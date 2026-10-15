KIS gia tăng ưu đãi giao dịch trên iKIS với giải thưởng iPhone 18 Pro Max

Từ ngày 15/10 đến 30/11/2026, Chứng khoán KIS triển khai chương trình “Tích lệnh hái lộc” trên ứng dụng iKIS, kết hợp vòng quay thưởng hằng ngày và xếp hạng giá trị giao dịch.

Chương trình có tổng giá trị giải thưởng lên đến 251 triệu đồng, hướng đến gia tăng quyền lợi và trải nghiệm tương tác cho khách hàng trên nền tảng số.

GIAO DỊCH MỖI NGÀY, CƠ HỘI NHẬN THƯỞNG LIỀN TAY

Với mong muốn gia tăng trải nghiệm và mang đến thêm quyền lợi cho nhà đầu tư trên nền tảng số, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai chương trình “Tích lệnh hái lộc” trên toàn quốc, dành cho nhà đầu tư cá nhân trong nước và nước ngoài có tài khoản chứng khoán và lưu ký tại công ty, đáp ứng điều kiện theo thể lệ chương trình.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 15/10 đến 30/11/2026, nhà đầu tư đăng nhập ứng dụng iKIS và thực hiện giao dịch chứng khoán với tổng giá trị khớp lệnh thành công tối thiểu 100 triệu đồng trong ngày sẽ có cơ hội nhận một lượt quay thưởng. Mỗi ngày, tối đa 200 nhà đầu tư đầu tiên đáp ứng điều kiện giao dịch được tham gia vòng quay may mắn.

Đặc biệt, các lượt quay thưởng được cộng dồn trong suốt chương trình, tạo thêm cơ hội nhận quà cho nhà đầu tư tích cực giao dịch. Giá trị giao dịch hợp lệ được tính theo tổng giá trị khớp lệnh thành công qua iKIS trên tiểu khoản X (giao dịch bằng tiền mặt) và M (giao dịch ký quỹ), không bao gồm lệnh hủy, lệnh chưa khớp và giao dịch thực hiện ngoài ứng dụng. Giá trị giao dịch được xét riêng theo từng ngày, không cộng dồn giữa các ngày.

Để tham gia, nhà đầu tư chỉ cần đăng nhập ứng dụng iKIS, thực hiện giao dịch đáp ứng điều kiện và truy cập banner “Tích lệnh hái lộc” trên ứng dụng để quay thưởng. Kết quả được hiển thị trực tiếp sau khi vòng quay dừng lại, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi cơ hội nhận thưởng ngay trên nền tảng giao dịch. Tiền thưởng sẽ được KIS chuyển vào tài khoản chứng khoán X1 của nhà đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc theo quy định.

Bên cạnh các giải thưởng tiền mặt hằng ngày, “Tích lệnh hái lộc” còn mang đến cuộc đua giao dịch hấp dẫn với hai giải thưởng chung cuộc có tổng trị giá 83 triệu đồng. Theo đó, nhà đầu tư có giá trị giao dịch cao nhất qua iKIS trong thời gian diễn ra chương trình sẽ có cơ hội nhận điện thoại iPhone 18 Pro Max; iPhone 18 Pro,... và nhiều phần quà có giá trị khác.

Chương trình “Tích lệnh hái lộc” của KIS có tổng giá trị giải thưởng 251 triệu đồng, với giải Nhất chung cuộc là iPhone 18 Pro Max.

Để đủ điều kiện xét giải, nhà đầu tư cần có tối thiểu 15 ngày giao dịch và tổng giá trị giao dịch qua iKIS đạt từ 30 tỷ đồng trong thời gian diễn ra chương trình. Chứng khoán KIS sẽ tiến hành rà soát kết quả từ ngày 1/12 đến 9/12/2026 và thông báo tới các nhà đầu tư đủ điều kiện nhận thưởng qua email kể từ ngày 10/12/2026.

Sự kết hợp giữa vòng quay may mắn hằng ngày và bảng xếp hạng giao dịch chung cuộc mang đến hai hình thức nhận thưởng khác nhau, giúp nhà đầu tư vừa có cơ hội nhận những phần quà tiền mặt trong quá trình tham gia, vừa có thể cạnh tranh các giải thưởng công nghệ giá trị.

ỨNG DỤNG IKIS – NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM GIAO DỊCH TRÊN NỀN TẢNG SỐ

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến tính thuận tiện và khả năng tiếp cận các dịch vụ chứng khoán trên nền tảng số, ứng dụng giao dịch chứng khoán iKIS là kênh giao dịch trực tuyến giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch và tiếp cận các tiện ích do Chứng khoán KIS cung cấp.

Thông qua chương trình “Tích lệnh hái lộc”, KIS đưa toàn bộ trải nghiệm tham gia khuyến mại lên ứng dụng, từ truy cập chương trình, quay thưởng đến tra cứu kết quả. Cách thức triển khai này giúp nhà đầu tư thuận tiện theo dõi quyền lợi, đồng thời tạo thêm trải nghiệm tương tác trong quá trình sử dụng nền tảng giao dịch.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 251 triệu đồng, “Tích lệnh hái lộc” là chương trình khuyến mại dành cho nhà đầu tư giao dịch qua iKIS trong giai đoạn cuối năm 2026, với cơ hội nhận thưởng hằng ngày và chinh phục những phần quà công nghệ hấp dẫn.

Nhà đầu tư quan tâm có thể đăng nhập ứng dụng iKIS để tìm hiểu thông tin và thể lệ chi tiết của chương trình. Chứng khoán KIS khuyến nghị nhà đầu tư đọc kỹ thể lệ, đồng thời cân nhắc quyết định đầu tư phù hợp với mục tiêu tài chính, khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

* Thông tin thể lệ chi tiết của chương trình được đăng tải trên website chính thức của Chứng khoán KIS (https://www.kisvn.vn/tich-lenh-hai-loc).