cùng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng đường Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Tạo, cầu Phú Mỹ 2, cầu – đường Nguyễn Khoái, cầu Thủ Thiêm 4…, mạng lưới metro được kỳ vọng tạo thêm sức bật cho khu Nam.

Trong 12 tuyến metro quy hoạch đến năm 2030, khu vực này có 4 tuyến quan trọng, gồm Metro số 4, số 7, số 10 và tuyến Bến Thành – Cần Giờ. Đặc biệt, Metro số 10 dự kiến dài 83,9 km, trở thành tuyến dài nhất toàn mạng lưới. Đón đầu tiềm năng tăng trưởng từ sớm, nhiều chủ đầu tư đang đẩy mạnh phát triển các khu đô thị quy mô lớn, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực.

Sau Phú Mỹ Hưng, các khu đô thị quy mô lớn như Zeitgeist, Dragon City, T&T City Millennia… với tổng diện tích hơn 670 ha đang mở rộng không gian phát triển của khu Nam. Sở hữu hệ tiện ích đa dạng, cảnh quan sông nước và những mảng xanh rộng lớn, các dự án này góp phần kiến tạo không gian sống sinh thái, thu hút cộng đồng cư dân và mở rộng lựa chọn an cư – đầu tư.

Khi đi vào vận hành, nhu cầu mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe và giải trí gia tăng sẽ thúc đẩy thương mại – dịch vụ, hình thành những cực phát triển mới ngoài hạt nhân Phú Mỹ Hưng. Trong bối cảnh đó, các dự án có vị trí thuận lợi để kết nối với hệ sinh thái đô thị đang hình thành như Khải Hoàn Prime sẽ có thêm lợi thế đón đầu đà tăng trưởng của khu Nam.

Chỉ cách Phú Mỹ Hưng vài phút lái xe, cách ga Metro số 10 chỉ 300m, Khải Hoàn Prime nằm ngay tâm điểm phát triển đô thị mở rộng Nam Sài Gòn.

KHẢI HOÀN PRIME HƯỞNG TRỌN LỢI THẾ TỪ HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ MỞ RỘNG

Tọa lạc trên đường Lê Văn Lương, cách Phú Mỹ Hưng vài phút di chuyển và ga Metro số 10 chỉ 300m, Khải Hoàn Prime sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với hệ sinh thái đô thị Nam Sài Gòn. Lợi thế này giúp cư dân tiếp cận hệ tiện ích hiện hữu và tương lai, mang lại giá trị toàn diện trên ba phương diện: nâng cao chất lượng sống, tối ưu khả năng cho thuê và gia tăng giá trị dài hạn.

Với người mua ở thực, Khải Hoàn Prime thừa hưởng hệ tiện ích hoàn chỉnh của khu Nam, từ trung tâm thương mại Crescent Mall, SC VivoCity, bệnh viện FV, Tâm Đức đến các trường đại học RMIT, Tôn Đức Thắng, Fulbright, Đại học Mở TP.HCM cùng hệ thống trường học liên cấp. Khi các khu đô thị mới đi vào vận hành, cư dân Khải Hoàn Prime sẽ có thêm nhiều lựa chọn đa dạng hơn về dịch vụ mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe và giải trí. Chất lượng sống, không gian trải nghiệm vì thế không chỉ giới hạn trong khuôn viên dự án mà còn đến từ hệ sinh thái tiện ích ngày càng hoàn chỉnh của toàn khu vực.

Khải Hoàn Prime dành đến 80% diện tích cho mảng xanh sinh thái, mang đến trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên.

Ở góc độ đầu tư, khai thác cho thuê, vị trí trong hệ sinh thái có nhiều đầu mối giáo dục và việc làm còn giúp Khải Hoàn Prime mở ra khả năng tiếp cận các nhóm khách thuê khác nhau. Đây là nguồn cầu thuê dồi dào và liên tục bổ sung từ đội ngũ nhân sự, chuyên gia làm việc tại Phú Mỹ Hưng, tại các khu công nghiệp hay giảng viên – sinh viên tại các trường đại học… Từ đó tạo thêm lựa chọn cho chủ sở hữu khi xây dựng phương án cho thuê, đồng thời đảm bảo tỷ lệ lấp đầy và tỷ suất cho thuê ổn định.

Ở góc độ tiềm năng an cư và đầu tư, dự án tạo lợi thế với mức giá cạnh tranh chỉ từ 66 triệu đồng/m2, giúp người mua dễ dàng tiếp cận. Theo giới quan sát, đây là mức giá hời so với mặt bằng chung, nhất là khi chủ sở hữu được sử dụng ngay nền tảng tiện ích hiện hữu của Phú Mỹ Hưng, sẽ đón thêm các tiện ích và dịch vụ từ những khu đô thị mới và nắm chắc khả năng tăng giá theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Từ hệ tiện ích đã hiện hữu đến các đại đô thị đang thành hình, Khải Hoàn Prime nằm trong vùng cộng hưởng của nhiều động lực phát triển cùng lúc. Khi những giá trị bên ngoài tiếp tục được bồi đắp song song với thời điểm bàn giao cận kề vào quý 2/2027, Khải Hoàn Prime không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng mà còn mở rộng khả năng khai thác và tích lũy giá trị tài sản trong dài hạn.

Khải Hoàn Prime hiện đang dành nhiều ưu đãi đến khách hàng: Hưởng lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc đến 36 tháng, miễn phí quản lý 24 tháng và chiết khấu 2% khi booking sớm.

Sales Gallery Khải Hoàn Prime

Địa chỉ: 1578 Lê Văn Lương, phường Hiệp Phước, TP.HCM

Website: https://khaihoanprime.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/khaihoanprime