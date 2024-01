Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đón thêm gần 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Ngày 13/1, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

PHÁT TRIỂN ĐỘNG LỰC HAI KHU VỰC TĂNG TRƯỞNG

Theo quyết định, phạm vi ranh giới quy hoạch tỉnh Nghệ An bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền tỉnh Nghệ An và phần không gian biển được xác định theo Luật Biển Việt Nam năm 2012.

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 Quy hoạch tỉnh hướng đến là xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Toàn cảnh hội

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An là tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại của cả nước và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống, hệ sinh thái tự nhiên được bảo tồn và phát huy; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Theo Quy hoạch được phê duyệt, Nghệ An sẽ tập trung phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng, gồm thành phố Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An mở rộng.

Tỉnh thực hiện 03 đột phá chiến lược theo Quy hoạch. Đó là hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh mang tính cạnh tranh vượt trội gắn với cải cách hành chính. Tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Phát triển 5 ngành, lĩnh vực trụ cột gồm: Phát triển công nghiệp, trọng điểm là công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; Phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao; Phát triển du lịch dựa trên 3 loại hình chính gồm du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển và du lịch sinh thái, mạo hiểm gắn với cộng đồng; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tập trung đầu tư 6 trung tâm đô thị: Đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu), đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn), đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương, đô thị Con Cuông.

ĐÓN DÒNG VỐN LỚN

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện 6 dự án vào Khu Kinh tế Đông Nam với tổng mức đăng ký đầu tư đạt 390 triệu USD, tương đương hơn 9.555 tỷ đồng.

Dự án đầu tiên là “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai II” tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 334,79ha do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đầu tư và tặng hoa cho các hà đầu tư

Tiếp đến, dự án thứ hai là “Dự án Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An” tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 120 triệu USD, quy mô sử dụng đất 6,1 ha do Công ty Radiant Opto-Electronics Corporation (Đài Loan) đầu tư.

Dự án thứ ba là “Dự án Nhà máy công nghệ Everwin Precision (Nghệ An)” tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 115 triệu USD, quy mô sử dụng đất 16,5 ha, do Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) đầu tư.

Dự án thứ tư là “Dự án Công ty TNHH công nghệ chính xác Luxcase (Việt Nam)” tại Khu công VSIP Nghệ An, tổng mức đầu tư 24 triệu USD, quy mô sử dụng đất 10,9 ha, do Công ty Casetek Singapore PTE.LTD (Singapore) đầu tư.

Dự án thứ năm là “Dự án Nhà máy sản xuất Technology Xinfeng Việt Nam ” tại Khu công nghiệp WHA, tổng mức đầu tư 32 triệu USD, quy mô sử dụng đất 4,37 ha, do Công ty Fujian Xinfeng Technology Co.,Ltd (Trung Quốc) đầu tư.

Dự án thứ sáu là “Dự án Nhà máy sản xuất GaoJia Optics Technology Việt Nam” tại Khu công nghiệp WHA, tổng mức đầu tư 20 triệu USD, quy mô sử dụng đất 4,4 ha, do Công ty TNHH Công nghệ quang điện Cao Giai Giang Tây (Trung Quốc) đầu tư.