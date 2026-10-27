KienlongBank chuyển mình bằng AI: Bộ máy tinh gọn, hiệu suất nâng cao

Với KienlongBank, chuyển đổi số không dừng ở việc đưa các giao dịch lên môi trường trực tuyến mà đi sâu vào cách thức tổ chức và vận hành.
Ngân hàng chủ động ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa quy trình, tự động hóa những tác vụ lặp lại, giảm các khâu xử lý trung gian và sắp xếp lại công việc giữa các bộ phận. Thay vì mở rộng nhân sự tương ứng với khối lượng nghiệp vụ, KienlongBank lựa chọn nâng cao năng lực xử lý trên nền tảng số, tạo điều kiện vận hành hiệu quả hơn với bộ máy tinh gọn.
Những bước đi này được cụ thể hóa bằng việc ứng dụng AI trong hỗ trợ xử lý nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro, cùng sự phát triển của Kiloba AI dành cho cán bộ nhân viên. Công nghệ được đưa vào các hoạt động thường xuyên, hỗ trợ giảm thao tác thủ công, tăng khả năng phối hợp và giải phóng nguồn lực khỏi những công đoạn có thể chuẩn hóa.
Đáng chú ý, khoảng 98% giao dịch tại KienlongBank hiện được thực hiện qua kênh số. Khi phần lớn nhu cầu giao dịch thông thường đã dịch chuyển lên nền tảng công nghệ, cách thức bố trí nguồn lực và tổ chức công việc cũng cần thay đổi tương ứng. Đây là một trong những nền tảng để Ngân hàng tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và tiết giảm những khâu vận hành không còn phù hợp với mô hình mới.
Song hành với quá trình đẩy mạnh số hóa, quy mô nhân sự KienlongBank ghi nhận mức tinh gọn hơn 30% từ cuối năm 2024 đến hết quý 3/2026. Trọng tâm của quá trình chuyển đổi là xây dựng bộ máy tối ưu hơn, phân công rõ hơn và tập trung nhân sự vào những vị trí tạo ra giá trị trực tiếp cho hoạt động kinh doanh.
Tinh gọn bộ máy không đồng nghĩa với giảm vai trò của con người trong hoạt động ngân hàng. Khi các tác vụ lặp lại được hỗ trợ bằng công nghệ, KienlongBank có điều kiện tập trung nhân sự cho những công việc đòi hỏi chuyên môn, khả năng đánh giá và tư vấn khách hàng. Song song với quá trình này, định hướng xây dựng khung năng lực nhân sự 5.0 cho thấy Ngân hàng chú trọng phát triển đội ngũ có khả năng thích ứng, làm chủ công nghệ và đáp ứng yêu cầu của mô hình vận hành mới.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập bình quân của người lao động tại KienlongBank đạt khoảng 24,85 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,6% so với cùng kỳ. Cùng với việc đổi mới tổ chức, Ngân hàng tiếp tục chú trọng chính sách đãi ngộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Những thay đổi trong mô hình vận hành diễn ra song hành với việc duy trì đà tăng trưởng. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, KienlongBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.712 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ; tổng tài sản đạt gần 116.000 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh tiếp tục tạo nền tảng để Ngân hàng đầu tư vào công nghệ, củng cố năng lực quản trị và phát triển các giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Từ ứng dụng AI, số hóa quy trình đến sắp xếp lại cơ cấu nhân sự, KienlongBank đang từng bước định hình mô hình vận hành lấy công nghệ làm nền tảng và năng suất làm thước đo. Trong chiến lược này, tinh gọn bộ máy không đơn thuần là tiết giảm số lượng lao động, mà là tổ chức lại nguồn lực để mỗi vị trí, mỗi quy trình tạo ra hiệu quả cao hơn, qua đó củng cố năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong dài hạn.
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