Kiến tạo giá trị an cư, Essensia Sky khẳng định sức hút của bất động sản ở thực

Essensia Sky là tháp đôi căn hộ đầu tiên trong quần thể dự án xanh - sức khoẻ Essensia Nam Sài Gòn, được kiến tạo với mục tiêu trở thành “đất lành” cho gia đình Việt. Dự án được chủ đầu tư Phú Long xây dựng không gian chú trọng đến nhu cầu ở thực, thư giãn, kết nối của cư dân.

VỊ TRÍ THUẬN TIỆN ĐA KẾT NỐI

Theo nhiều chuyên gia, tiêu chí quan trọng bậc nhất để chọn một nơi an cư của nhiều gia đình Việt hiện nay là vị trí. Tuy nhiên, quỹ đất trong nội thành ngày càng khan hiếm, người dân đang dần chuyển dịch về các dự án nằm trong đại đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ, dễ dàng kết nối.

Tháp đôi căn hộ xanh - sức khỏe Essensia Sky là một minh chứng điển hình, đáp ứng được nhu cầu về một tổ ấm hoàn hảo vì có vị trí đắc địa tại Nam Sài Gòn.

Essensia Sky sở hữu vị trí đắc địa trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, tuyến đường huyết mạch kết nối trung tâm TP.HCM với khu Nam Sài Gòn.

Đầu tiên, dự án nằm trong khu đô thị Dragon City, được quy hoạch hạ tầng đồng bộ và hiện đại, liền kề đô thị Phú Mỹ Hưng với những tiện ích quốc tế hàng đầu về giáo dục - y tế - thương mại chỉ trong 5 phút đi xe.

Từ hệ thống giáo dục quốc tế từ mầm non đến đại học như SISS, BVIS, KinderWorld, Victoria School Nam Sài Gòn, đại học RMIT, đại học Tôn Đức Thắng… hệ thống y tế cao cấp như bệnh viện quốc tế FV, viện tim Tâm Đức, các phòng khám đa khoa quốc tế… hệ thống tiện ích tài chính, ngân hàng, các trung tâm mua sắm giải trí bậc nhất như Lotte Mart, SC VivoCity, Crescent Mall, Aeon Mall.

Về yếu tố kết nối, Essensia Sky tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, đây là con đường quan trọng nhất để di chuyển từ trung tâm TP.HCM về khu Nam Sài Gòn chỉ trong 15 phút, đồng thời kết nối trực tiếp với Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu công nghiệp - đô thị Long Hậu (Cần Giuộc, Long An) cũng như các tỉnh miền Tây.

Dự án còn là lựa chọn ưu Việt của nhiều gia đình vì có vị trí vàng tại vùng xanh sôi động Nam Sài Gòn, được định hướng trở thành đô thị sinh thái hiện đại, bao gồm hỗn hợp đa chức năng gồm công nghiệp sạch, nghỉ dưỡng, giáo dục, trung tâm tài chính, thương mại, khoa học, dịch vụ…

Cư dân còn được hưởng nhiều lợi thế khi hạ tầng tại khu vực này ngày càng hoàn thiện như cầu Phước Long, cầu Rạch Đĩa, hầm chui tại nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sắp được thông xe, cầu Cây Khô rút ngắn quãng đường Nhà Bè - Bình Chánh từ 10km còn 500m và cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý IV hay trạm dừng tuyến Metro số 4 hỗ trợ kết nối liên vùng.

“Tôi quyết định chọn Essensia Sky làm nơi an cư mới cho cả gia đình vì dự án nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Từ đây tôi chỉ mất ít thời gian để di chuyển đến trung tâm TP.HCM hay các khu vực lân cận, giúp công việc và sinh hoạt của gia đình thuận tiện hơn rất nhiều”, chị Thanh Hương, một nhân viên văn phòng làm việc tại quận 1 chia sẻ.

CĂN HỘ PHÙ HỢP CHO TỪNG GIA ĐÌNH

Cũng theo chị Thanh Hương, ngoài vị trí, yếu tố quan trọng tiếp theo mà chị cân nhắc chọn Essensia Sky làm tổ ấm mới cho gia đình là không gian căn hộ. Trước đó, chị và gia đình đã đến tham quan nhà mẫu Essensia Sky tại tòa nhà PV Gas (673, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP.HCM).

“Gia đình tôi có 3 thế hệ cùng sinh sống, nên cần tìm một căn hộ có diện tích lớn, thiết kế thông minh phù hợp với mọi lứa tuổi từ ông bà, vợ chồng và các con nhỏ. Tôi rất thích cách sắp xếp khoa học của căn hộ 3 phòng ngủ vì phòng khách rất rộng rãi là nơi để các thành viên quây quần, phòng bếp liền với khu ăn uống tạo sự ấm cúng còn phòng ngủ sẽ là nơi riêng tư để mỗi thành viên được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc”, chị Thanh Hương tâm sự.

Tất cả căn hộ đều có 2 - 4 mặt đón gió, cửa kính lớn cho phép ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp các góc không gian.

