Khi người trẻ Hà Nội tính lại bài toán chọn nhà

Thị trường căn hộ Hà Nội đang có sự thay đổi đáng kể về mặt bằng giá và cơ cấu nguồn cung. Cùng với giá nhà, thu nhập cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mua nhà của người dân. Theo số liệu thống kê, thu nhập bình quân của người lao động Hà Nội trong quý 4/2025 đạt khoảng 12,3 triệu đồng/tháng. Số liệu 9 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động khu vực thành thị trên cả nước đạt 10,7 triệu đồng/tháng.
So với giá trị một căn hộ, những con số trên phần nào lý giải vì sao nguồn tiền ban đầu và tiến độ thanh toán có ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định mua nhà. Chẳng hạn, với mức thu nhập khoảng 12,3 triệu đồng/tháng, một căn hộ trị giá 4 tỷ đồng có giá trị tương đương hơn 27 lần thu nhập một năm; với căn hộ 5 tỷ đồng, tỷ lệ này là gần 34 lần. Đây chỉ là phép tính tham khảo, nhưng cho thấy bên cạnh giá bán, phương án thanh toán cũng ngày càng được người mua quan tâm khi lựa chọn căn nhà đầu tiên.
Trong khi đó, giá căn hộ tại Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo Cushman & Wakefield, giá bán sơ cấp bình quân quý 2/2026 đạt khoảng 4.659 USD/m2 với hơn 72% nguồn cung mở bán thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang.
Mặt bằng giá và cơ cấu nguồn cung khiến người mua ở thực quan tâm nhiều hơn đến sự phù hợp của một căn nhà với khả năng tài chính và nhu cầu sống. Từ giá bán, tiến độ thanh toán, thời gian di chuyển đến nơi làm việc, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các tiện ích thiết yếu đều được cân nhắc trước khi quyết định. Khoảng cách tới trung tâm vì thế không còn là tiêu chí duy nhất. Một căn hộ ở xa hơn nhưng có hạ tầng tốt, tiện ích đầy đủ và kết nối thuận tiện vẫn có thể là lựa chọn hợp lý với khả năng tài chính và nhịp sống của người trẻ.
Sự thay đổi trong tiêu chí chọn nhà diễn ra cùng quá trình Hà Nội mở rộng không gian đô thị. Quy hoạch Thủ đô định hướng phát triển theo mô hình đa cực với các trung tâm đô thị và cực tăng trưởng mới cùng mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện.
Thời gian qua, Hà Nội đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị. Trong đó, tuyến số 8 và tuyến số 14 dự kiến hoàn thành cơ bản vào năm 2030, được kỳ vọng tăng khả năng kết nối Ocean City với khu vực đô thị lõi. Hệ thống đường vành đai, cầu mới, các tuyến giao thông liên vùng cùng mạng lưới hạ tầng đang mở rộng cũng giúp rút ngắn khoảng cách giữa khu vực trung tâm và các đô thị mới.
Hạ tầng phát triển cũng mở rộng phạm vi lựa chọn nơi ở. Người mua có thể tìm đến những khu đô thị nằm xa khu vực lõi hơn nhưng có hệ thống tiện ích, giao thông thuận tiện và mức giá phù hợp hơn với khả năng tài chính. Ocean City ở phía Đông Hà Nội là một trong những khu đô thị đang hình thành rõ nét theo xu hướng này. Tại đây, MIK Group phát triển dòng căn hộ Imperia Ocean City với The Parkland và The Cityon.
Nếu The Parkland hướng tới không gian sống xanh trong khu đô thị quy mô lớn thì The Cityon phát triển theo tinh thần Interesting Urban Living dành cho thế hệ cư dân thành thị mới. Dự án có quy mô 20,9 ha nằm trong hệ sinh thái đô thị đã hình thành với trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi, y tế cùng nhiều tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày.
Từ The Cityon, cư dân có thể kết nối với Vành đai 3,5, Vành đai 4 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đồng thời tiếp cận Ocean Park 1, Aeon Mall Long Biên và khu vực trung tâm Hà Nội. Với những người làm việc tại khu vực nội đô, khả năng kết nối này giúp việc lựa chọn nơi ở không còn phụ thuộc hoàn toàn vào khoảng cách tới trung tâm.
Bên cạnh vị trí, phương án thanh toán cũng được người mua nhà lần đầu quan tâm. Tại The Cityon, tổng giá trị căn hộ chỉ từ 1,7 tỷ đồng với tiến độ thanh toán giãn tới 4 năm, tương đương 1% giá trị căn hộ mỗi tháng, giúp người mua có thêm thời gian chuẩn bị tài chính thay vì phải lo khoản vốn lớn trong thời gian đầu.
Hạ tầng tiếp tục hoàn thiện cũng giúp người Hà Nội có thêm lựa chọn về nơi ở. Khi việc đi lại thuận tiện hơn, người trẻ có thể tìm đến những khu vực xa trung tâm hơn để chọn một căn nhà vừa với khả năng tài chính và nhu cầu sống hàng ngày.
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