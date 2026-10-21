KUKA Việt Nam khai trương trụ sở mới Hà Nội, đẩy mạnh chiến lược phát triển

KUKA Việt Nam chính thức khai trương trụ sở mới tại Khu công nghiệp Nam Từ Liêm, Hà Nội, đánh dấu một bước chuyển chiến lược trong hành trình phát triển tại Việt Nam.

Từ nền móng đầu tiên được thiết lập vào năm 2018, KUKA đang bước vào một giai đoạn mới với năng lực công nghệ toàn diện hơn, kết nối khách hàng chặt chẽ hơn và nền tảng nhân lực vững chắc hơn cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Việc đầu tư trụ sở mới thể hiện cam kết lâu dài của KUKA Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường hiện diện tại thị trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp.

MỘT NỀN TẢNG MỚI CHO TĂNG TRƯỞNG

Trụ sở mới được đưa vào vận hành trong bối cảnh KUKA Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực công nghệ và tăng cường nguồn lực hỗ trợ khách hàng.

Với quy mô 4 tầng và tổng diện tích khoảng 720m2, trụ sở mới được thiết kế để tích hợp văn phòng, khu vực trình diễn công nghệ, thử nghiệm giải pháp (Testing/POC), phát triển ứng dụng, trung tâm dịch vụ kỹ thuật và kho vận hành tại cùng một địa điểm. Mô hình này tăng cường khả năng phối hợp giữa các đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật và dịch vụ với khách hàng, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm công nghệ, thử nghiệm ứng dụng và cùng KUKA phát triển các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm công nghệ của KUKA.

Trụ sở mới cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng cường kết nối của KUKA với hệ sinh thái công nghiệp, khách hàng hiện hữu và tiềm năng tại khu vực phía Bắc. Đây là một trong những thông điệp trọng tâm được xác định cho dự án.

SẴN SÀNG CHO KỶ NGUYÊN AUTOMATION 2.0

Việc đầu tư vào trụ sở mới cũng diễn ra trong bối cảnh KUKA đang chuyển dịch từ một nhà cung cấp robot và phần cứng tự động hóa sang một đối tác cung cấp giải pháp tự động hóa toàn diện tại Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn thể hiện rõ định hướng này là khu vực trình diễn công nghệ mô phỏng dây chuyền sản xuất thu nhỏ, nơi các robot phối hợp thực hiện toàn bộ quy trình từ gắp-thả, xử lý đến vận chuyển và phân phối sản phẩm, minh họa trực quan cho Tự động hóa 1.0, nơi phần cứng và các công đoạn tự động hóa đóng vai trò trung tâm. KUKA đang tiến hóa lên Tự động hóa 2.0 khi thiết lập Nền tảng Quản lý Tự động hóa KUKA (KUKA Automation Management Platform – KUKA AMP), là hệ điều hành phổ quát đầu tiên trên thế giới dành cho các giải pháp tự động hóa.

Không gian bên trong Trụ sở chính mới của KUKA Việt Nam – Hướng đến kỉ nguyên Automation 2.0

KHẲNG ĐỊNH CAM KẾT ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Sự kiện khai trương trụ sở mới một lần nữa khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của KUKA Việt Nam đối với thị trường trong nước. Không chỉ là khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đây còn là bước đầu tư vào năng lực phục vụ khách hàng, phát triển công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và hệ sinh thái tự động hóa tại địa phương.

Phát biểu từ lãnh đạo doanh nghiệp: “Năm 2026 ghi dấu một giai đoạn phát triển mang tính chiến lược của KUKA Việt Nam với ba cột mốc quan trọng trên cả ba miền. Từ việc khánh thành Trung tâm Robot & Trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng trong chương trình hợp tác chiến lược với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Trung tâm Công nghệ Tự động hóa 2.0 tại Trung tâm đào tạo Khu Công nghệ cao TP.HCM, đến việc chính thức đưa trụ sở mới tại Hà Nội vào hoạt động, KUKA Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái kết nối công nghệ, nguồn nhân lực và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Những cột mốc này không chỉ thể hiện cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mà còn khẳng định định hướng đưa công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp tự động hóa thế hệ mới đến gần hơn với khách hàng, đối tác và hệ thống đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ trong nước. Khép lại một năm bản lề, trụ sở mới tại Hà Nội mở ra giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đồng thời củng cố vai trò của KUKA như một đối tác tự động hóa toàn diện, đồng hành cùng tiến trình hiện đại hóa ngành sản xuất Việt Nam trong kỷ nguyên Tự động hóa 2.0. ”

Ông Huỳnh Phong Phú – CEO KUKA Việt Nam.

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào đổi mới công nghệ và phát triển bền vững, KUKA Việt Nam kỳ vọng trụ sở mới sẽ trở thành động lực quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành tự động hóa tại Việt Nam.

Về KUKA Group và KUKA Vietnam

KUKA Group là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp tự động hóa thông minh và tối ưu nguồn lực. Danh mục của tập đoàn trải rộng từ robotics, tự động hóa sản xuất và logistics đến healthcare automation và các giải pháp số, thông qua các đơn vị và thương hiệu gồm KUKA Robotics, KUKA Systems, Swisslog, Swisslog Healthcare và KUKA Digital, cùng Visual Components và Device Insight.

Với lịch sử phát triển hơn 128 năm, KUKA Group hiện hoạt động tại hơn 50 quốc gia với hơn 100 địa điểm trên toàn cầu. Các trụ sở lớn tập trung tại Đức, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hungary, với trụ sở chính đặt tại Augsburg, Đức.

Có mặt chính thức tại Việt Nam từ năm 2018 với trụ sở tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, KUKA đã và đang tham gia sâu vào sự phát triển và hiện đại hóa các ngành công nghiệp sản xuất mũi nhọn của đất nước.