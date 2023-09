Kiểm toán "vào cuộc", Hải Phát Invest quay xe báo lỗ, khất nợ trái phiếu hơn 2.500 tỷ đồng

Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HPX) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 với khoản lỗ bất ngờ lên tới 60 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi đến 140 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu năm 2022 sau kiểm toán là 1.210 tỷ đồng, giảm hơn 25% so với con số tự lập. So với năm 2021, doanh thu năm 2022 theo đó giảm hơn 200 tỷ đồng.

Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp năm qua của HPX thậm chí giảm phân nửa, xuống còn 253 tỷ đồng - giảm 27% so với năm 2021. Dù chi phí hoạt động cũng điều chỉnh giảm, song HPX vẫn lỗ sau thuế hơn 58 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lãi tự lập là 142 tỷ.

Lý giải cho kết quả này, HPX cho biết do một số khách hàng thay đổi mục tiêu đầu tư và đã thoả thuận với Công ty để thanh lý hợp đồng đã mua hàng/nhận chuyển nhượng. HPX cũng cho biết thêm, do sản phẩm Công ty năm nay chưa đủ điều kiện bàn giao nhà cho người mua dẫn tới việc chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, nên lợi nhuận 2022 giảm mạnh so với năm 2021.

Báo cáo thường niên của Hải Phát Invest cũng cho thấy, tính đến thời điểm cuối tháng 8/2023, dư nợ trái phiếu và tín dụng là 2.448,9 tỷ đồng trong đó dư nợ trái phiếu 2.295 tỷ đồng; vay tín dụng 153,9 tỷ đồng. Trả nợ/gia hạn vay và trái phiếu là 2.845 tỷ đồng gốc/kế hoạch 2.526 tỷ đồng gốc.

Tài sản ngắn hạn của năm 2022 là 6.311 tỷ đồng chiếm 45% tổng cộng tài sản, giảm 3% so với năm 2021, với cơ cấu tài sản này theo ban lãnh đạo Hải Phát dễ ảnh hưởng đến việc thanh toán trong ngắn hạn. Hệ số thanh toán nhanh 0,02; hệ số thanh toán ngắn hạn 1,65.

"Năm 2022, với khó khăn chung từ chính sách kinh tế vĩ mô, từ thị trường kinh doanh bất động sản và nội tại doanh nghiệp nên hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra đều không hoàn thành. Tuy nhiên, công ty đã cơ bản trả nợ/giãn nợ các khoản vay trái phiếu đến hạn là cố gắng lớn của HĐQT, Ban tổng giám đốc và các phòng", báo cáo thường niên nhấn mạnh.

Sau khi liên tục bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở, Hải Phát Invest mới đây cũng công bố báo cáo tài chính quý 1 và 2/2023. Theo đó, doanh thu thuần trong quý 2 đạt hơn 624 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cao gấp gần 3 lần khiến khoản lợi nhuận gộp giảm mạnh 42% về còn 157 tỷ đồng, tương ứng biên lãi co xuống 22% (quý II/2022 đạt 62%).

Doanh thu tài chính cũng giảm mạnh 35% xuống 9 tỷ, tuy nhiên chi phí tài chính giảm tới 73% xuống 40 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay giảm mạnh. Chi phí bán hàng tăng 90% lên 14 tỷ trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 17% về mức 15 tỷ đồng. Kết quả, Hải Phát báo lãi sau thuế hơn 84 tỷ đồng trong quý 2/2023, đi ngang so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu trên báo cáo tài chính riêng của HPX tăng 50% lên 667 tỷ đồng. Song khoản lỗ quý 1 khiến lợi nhuận sau thuế riêng vẫn giảm 48% so với cùng kỳ năm trước về còn hơn 51 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPX đã bị đưa vào diện cảnh báo do chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.