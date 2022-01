Khởi công dự án giao thông 2.100 tỷ đồng tại An Giang, kết nối “phên giậu” vùng Tây Nam Tổ quốc

Tại lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tiếp nối sự thành công của dự án cầu Cao Lãnh, tuyến nối cầu Cao Lãnh – cầu Vàm Cống và cầu Vàm Cống, tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã được đưa vào khai thác sử dụng, dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên sẽ là một mảnh ghép rất quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện hữu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc phòng của tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ nói riêng và khu vực Tây Nam bộ nói chung.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành, cụ thể là Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành dự án, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương đảm bảo dự án an toàn, chất lượng, mỹ quan, môi trường và đúng tiến độ.

“Chúng ta phải làm hết sức mình để cuối năm 2023 khánh thành tuyến đường này. Tôi yêu cầu các đồng chí, nói là làm, có tiến độ thi công cụ thể. Những đơn vị trúng thầu phải có năng lực tài chính, làm phải chất lượng, đúng kỹ thuật, đúng quy định pháp luật”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Lễ khởi công dự án này cũng chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với tỉnh An Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong tình hình khó khăn kéo dài vì phải chống chọi và thích ứng với đại dịch Covid-19.

Tỉnh An Giang nói riêng và khu vực Tứ giác Long Xuyên nói chung là khu vực quan trọng, trọng yếu của Việt Nam, là tỉnh và khu vực có đường biên giới dài và là "phên giậu" cuối cùng của đất nước, là nơi có đường giao thông thủy quốc tế lớn duy nhất và quan trọng của đất nước và là vựa lúa, vựa thủy sản quan trọng quốc gia.

"Sắp tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Trần Đề, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Giá… để đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng vị trí xứng đáng của khu vực, trong đó, có An Giang và khu vực Tứ giác Long Xuyên”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Hiện tại, đoạn Quốc lộ 91 đi qua trung tâm TP. Long Xuyên quá tải, không còn đủ năng lực đáp ứng lưu lượng xe qua lại ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Do đó, việc xây dựng tuyến tránh là cấp bách, cần thiết, để đảm bảo tính liên tục của Quốc lộ 91 như định hướng của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên có tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án đi qua địa bàn 2 quận, huyện thuộc TP. Cần Thơ và TP. Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang, dự kiến hoàn thành thi công trước ngày 31/12/2023.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên đi qua huyện Vĩnh Thạnh, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ và TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Dự án bao gồm việc xây dựng mới 15,3km chính tuyến và nâng cấp cải tạo khoảng 2 km Quốc lộ 80 được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Riêng đoạn cải tạo nâng cấp Quốc lộ 80 hiện hữu, đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h gồm 2 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 11m.

Dự án này nằm trong tổng thể quy mô chung của dự án kết nối đồng bằng Mekong do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Công tác giải phóng mặt bằng của dự án được tách thành các dự án riêng và giao cho các tỉnh An Giang, TP. Cần Thơ tổ chức thực hiện.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đảm bảo giao thông đường bộ thông suốt, liên tục trên Quốc lộ 91 đoạn qua TP. Long Xuyên, từng bước kết nối hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, đảm bảo an toàn giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tạo nền tảng động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho tỉnh An Giang và khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng thời, giúp phát huy hiệu quả của các dự án đã và đang được triển khai thực hiện như cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống, tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi...

Đặc biệt, tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Châu Đốc (An Giang) về cầu Vàm Cống còn 1 giờ.