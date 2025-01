Kinh tế Mỹ giảm tốc mạnh hơn dự báo

Dữ liệu này củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tạm dừng hạ lãi suất cho tới khi đạt được thêm bước tiến về giảm lạm phát.

Báo cáo do Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/1 cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 2,3% sau khi đã tính đến các yếu tố mùa vụ và lạm phát. Mức tăng trưởng này thấp hơn con số dự báo tăng 2,4% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát do công ty dữ liệu FactSet thực hiện, đồng thời giảm tốc mạnh so với mức tăng 3,1% đạt được trong quý 3.

Cả năm 2024, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 2,8%, thấp hơn so với mức tăng 2,9% của năm 2023. Dù đã giảm tốc vào cuối năm 2024 và mức tăng cả năm cũng chậm lại so với năm trước, nền kinh tế Mỹ vẫn giữ được nhịp tăng trưởng mạnh với mức tăng đạt trên 2% - ngưỡng tăng trưởng được xem là điển hình đối với các nền kinh tế phát triển.

Theo tờ báo Wall Street Journal, mức tăng trưởng như vậy đồng nghĩa nhu cầu cắt giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng là không lớn, cho phép Fed tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

“Báo cáo GDP ngày thứ Năm xác nhận rằng nền kinh tế, nhất là lĩnh vực tiêu dùng, vẫn còn mạnh, và không có nguy cơ suy thoái trong ngắn hạn. Điều này mang lại cho Fed dư địa để kiên nhẫn trong việc cắt giảm lãi suất”, chiến lược gia trưởng Carol Schleif của công ty BMO Private Wealth nhận định.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát tín hiệu rằng giới chức của ngân hàng trung ương này hài lòng với đà tăng trưởng kinh tế hiện tại. “Các chỉ số gần đây cho thấy hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ vững vàng. Cả năm 2024, có vẻ nền kinh tế tăng trưởng trên 2% nhờ tiêu dùng còn mạnh. Đầu tư trang thiết bị và tài sản vô hình dường như chậm lại trong quý 4 nhưng cả năm nhìn chung còn mạnh”, ông Powell nói.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ qua các quý, số liệu phản ánh mức tăng trưởng tính theo kỳ 1 năm sau khi đã tính đến yếu tố lạm phát và mùa vụ - Nguồn: Reuters.

Tiêu dùng mạnh tiếp tục là trụ cột chính của tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 4. Chi tiêu dùng cá nhân tăng 4,2% trong quý, vượt xa mức tăng 3,7% của quý 3.

Cùng với đó, đầu tư vào bất động sản nhà ở - thước đo về đầu tư, mua và bảo trì nhà ở - bật tăng trong quý 4, với mức tăng trưởng đạt 5,3% nhờ doanh số bán nhà tăng, sau khi giảm 4,3% trong quý 3. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này có thể không duy trì lâu vì lãi suất cho vay thế chấp nhà đã tăng lên từ mùa thu và có thể gây áp lực lên doanh số bán nhà trong quý 1 năm nay.

Đầu tư và xuất khẩu ròng giảm mạnh đặt ra trở ngại lớn hơn đối với tăng trưởng GDP Mỹ trong quý 4 so với qý trước đó.

Đầu tư trong nước của khu vực tư nhân giảm 5,6% trong quý 4, sau khi tăng 0,8% trong quý 3. Trong đó, đầu tư trang thiết bị giảm 7,8%, chủ yếu do cuộc đình công ở hãng sản xuất máy bay Boeing.

Xuất khẩu quý 4 của Mỹ giảm 0,8%, sau khi tăng 9,6% trong quý 3, và nhập khẩu cũng giảm nhẹ. Việc các doanh nghiệp giảm lượng hàng tồn kho khiến tốc độ tăng trưởng GDP hụt đi 0,9 điểm phần trăm.

“Mối đe dọa thuế quan tạo ra động lực để tăng lượng hàng tồn kho trong ngắn hạn, nhưng cú huých ròng đối với GDP sẽ chỉ ở mức hạn chế nếu sự gia tăng đó chủ yếu phản ánh việc nhập khẩu nhiều hơn”, nhà kinh tế trưởng Sam Tombs của công ty Pantheon Macroeconomics nhận định.

Báo cáo GDP cũng bao gồm dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - quý 4. PCE tăng 2,3% trong quý, cao hơn so với mức tăng 1,5% ghi nhận trong quý 3. PCE lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, được coi là phản ứng tốt hơn xu hướng lạm phát nằm sâu trong nền kinh tế - tăng 2,5% trong quý, so với mức tăng 2,2% của quý 3.

Báo cáo PCE tháng 12 dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu (31/1).