Khải Minh Land hợp tác cùng Liên doanh Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam, để phân phối dự án Celesta Gold

Đón đầu chu kỳ phát triển mới của Nam Sài Gòn với nguồn cung căn hộ chất lượng, Khải Minh Land tiếp tục ký kết cùng Liên doanh Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam, chính thức phân phối dự án Celesta Gold trực thuộc CELESTA City.

Đây là hạng mục quan trọng diễn ra trong lễ công bố dự án Celesta Gold tại ThiskyHall Sala (TP.HCM) ngày 1/11/2026, trước sự chứng kiến của đại diện Ban lãnh đạo các đơn vị, các đối tác cùng đội ngũ chuyên viên kinh doanh hùng hậu.

SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Hợp tác cùng Liên doanh Keppel và Phú Long trong thời gian dài, Khải Minh Land đã gặt hái được hàng loạt thành tích bán hàng ấn tượng trên nhiều dự án lớn, không ngừng khẳng định năng lực phân phối vượt trội, từng bước xây dựng vị thế đối tác chiến lược uy tín bền vững.

Trong bối cảnh khu Nam đang phát triển thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM với định hướng công nghệ cao, sinh thái, logistics và kinh tế biển, việc tăng cường hợp tác giữa Khải Minh Land và Keppel và Phú Long là minh chứng cho sự đồng điệu trong tầm nhìn - chiến lược phát triển; đồng thời, giúp Khải Minh Land mở ra cơ hội hợp tác dài hạn cùng Nomura Real Estate Vietnam trong hành trình mang đến cho khách hàng những không gian sống đẳng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khải Minh Land – Đối tác chiến lược chính thức phân phối dự án Celesta Gold.

Là tập đoàn điều hành và quản lý tài sản toàn cầu đến từ Singapore, Keppel hoạt động tại hơn 20 quốc gia trong các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Với 4 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Keppel là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất có 30 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5 tỷ SGD. Những dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản và hạ tầng của Keppel, đã góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại Việt Nam thông qua các giải pháp tiên tiến, bền vững nhằm nâng tầm chất lượng cuộc sống cư dân.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Long là Nhà phát triển bất động sản uy tín tại Việt Nam. Trải qua hơn 2 thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đã kiến tạo hệ sinh thái quần thể đô thị và nghỉ dưỡng quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tiến độ, tiện nghi hiện đại và giá trị bền vững trải dài khắp cả nước. Các công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, gia tăng giá trị bất động sản khu vực. Với những đóng góp nổi bật, Phú Long liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước, củng cố vị thế trên thị trường.

Đặc biệt, Nomura Real Estate Vietnam là thành viên chủ chốt của Nomura Real Estate Development - Tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản với gần 70 năm phát triển tại 7 quốc gia. Gia nhập Việt Nam hơn 10 năm với triết lý “đặt cư dân làm trung tâm”, Nomura Real Estate Vietnam kiến tạo những không gian sống hài hòa với thiên nhiên, đề cao sự cân bằng và kết nối cộng đồng thấm đẫm tinh thần Nhật Bản.

Với doanh mục 12 dự án nhà ở và văn phòng, tổng cộng hơn 30.000 căn hộ tại TP.HCM và Hà Nội, Nomura Real Estate Vietnam liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế tiên phong của nhà phát triển quốc tế mang chuẩn sống Nhật Bản đến Việt Nam.

Trên thị trường, Khải Minh Land đã khẳng định vững chắc vị thế Đơn vị phân phối và dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp với hơn 10 năm phát triển vững mạnh. Doanh nghiệp sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp, lực lượng K.I.S (Khải Minh Land Investment Specialist) chuyên nghiệp, hùng hậu cùng ứng dụng công nghệ KLAND thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối ưu chi phí vận hành – Nền tảng vững chắc giúp Khải Minh Land giữ vững vai trò là đối tác chiến lược của nhiều chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước như Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Keppel, Phú Long, Khang Điền,... và là điểm đến tin cậy của khách hàng trên hành trình tìm kiếm cơ hội an cư và đầu tư bất động sản.

CELESTA GOLD – CHẤT SỐNG VÀNG TẠI TRUNG TÂM NAM SÀI GÒN

Với hợp đồng hợp tác phân phối Celesta Gold được ký kết, Khải Minh Land sẽ phối hợp cùng Liên doanh Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam xây dựng – triển khai kế hoạch kinh doanh bài bản, lâu dài và đồng bộ.

Nằm ngay Nguyễn Hữu Thọ - Tuyến giao thông chiến lược của Nam Sài Gòn đang được mở rộng, Celesta Gold hưởng lợi từ các công trình hạ tầng trọng điểm như đường Vành đai 3, cầu Phú Mỹ 2, cao tốc Long Thành, metro số 4,… vừa tăng cường khả năng kết nối vừa mở rộng dư địa gia tăng giá trị bền vững.

Celesta Gold nằm trên trục Nguyễn Hữu Thọ trực thuộc CELESTA City.

Khởi công vào tháng 5/2026, Celesta Gold được phát triển trên quỹ đất hơn 1.28 ha, kiến tạo một chuẩn mực sống vàng toàn diện chỉ với 420 căn hộ cao cấp ven sông.

Điểm khác biệt của Celesta Gold là hơn 59 tiện ích được thiết kế chuyên biệt, phân bổ trên 4 tầng đáp ứng nhu cầu vận động, thư giãn, giải trí và kết nối của cư dân, đồng thời hướng đến mục tiêu khuyến khích lối sống năng động song hành cùng các giá trị phát triển đô thị bền vững.

Bên cạnh đó, dự án chú trọng gia tăng mật độ mảng xanh, góp phần cải thiện chất lượng không khí. Thiết kế tòa nhà tối ưu khả năng đón ánh sáng, lưu thông gió tự nhiên; bố cục căn hộ được tính toán khoa học, hài hòa giữa công năng, tính riêng tư và sự thoải mái, mang lại môi trường sống chất lượng.

Những giá trị khác biệt và định hướng thiết kế khoa học trên đã giúp Celesta Gold được vinh danh tại hạng mục “Phát triển dự án chú trọng sức khỏe tốt nhất” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Là sản phẩm được đông đảo khách hàng mong chờ, sự đồng hành giữa Khải Minh Land và Liên doanh Keppel, Phú Long và Nomura Real Estate Vietnam hứa hẹn sẽ giúp Celesta Gold tạo nên “cú hích” cho thị trường bất động sản cuối năm 2026.