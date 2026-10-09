Khởi công InterCentral, Hateco đánh dấu bước trở lại thị trường bất động sản

Lễ khởi công InterCentral cùng dự án hạ tầng kỹ thuật xung quanh đánh dấu sự trở lại của Hateco trên thị trường bất động sản. Trong một giai đoạn thị trường thận trọng hơn, Hateco chọn hành động thực chất để tạo niềm tin trước khi mở rộng câu chuyện về sản phẩm.

Ngày 8/10/2026, Công ty cổ phần tập đoàn Hateco và UBND xã Vĩnh Thanh tổ chức Lễ khởi công Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Khu đô thị mới Hateco Đông Anh và Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Hateco Đông Anh, với tên thương mại là InterCentral.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 2 dự án. Nguồn: Hateco Group.

Sự kiện mở ra giai đoạn triển khai mới của InterCentral, đồng thời đánh dấu sự trở lại của Hateco Group trên thị trường bất động sản cùng thương hiệu Hateco Property với định hướng lấy năng lực thực thi và kết quả triển khai làm cơ sở xây dựng niềm tin cho thị trường.

KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC THỰC THI ĐỒNG BỘ VỚI TẦM NHÌN VĨ MÔ CỦA THÀNH PHỐ

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét hơn, khi người mua thận trọng và chú ý nhiều hơn tới pháp lý, tiến độ, hạ tầng cũng như năng lực của chủ đầu tư. Đây cũng là thời điểm “lửa thử vàng”, khi những cam kết cần được chứng minh bằng khả năng đưa dự án vào thực tế.

Trong bối cảnh đó, Hateco Property khẳng định tiềm lực vững chắc của một tập đoàn đa ngành bằng việc ưu tiên nguồn lực cho nền tảng triển khai với một tâm thế điềm tĩnh. Điểm đáng chú ý tại InterCentral là việc khu đô thị được khởi công đồng thời với dự án hạ tầng kỹ thuật xung quanh, cho thấy kết nối được đặt vào kế hoạch phát triển ngay từ đầu.

Dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật xung quanh Trung tâm Giao lưu hàng hóa có tổng mức đầu tư trên 589 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, diện tích khoảng 12,95ha, hình thành 3 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 2,7km, với mặt cắt từ 25,5m đến 40m; với 2 cầu vượt kênh Việt Thắng, đồng thời đầu tư đồng bộ các hạng mục thoát nước, điện chiếu sáng, viễn thông, cây xanh, trạm bơm nước thải được thiết kế với công suất 15.800m3/ngày đêm và các công trình kỹ thuật khác.

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, giá trị nổi bật của hai dự án là khả năng kết nối và tạo sức lan tỏa. Các dự án nằm trong khu vực đầu mối các tuyến đường giao thông huyết mạch như đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt… nằm trong khu vực phát triển đô thị theo mô hình TOD của tuyến đường sắt đô thị số 6. Đặc biệt, nằm trong không gian phát triển của Trục Nhật Tân - Nội Bài và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, các dự án do Công ty Hateco triển khai có vai trò tăng cường liên kết giữa xã Vĩnh Thanh với các khu vực đô thị, dịch vụ, thương mại và các đầu mối giao thông quan trọng của thành phố.

XÂY DỰNG NIỀM TIN TỪ HÀNH ĐỘNG THỰC CHẤT

Để chuẩn bị cho cột mốc chính thức khởi công này, Hateco không chỉ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý cần thiết mà còn chủ động triển khai các hạng mục hạ tầng nội khu và kết nối với hạ tầng chung của xã, xây dựng văn phòng Ban Quản lý dự án, văn phòng giới thiệu dự án để có thể cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch và trực quan nhất tới khách hàng và đối tác.

Hateco triển khai các hạng mục hạ tầng nội khu dự án InterCentral. Nguồn: Hateco Group.

Văn phòng giới thiệu dự án có tầm nhìn từ trên cao bao quát toàn bộ dự án, nơi khách hàng và đối tác có thể tận mắt chứng kiến hoạt động thi công thực tế trên công trường và tham quan sa bàn vật lý cũng như công nghệ 3D tương tác để nắm bắt mọi thông tin từ tổng quan tới chi tiết của dự án.

Điều này cho thấy Hateco hoàn toàn tự tin vào năng lực triển khai cũng như cam kết vững vàng về tiến độ và chất lượng của công trình. Đó là sự tự tin của một doanh nghiệp đã có nền tảng hơn hai thập kỷ phát triển, khởi nguồn từ chính lĩnh vực bất động sản từ năm 2004 và từng bước khẳng định tên tuổi trong các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, logistics và cảng biển.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và xã Vĩnh Thanh cùng các khách hàng và đối tác tham quan sa bàn quy hoạch dự án tại Văn phòng Bán hàng dự án InterCentral. Nguồn: Hateco Group.

Trước InterCentral, Hateco đã xây dựng thương hiệu vững chắc trong lĩnh vực bất động sản qua các tổ hợp không gian sống văn minh, chất lượng cao đã hiện hữu như: Hateco Laroma, Hateco Apollo, Hateco Hoàng Mai, Hateco Green Park, Hateco Green City. Những công trình đã hoàn thành góp phần giúp doanh nghiệp đúc kết kinh nghiệm xuyên suốt từ tổ chức thi công, hoàn thiện sản phẩm đến vận hành sau bàn giao. Đây cũng là nền tảng để chủ đầu tư tự tin ra mắt một khu đô thị có quy mô lớn, nhiều lớp chức năng và yêu cầu đồng bộ cao như InterCentral.

Sau lễ khởi công, Hateco Property dự kiến sẽ công bố những thông tin chi tiết hơn về các dòng sản phẩm quy hoạch từng phân khu kế hoạch phát triển InterCentral trong thời gian tới. Đây cũng là giai đoạn thị trường có thể theo dõi rõ hơn cách Hateco Property chuyển những định hướng trên quy hoạch thành các hạng mục cụ thể.