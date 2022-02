Khởi tố loạt lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vì liên quan đến dự án Tân Việt Phát 2

Ngày 10/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 05 bị can, nguyên là các lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vi phạm xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (03 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Các bị can gồm: Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Dự án Tân Việt Phát 2 có quy mô 9,26ha, do Công ty cổ phần Tân Việt Phát (Tân Việt Phát) làm chủ đầu tư. Dự án toạ lạc trên 03 lô đất số 18, 19, 20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B, nay là đường Võ Nguyên Giáp, Khu phố 5, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Được biết, dự án Tân Việt Phát 2 cùng với 08 dự án tại TP. Phan Thiết nằm trong danh sách yêu cầu rà soát hồ sơ của Bộ Công an, vì đã có nhiều đơn tố giác UBND tỉnh Bình Thuận giao đất cho các chủ đầu tư dự án mà không qua đấu thầu, hoặc xây dựng giá đất thấp hơn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Tháng 11/2021, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra về 04 dự án giao đất nhưng không qua đấu giá tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Trong đó, dự án khu Thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định phê duyệt quỹ đất đấu giá đối với 03 lô đất số 18, 19 và 20, thuộc Dự án sử dụng quỹ đất hai bên đường 706B, TP. Phan Thiết, tổng diện tích hơn 92.000m2, giá khởi điểm hơn 111 tỷ đồng (1,2 triệu đồng/m2), vào tháng 10/2013.

Từ năm 2013 đến tháng 12/2015, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Thuận thông báo bán đấu giá công khai 06 đợt, nhưng đều không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá.

Do đó, ngày 23/02/2017, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đồng ý chủ trương giao 03 lô đất trên cho Công ty cổ phần Tân Việt Phát. Giá giao đất là giá khởi điểm để đấu giá theo quyết định vào tháng 10/2013 từ gần 03 năm trước của UBND tỉnh.

Tháng 3/2017, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định thu hồi diện tích 92.600,9m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, gồm: lô đất số 18 (diện tích 23.2986m2), lô số 19 (diện tích 33.609,3m2) và lô số 20 (diện tích 35.693m2) để giao và cho thuê đất đối với công ty Tân Việt Phát.

Trong đó, cho thuê lô đất số 18 trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ; giao lô đất số 19 và 20 có thu tiền sử dụng đất, sử dụng vào mục đích đất ở kết hợp thương mại dịch vụ.

Tháng 5/2017, công ty Tân Việt Phát nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Sau đó được giao đất và được chấp thuận xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư đô thị mới theo hướng hiện đại, tạo điểm nhấn cho cửa ngõ vào trung tâm du lịch Hàm Tiên- Mũi Né; tạo quỹ đất ở, nhà ở và khu vui chơi giải trí mua sắm phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở, vui chơi giải trí cho người dân trong tỉnh và các vùng lân cận.

Việc giao đất năm 2017 nhưng áp giá đất năm 2013, theo Thanh tra Chính phủ là chưa đúng quy định.

Cụ thể, tháng 4/2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2013 trên địa bàn Bình Thuận đối với đất ở tại Phan Thiết đã có giá 1,5 triệu đồng/m2.

Đến tháng 7/2016, tỉnh Bình Thuận tiếp tục cập nhật điều chỉnh giá đất, khi đó đất ở phường Phú Hài (TP. Phan Thiết) đã có giá 1,6 triệu đồng/m2. Với việc giao đất năm 2017 nhưng lại lấy giá cũ của 04 năm trước khiến ngân sách đã thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Đáng nói là liền kề 3 lô đất trên là lô 21, 22, 23 với tổng diện tích 258.000m2 được UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra đấu giá vào tháng 3/2018 với giá khởi điểm 372 tỷ đồng (hơn 1,4 triệu đồng/m2) đã được một công ty trúng đấu giá lên đến 772 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc UBND tỉnh Bình Thuận sử dụng giá khởi điểm đấu giá giao quyền sử dụng đất đã thông báo công khai lần cuối cùng vào tháng 11/2015 để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất vào tháng 3/2017 là chưa đúng quy định.