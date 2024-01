Tuần cuối cùng của năm 2023, Nghệ An thu ngân sách hơn 2.000 tỷ

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 vào ngày 4/1, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, báo cáo kinh tế xã hội năm 2023 vào thời điểm trước Tết dương lịch 2023, tỉnh Nghệ An công bố thu ngân sách nhà nước của địa phương này dự kiến đạt hơn 18.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo ngành thuế Nghệ An, những ngày cuối năm 2023, có 2 doanh nghiệp là Công ty VSIP Nghệ An và CTCP Tổng công ty Hợp tác Kinh tế Việt Lào - Ecopark đã nộp tiền sử dụng đất, mỗi đơn vị nộp hơn 1.000 tỷ đồng vào ngân sách địa phương.

Tổng 2 đơn vị này đã nộp thêm cho ngân sách nhà nước khoảng 2.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 1 số nguồn thu về hoạt động xuất nhập khẩu tăng cao. Vì vậy trong vòng 1 tuần cuối năm 2023, Nghệ An thu ngân sách thêm được hơn 2.000 tỷ đồng.

Ông Hà Lê Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết lý do thu ngân sách tỉnh đạt hơn 20.000 tỷ đồng vào những ngày cuối năm

Với nguồn thu tăng đột biến, Nghệ An "chốt sổ" năm 2023 với tổng thu ngân sách nhà nước 20.250 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, tỉnh Nghệ An thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết, thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 31/12/2023, Nghệ An đã cấp mới cho 120 dự án, điều chỉnh 190 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 58.123 tỷ đồng, gấp 1,7 lần mục tiêu đề ra (30.000-35.000 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án cấp mới tăng 3,4%, tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 1,5 lần.

Đặc biệt, năm 2023, Nghệ An lọt top 8 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 31/12/2023 là 1,6 tỷ USD.

Ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Triều, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,14%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,54%, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 6,8%, khu vực dịch vụ ước tăng 8,7%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,65%.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thuỷ sản của tỉnh này vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt trên 1,2 triệu tấn, tăng 1,14% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1,7 triệu m3, tăng 2,37% cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 277.957 tấn, tăng 4,19% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Nghệ An ước tăng 7,6% so với năm 2022. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2023 ước đạt 95.112,4 tỷ đồng, tăng 17,13% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 3,11 tỷ USD, tăng 22,6%.

Trong kế hoạch 2024, UBND tỉnh Nghệ An đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu. Về chỉ tiêu kinh tế: Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) 9-10%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp khoảng 21-22%; Công nghiệp và xây dựng khoảng 35-36%; Dịch vụ khoảng 42-43%. Thu ngân sách nhà nước 15.854 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu 3.000 triệu USD; Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội 106.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 62-63 triệu đồng; Tỷ lệ đô thị hóa 33%.