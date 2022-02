Kim ngạch xuất khẩu tháng đầu năm giảm do sát Tết nguyên đán

Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại tháng 1/2022 của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1 ước tính đạt 29 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng trước và chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải con số giảm của xuất khẩu, Bộ Công Thương cho rằng, mặc dù đây là tháng đầu của năm 2022 nhưng lại là tháng cuối của năm âm lịch, là dịp sát kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 nên số ngày làm việc của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tháng nay chỉ là 24 ngày (kể cả thứ 7 và tính đến hết ngày 28/01/2022, tức là hết ngày 26 âm lịch).

Ngoài ra, tại một số địa phương đã ban hành quy định người dân từ các vùng dịch về quê ăn Tết phải cách ly 7 ngày nên nhiều công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp đã xin nghỉ làm trước Tết khoảng 7-10 ngày để kịp thực hiện cách ly khi về quê ăn Tết. Do đó, số ngày làm việc thực tế của các công nhân này trong tháng 01/2022 chỉ khoảng 15 ngày.

Do vậy, cùng với sự tăng nhẹ của sản xuất công nghiệp, hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong tháng tăng không đáng kể khi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2022 ước tính đạt 29 tỷ USD, giảm 16,2% so với tháng trước và chỉ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 8,2 tỷ USD giảm 16,9% so với tháng trước nhưng tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 20,8 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước và giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên trong tháng 01/2022, có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 63,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 4 tỷ USD, chiếm 13,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 34,4% so với cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 3,5 tỷ USD, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt may và may mặc đạt 3,3 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng hoá tăng nhẹ kéo theo kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 1/2022 ước tính đạt 29,5 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 6,7% so với tháng trước.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10 tỷ USD, giảm 4,3% so với tháng trước nhưng tăng 12,8%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,5 tỷ USD, giảm 8% so với tháng trước nhưng tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Trong tháng 1 có 4 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 50,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Cụ thể, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,8 tỷ USD, giảm 7,4% so với tháng trước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 3,8 tỷ USD, giảm 5%. Điện thoại các loại và linh kiện đạt 2 tỷ USD, giảm 12%.

Để thúc đẩy xuất khẩu trong tháng 02 và các tháng tiếp theo, Bộ Công Thương cho biết sẽ đẩy mạnh khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do để tìm giải pháp phát triển thị trường và tháo gỡ rào cản nhằm thâm nhập vào các thị trường mới.

Đồng thời tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch Covid-19 trên thế giới để có các biện pháp ứng phó kịp thời. Ưu tiên triển khai các hoạt động xúc tiến xuất khẩu và các thị trường xuất khẩu sớm khôi phục sau đại địch.

Bên cạnh đó, tập trung theo dõi sát tình hình từng thị trường để rà soát, xác định các chủng loại hàng hóa mà các nước đang có nhu cầu nhập khẩu để khai thác, thúc đẩy xuất khẩu.

Tập trung củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, đặc biệt là các thị trường nhỏ và thị trường ngách. Đa dạng hoá cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu, phát triển thương hiệu...