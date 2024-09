La Nina hoạt động mạnh từ tháng 8, mưa nhiều chưa từng có, cổ phiếu ngành điện ra sao?

Chứng khoán VPBankS vừa có báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành điện với góc nhìn lạc quan những tháng tiếp theo trong năm 2024 khi dự báo nhu cầu điện tiếp tục tăng lên. Bộ Công thương/EVN vừa thực hiện điều chỉnh phương án nhu cầu điện tăng thêm 1,25% so với kế hoạch đầu năm, đưa tổng nhu cầu điện lên 310,6 tỷ kwh, tăng 10,68% so với 2023.

Theo đó, giá than tiếp tục ổn định ở mức thấp. Giá dầu khí trên thị trường quốc tế dự báo biến động trong khoảng 80-90 USD/thùng trong năm 2024. Căng thẳng địa chính trị có thể đẩy giá dầu tăng cao lên trên 95 USD/thùng, nhưng cơ bản là ổn định như trong năm 2023. Giá khí tại Mỹ được dự báo tăng khoảng 5% trong năm 2024 lên mức 2,66 USD/mmbtu.

Giá than trong năm 2023 cũng giảm mạnh khoảng 52%-54% đồi với từng loại than (xuất xứ và nhiệt trị). Năm 2023 cũng được dự báo tiêu thụ than đạt mức đỉnh với 8,54 tỷ tấn, tăng 1,4%. Từ 2024 tiêu thụ than sẽ giảm dần, đặc biệt ở các nước phát triển, do năng lượng tái tạo tiếp tục được đầu tư lớn. Điều này có thể gây áp lực lên giá than.

Theo báo cáo tháng 8/2024, hình thái La Nina sẽ hoạt động mạnh từ tháng 8 đến tháng 12/2024, với tỷ lệ 66%-74%, khả năng kéo dài đến tháng 4/2025 với tỷ lệ 44%. Lượng mưa trong tháng 6-8/2024 được đánh giá là có mức cao từ 15-30% so với trung bình nhiều năm.

Điều này hỗ trợ các nhà máy thủy điện có thể hoạt động tích cực hơn so với 2023. Dự báo sản lượng thủy điện năm 2024 có thể đạt 84,1 tỷ kwh, tăng 4% so với năm 2023.

Trong năm 2024 kinh tế kỳ vọng kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn 6%-6,5%). Dự báo nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng lên 10%-11%. EVN cập nhật kế hoạch sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu đạt 310,6 tỷ kwh, tăng 10,68% so với thực hiện 2023. Phương án dự phòng là nhu cầu tăng cao hơn đạt 313,4 tỷ kwh tăng 11,4%.

Điện than và khí tiếp tục đóng góp vai trò nền tảng, chi phí sản xuất điện than hợp lý hơn khi giá than ở mức thấp. Điện khí được bổ sung nhà máy NT3 vào cuối năm 2024. Năng lượng tái tạo - điện gió được bổ sung thêm 3.500MW từ các dự án chuyển tiếp, nếu đẩy nhanh tiến độ COD, sản lượng có thể tăng thêm gần tỷ kwh.

Tuy nhiên, khó khăn hiện tại là EVN thua lỗ kéo dài. Lỗ lũy kế đến tháng 6/2024 của EVN là gần 52.016 tỷ đồng. Mặc dù tăng giá điện 2 lần trong năm 2023. EVN vẫn lỗ trước thuế 25,56 nghìn tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2024, lỗ trước thuế đã giảm manh so với cùng kỳ 2023 khi lỗ 8,09 nghìn tỷ so với mức lỗ 27,74 nghìn tỷ cùng kỳ 2023

Vốn chủ sở hữu đến T6/2024 đạt 187,75 nghìn tỷ, giảm 4,3% so với cuối 2023 và chiếm 28,7% tổng nguồn vốn. Lỗ lũy kế đến T6/2024 đạt 52,02 nghìn tỷ đồng. Đây là rủi ro tài chính có thể làmvcác dự án điện bị chậm lại và cũng ảnh hưởng đến các đơn vị phát điện khi EVN là đơn vị mua điện.

"Tài chính khó khăn của EVN có thể gây sức ép tài chính lên các doanh nghiệp", VPbankS nhấn mạnh.

Công ty chứng khoán này cũng đưa ra khuyến nghị cho 4 cổ phiếu tiềm năng. Trong đó, QTP tiềm năng tăng giá 21,7%: Sản lượng điện duy trì mức cao trong khi chi phí sản xuất điện giảm (khấu hao, lãi vay); Lợi suất cổ tức hấp dẫn (8-10%/năm). Nhiệt điện than cạnh tranh tốt với giá thành thấp, được ưu tiên huy động, đặc biệt tại miền Bắc trong bối cảnh nhu cầu điện tăng.

PC1 tiềm năng tăng giá 21,6%: Hồi phục lĩnh vực xây lắp và sản xuất công nghiệp ngành điện từ 2024 trở đi với các dự án lưới truyền tải; Câu chuyện hấp dẫn từ các lĩnh vực khác như Bất động sản khu công nghiệp. Khai thác khoáng sản tiếp tục đóng góp lợi nhuận khả quan.

POW tiềm năng tăng giá 7,6%: Tổ máy S1 nhà máy Vũng Áng 1 hoạt động đủ công suất cả năm đưa sản lượng điện than tăng lên; Nhà máy NT3 đi vào hoạt động từ cuối năm 2024, nhà máy NT4 đi vào hoạt động từ giữa năm 2025. Giá trị bảo hiểm gián đoạn kinh doanh của Nhà máy Vũng Áng là 1.000

tỷ.

Cuối cùng là REE tiềm năng tăng giá 6,2% Thủy điện hy vọng sớm phục hồi khi La Nina quay trở lại từ nửa cuối năm; Cơ hội phát triển với các dự án năng lượng tái tạo khi chính sách phát triển rõ ràng hơn trong 2024. Lĩnh vực bất động sản có thêm dự án Etown 6 đi vào hoạt động từ đầu Quý 2; dự án The Light Square bàn giao và hạch toán doanh thu lợi nhuận trong năm 2024.