Essensia Sky gồm tòa tháp đôi với cầu nối trên không, cao 26 tầng với 424 căn hộ và penthouse, có diện tích từ 74-347m2, đa dạng lựa chọn cho gia đình trẻ ít thành viên đến nhiều thế hệ cùng chung sống.

Điểm nổi bật trong căn hộ là khả năng tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, gió trời và năng lượng từ thiên nhiên. Tất cả căn hộ đều có từ 2 - 4 mặt đón gió, độ cao tầng lên đến 3.35m, cửa kính lớn cho phép ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp các góc không gian, đồng thời tạo sự thông thoáng, mang lại nguồn năng lượng tích cực.

Phú Long còn chú trọng sự riêng tư, thoải mái của gia chủ. Mỗi tầng chỉ từ 5-10 căn hộ nhưng được bố trí 4 thang máy. Điều này giúp cư dân tận hưởng khoảng không riêng tư, tách biệt khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của phố xá.

Đang tìm kiếm một nơi an cư phù hợp, anh Dương Minh Vũ (32 tuổi, chuyên viên IT) chia sẻ ngay từ khi biết về dự án thông qua một người đồng nghiệp, anh và vợ đã quyết định chọn Essensia Sky làm nơi an cư mới cho gia đình.

“Vợ chồng tôi quyết định chọn căn hộ 2 phòng ngủ vì dự án đáp ứng nhiều kỳ vọng từ cách thiết kế căn hộ, sự riêng tư cũng như môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, là điều kiện rất tốt để các con phát triển”, anh Vũ nói thêm.

HỆ TIỆN ÍCH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TOÀN CƯ DÂN

Essensia Sky còn là nơi an cư lý tưởng, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng nhờ quy hoạch không gian sống xanh, cùng hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe cho mọi cư dân.

Bao bọc dự án là mảng xanh rộng lớn và thoáng đãng của khu dự trữ sinh quyển phía Nam Sài Gòn. Còn trong nội khu, dự án dành gần 70% diện tích cho mảng xanh cùng hệ thống hơn 50 tiện ích đa tầng, được thiết kế không chỉ để phục vụ nhu cầu riêng biệt của từng lứa tuổi mà còn kết nối mọi thành viên trong cộng đồng, tạo nên một cuộc sống trọn vẹn và hài hòa.

Khoáng nóng onsen là tiện ích nổi bật được Phú Long trang bị cho cư dân Essensia Sky.

Đối với người lớn tuổi, các khu vực như vườn sinh khí, vườn đèn đá, vườn trăng hay cầu ngắm hoàng hôn mang lại không gian yên tĩnh và thư thái để dạo bộ, trò chuyện hoặc tận hưởng những khoảnh khắc thanh bình trong ngày. Đặc biệt, hệ thống khoáng nóng Onsen, lấy cảm hứng từ suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản, sẽ là nơi giúp họ tái sinh năng lượng và tận hưởng sự chăm sóc sức khỏe tối ưu.

Những người trẻ sẽ yêu thích hồ bơi vô cực điện phân muối, chòi bar phong cách Origami hay đường chạy bộ, gym, spa để thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng. Hay trẻ em sẽ đặc biệt thích thú nhà trên cây, sân chơi trẻ em hay khu vực trò chơi ngoài trời, nơi các bé có thể thỏa sức vận động, vui chơi sáng tạo và kết bạn.

Đối với gia đình, các khu vực như công viên vườn nhiệt đới, thư viện cộng đồng hay khu BBQ tạo nên những không gian gắn kết tuyệt vời. Cả gia đình có thể cùng nhau tổ chức các buổi tiệc, khám phá thiên nhiên, hay đơn giản chỉ là quây quần đọc sách trong không gian ấm cúng. Những tiện ích này không chỉ giúp xây dựng những kỷ niệm đẹp mà còn thúc đẩy lối sống lành mạnh và gần gũi với thiên nhiên.

Chủ đầu tư Phú Long cho biết hệ tiện ích và không gian sống xanh được quy hoạch với tinh thần “vị nhân sinh” - tập trung vào trải nghiệm của người sinh sống. “Những điều này đem đến trải nghiệm trọn vẹn hơn, nơi ông bà, cha mẹ sống khỏe mạnh, an yên, còn trẻ thơ như những mầm xanh vươn lớn trong an lành”, đại diện Phú Long khẳng định.

Ngày 14/12, Phú Long sẽ chính thức ra mắt những sản phẩm đẹp nhất của Tháp đôi căn hộ xanh - Sức khỏe Essensia Sky, đồng thời mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, mở ra cơ hội an cư lý tưởng cho khách hàng: Hỗ trợ vay lên đến 70%; ân hạn vốn 24 tháng; lãi suất 0% lên đến 24 tháng; chiết khấu lên đến 6% và tặng gói hoàn thiện nội thất 200 triệu đồng/2 phòng ngủ, 280 triệu đồng/3 phòng ngủ.

Để tìm hiểu về chính sách bán hàng của dự án, nhà đầu tư và khách hàng có thể liên hệ website https://essensia.com.vn/ hoặc hotline 19002266.