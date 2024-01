Nghệ An: Bắt nhiều đối tượng mượn danh báo chí trục lợi tiền tỷ

Ngày 8/1/2024, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phối hợp bắt giữ đối tượng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” hơn 5 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng bị bắt là Nguyễn Kim Tiến (SN 1965), trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa. Tiến hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tiến và Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Kim Tiến đại phát.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, phát hiện thấy các lái xe chở đá, keo, vật liệu xây dựng… thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Nguyễn Kim Tiến đã tự giới thiệu mình là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ, có thể tác động, can thiệp xin các cơ quan chức năng bỏ qua lỗi cho tài xế vi phạm. Để được “bảo kê”, Tiến yêu cầu mỗi chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng với mức 10 triệu đồng/01 phương tiện.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Kim Tiến

Ngày 06/01/2024, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, phòng CSGT Công an Nghệ An và Công an các huyện, thành, thị liên quan, phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim Tiến về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở và trang trại của đối tượng, Cơ quan chức năng thu giữ: 7 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 1 thẻ cộng tác viên, 1 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Nguyễn Kim Tiến, 2 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh và nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Theo ban chuyên án, thời gian qua hơn 70 chủ phương tiện đóng tiền hàng tháng cho Nguyễn Kim Tiến. Bước đầu xác định tổng số tiền mà Nguyễn Kim Tiến đã trục lợi là hơn 5 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Nguyễn Kim Tiến để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng chuyên án.

Đối tượng Lưu Khắc Tùng tại cơ quan điều tra

Ngày 17/12/2023 vừa qua, tại một căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Tổ công tác Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Khắc Tùng (sinh năm 1984), trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, tiến hành khám xét nơi ở, phương tiện của đối tượng, thu giữ nhiều giấy tờ là thẻ phóng viên, biên tập viên của một số tạp chí điện tử, kênh truyền hình, 3 biển số xe ô tô (nghi là giả) và nhiều tài liệu quan trọng khác phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên một số cơ quan truyền thông báo chí để thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật, Lưu Khắc Tùng đã liên hệ với một số đối tượng ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Nghệ An, đưa ra thông tin với gia đình N.N.H (đối tượng bị khởi tố, tạm giam về tội đánh bạc) sẽ chạy án để chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng của gia đình H.

Qua xác minh, Lưu Khắc Tùng từng là cộng tác viên của một số cơ quan truyền thông, sau đó là lao động tự do tại nhiều địa phương. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại và chỗ ở, khiến việc truy tìm gặp rất nhiều khó khăn.