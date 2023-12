Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An năm 2023 lập mốc lịch sử

Tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2023 của UBND tỉnh Nghệ An tổ chức ngày 25/12 vừa qua, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho biết, lũy kế cả năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,11 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước sẽ chạm mốc 2,5 tỷ USD trong năm nay. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Nghệ An năm nay ước đạt 1,323 tỷ USD, tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Cục Hải quan Nghệ An, năm 2023, có 475 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan, với tổng số 56.847 tờ khai xuất, nhập khẩu, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là đá vôi và bột đá vôi trắng các loại, dăm gỗ, clinker, loa điện thoại di động, tai nghe, các sản phẩm điện tử, hàng may mặc đã gia công…

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm thép cuộn cán nóng, máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, nhôm cuộn, giấy đóng hộp sữa, nguyên liệu may mặc của hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, nhựa đường, dầu diezel, dầu cọ tinh luyện…

Đây là năm đầu tiên tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An vượt mốc 3 tỷ USD. Xuất khẩu cũng là một trong những chỉ tiêu mà tỉnh Nghệ An thực hiện vượt từ năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ này, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu xuất khẩu đến năm 2025 đạt 1,765 tỷ USD. Song từ năm 2021, Nghệ An đã thực hiện vượt mục tiêu, đạt hơn 2,4 tỷ USD và năm 2022 đạt 2,54 tỷ USD.

Thời điểm những tháng đầu năm 2023, do lạm phát còn ở mức cao, khủng hoảng kinh tế ở các thị trường xuất khẩu chủ lực đối với các sản phẩm công nghiệp của tỉnh Nghệ An nên chi tiêu mua sắm giảm… khiến giá nhiên liệu đầu vào, năng lượng, chi phí vận chuyển tăng ở mức cao làm cho chi phí sản xuất tăng lên đã tiếp tục ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh này.

Chính vì vậy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư trên địa bàn, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng thu cho ngân sách, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã tập trung vào các nhiệm vụ: Giám sát quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quy trình thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và các hoạt động đầu tư trên địa bàn Nghệ An.

Đơn vị cũng ban hành 22 quyết định cấp mới và 28 quyết định gia hạn địa điểm kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất nhà máy, đồng thời ban hành các quyết định gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa đối với các lô hàng quặng Barium Sunfate, than cám; thủ tục hành chính liên quan đến xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan; tăng cường chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ…

Dự kiến, năm 2024, các dự án FDI quy mô lớn tại Nghệ An sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision giai đoạn 1, Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị chính xác Goertek, Dự án sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô Juteng, Dự án sản xuất và gia công giày, dép xuất khẩu Huali, Dự án sản xuất hợp kim nhôm của Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam, Dự án Nhà máy khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt sản xuất thép tấm, thép không gỉ công suất 260.000 tấn/năm...

Những dự án mới này đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm mặt hàng, sản lượng, giá trị xuất khẩu của Nghệ An.