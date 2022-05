Khởi tạo không gian sống đẳng cấp, đón sóng đầu tư cùng An Quý Villa

Đi dọc đường Lê Văn Lương kéo dài xuống khu Dương Nội, Hà Đông, thu vào tầm mắt là những công trình bất động sản được xây dựng quy mô. Trong đó, khu đô thị Dương Nội nổi bật và được xem như trái tim phía Tây Hà Nội.

Là dự án thành phần của khu đô thị Dương Nội, An Quý Villa với những dãy biệt thự hiện đại tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị, gần kề công viên trung tâm và hồ điều hòa rộng 12ha đã hiện hữu. Theo giới chuyên gia, An Quý Villa đang góp phần giải bài toán khan hiếm nguồn cung biệt thự nội đô, tiện ích hoàn thiện trong không gian xanh, giúp khách hàng được nghỉ dưỡng mỗi ngày ngay tại gia.

Giá trị của những căn biệt thự An Quý Villa không chỉ được định mức bởi mức giá thông thường, nó còn được nâng tầm bởi hạ tầng, tiện ích và phong cách sống bền vững, gần gũi với thiên nhiên.

Tiếp nối định hướng xây dựng đề cao sự riêng tư, tạo nhiều mảng xanh, An Quý Villa được kiến tạo với phong cách thiết kế hiện đại, tạo nét sang trọng từ việc tối giản các yếu tố cầu kỳ. Mật độ xây dựng dự án cũng được cân nhắc ở mức thấp để dành tối đa diện tích phát triển khoảng xanh, tối ưu hóa không gian sống.

Các căn biệt thự dự án đều có thiết kế 3 tầng và 1 tum, được bố trí thông thoáng, giúp ánh sáng và nguồn không khí tươi luôn được lưu thông, lan tỏa mọi vị trí trong căn nhà.

Xung quanh An Quý Villa là hệ thống tiện ích nội ngoại khu đa dạng với: Công viên hồ điều hòa trung tâm đến 12ha; Trung tâm thương mại Aeon Hà Đông; Khu phố thương mại An Phú Shop - villa sầm uất; Hệ thống trường học, bệnh viện công, tư đa dạng, chất lượng cao… Cư dân An Quý Villa sẽ được tận hưởng cuộc sống “bước chân là phố, mở cửa nhà là vườn xanh tươi”, mang đến những giây phút thư giãn, ý nghĩa.

Không gian sống mở, gần gũi thiên nhiên và luôn ngập tràn ánh nắng tại biệt thự An Quý Villa. (Ảnh minh họa).

Đặc biệt, việc nằm trong khu đô thị Dương Nội - nơi được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông nên An Quý Villa cũng được hưởng lợi từ những cung đường rộng và thông thoáng. Các trục đường nội khu rộng từ 11 đến 40m2, trục ngoại khu rộng từ 30-45m2 kết nối dễ dàng với các tuyến đường huyết mạch như đường Lê Quang Đạo kéo dài, đường Ngô Thì Nhậm, đường Tố Hữu - Lê Văn Lương,… không chỉ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến nhiều địa điểm trong ngoài thành phố, mà còn giúp nâng tầng giá trị bất động sản của dự án.

Tại An Quý Villa, phong cách sống và giá trị đầu tư không chỉ thể hiện qua bề nổi với những ưu thế về vị trí, thiết kế,... mà còn cho thấy từ tầm nhìn, gu thẩm mỹ và những giá trị sâu sắc từ chính trải nghiệm của chủ nhân. An Quý Villa hứa hẹn sẽ tạo dựng một cộng đồng cư dân thành đạt – nơi những chủ nhân tinh hoa có triết lý sống, kinh doanh, hưởng thụ tương đồng.

Đại diện chủ đầu tư Nam Cường cho biết: Những giá trị được kiến tạo tại An Quý Villa cũng chính là minh chứng cho cách chủ đầu tư bảo tồn và gia tăng giá trị tài sản dự án. An Quý Villa sẽ không chỉ là di sản trường tồn, nơi đây còn là sự lựa chọn để khởi đầu một cuộc sống viên mãn, phú quý đủ đầy.